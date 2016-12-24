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Сергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных, российских болельщиков

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Тарасов: Ну и кого наказали? Невиновных, российских болельщиков
Источник: «Советский спорт»

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов – о решении исполкома IBU и о том, кто пострадал от переноса этапа Кубка мира из Тюмени.

- Сергей, как оцените решение исполкома IBU – пронесло?
- Пронесло-то пронесло, но зрители тут причем?! Их то за что наказали?! – возмущен Сергей Тарасов. – Наказали тех, кто ни в чем не виновен.

- Согласен. Но пронесло в том смысле, что опасались, что всю сборную России дисквалифицируют, или СБР…
- Надо жестко наказывать тех, кто виноват персонально. Чтобы не подставлять всю страну. Особенно обидно тем, кто чист. А теперь на них грязь выливают. И ходим сейчас все, как оплеванные.

- Двоих временно дисквалифицировали, в отношении остальных 29 наших биатлонистов ведется расследование.
- Думаю, это долго еще все будет длиться. И если будут конкретные доказательства - нужно наказывать. А так они (IBU. - Прим. ред.) все это затевают, чтобы забрать у России соревнования. Россия отстояла право на проведение этапа Кубка мира, на юношеский чемпионат мира. А теперь из-за недобросовестных людей у нас эти соревнования отбирают, давят на нас. А теперь, что тюменцам делать? Люди столько готовились, столько сил и средств потратили, а у них турнир забрали. Меня меньше всего интересует, что пострадают чиновники, а вот за зрителей обидно.

«Да кто в эту Тюмень поедет?!» Почему нарастает бойкот

Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение в отношении России, по поводу возможного наказания наших биатлонистов.

«Да кто в эту Тюмень поедет?!» Почему нарастает бойкот

- Там бы и снег был натуральный, с чем сейчас в Европе проблемы, и аншлаги гарантированные…
- Так и было бы. Я не раз бывал в Тюмени и Хантах, и могу сказать, что умеют там организовать соревнования на самом высоком уровне. Европе с этим не сравниться.

- Из этих двоих, что отстранены уже от соревнований, есть информация, что один уже отбывает дисквалификацию, а второй не является членом сборной. Вам что-то об этом известно?
- Нет, имен я не знаю. Мы можем только гадать.

- Но пока начато расследование в отношении 28 наших спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи, чьи пробы вызывают подозрение.
- Это все будет тянуться долго. Они ведь специально тянут, ничего не говорят, имен не называют, а тем временем, забрали у нас этап Кубка мира и юношеский чемпионат. Хотя и не совсем они забрали, это мы сами пошли на такую жертву, чтоб нашу команду не отстранили.

- Думаю, у СБР другого выхода не было и решение вполне логичное. Бойкот этапа в Тюмени уже нарастал, в результате его и так пришлось бы переносить в другую страну.
- Видимо, да.

- Есть мнение, что решительная атака на биатлон и лыжи, это подготовка плацдарма для атаки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Но думаю, что это вряд ли связано, слишком уж все как-то сложно.
- Ну сейчас можно такие мудреные версии напридумывать. Но без политики тут не обходится, это очевидно. Но мы должны признать, что и сами виноваты. У нас нашли больное место и туда бьют. Значит, надо исправлять ситуацию.

31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского

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31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского

Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиков

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