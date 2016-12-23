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«Вернем 14 миллионов за билеты». Как в Тюмени отреагировали на отмену этапа КМ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вернем 14 миллионов за билеты». Как в Тюмени отреагировали на отмену этапа КМ
Источник: РИА «Новости»

Исполнительный директор оргкомитета этапа Кубка мира в Тюмени Сергей Вотников рассказал «Советскому спорту», как в регионе восприняли новость о том, что соревнования в этом сезоне у них не состоятся.

«ПОТРАТИТЬСЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕ УСПЕЛИ»

- Конечно, такое развитие событий опечалило всех, - признает Вотников в начале беседы. – Дело даже не в моих личных переживаниях. Больше всего обидно за болельщиков, которые очень ждали этот этап, многие уже запланировали поездку к нам в марте, собирались увидеть здесь всех сильнейших биатлонистов мира… Но теперь ничего не изменить. Придется смириться с тем, что случилось, и надеяться, что в будущем такая история не повторится.

- Много билетов успели реализовать?
- С 1 августа, когда стартовали продажи – около 19,5 тысяч. Примерно 50 процентов от всех билетов. Как видите, интерес был серьезный! Покупали не только жители Тюменской области, но и из многих других регионов страны. Мы ведь так долго планировали этот этап! Кубки мира в Тюмени раньше не проводились. Хотя элитные биатлонисты приезжали – например, на Гонку чемпионов в 2015 и 2016 годах.

- Теперь деньги за билеты придется вернуть?
- Разумеется! Этот вопрос даже не обсуждается. Мы сразу заявили, что полностью компенсируем зрителям всех их расходы на билеты. Предстоит вернуть 14 миллионов рублей. Внушительная сумма, но она никуда не делась – мы эти деньги ни на что не тратили, они аккумулированы на отдельном счете и обязательно вернутся к тем, кто их заплатил. Пока только надо детально проработать процедуру возврата, чтобы избежать каких-то накладок. Но этот вопрос решится быстро.

- А что насчет других расходов на проведение этапа? Наверняка ведь потрачены значительные средства, по факту – вхолостую.
- Если честно, то нет. Конечно, бюджет у соревнований такого уровня внушительный. Мы давно составили полную смету, заключили соглашения с подрядчиками и контрагентами. Но по плану основная часть выплат должна была пройти в январе-феврале. Пока мы, по большому счету, ничего не успели потратить.

- Подстраховались?
- Можно сказать и так. Когда стало известно, что в декабре нас ждет публикация второй части доклада Макларена, все поняли, что последствия могут быть самыми разными. Поэтому держали в уме все варианты. Решили не торопиться. Надо отдать должное нашим партнерам – они полностью поняли ситуацию, так что проблем в этом плане не возникло.

Сергей Тарасов: А наказали невиновных, российских болельщиков!

«НАДЕЕМСЯ НА КУБОК МИРА-2018»

- Союз биатлонистов России сам принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове. С вами, с оргкомитетом в целом, по этому поводу советовались?
- Ни меня, ни вас на заседании СБР, где все это обсуждалось, не было. О чем там говорилось – мы не знаем. Но процедура такова, что IBU (Международный союз биатлонистов) сначала делегирует национальной федерации право на проведение международного турнира, а затем уже федерация решает, где именно он пройдет. В случае с Россией – это мог быть Ханты-Мансийск, Сочи, Тюмень… В этом году этап Кубка мира должна была проводить Тюмень. У нас есть на руках документ, согласованный с Минспорта и подписанный IBU, СБР, а также самим оргкомитетом. Но в любом случае прерогатива проведения или не проведения старта на территории России – вотчина именно СБР. Мы с их решением спорить не можем. И комментировать его я тоже не берусь.

- Как простые местные болельщики отреагировали на отмену этапа в Тюмени?
- По-разному. В целом – с пониманием. Митингов протеста на улицах не проводят. Конечно, в интернете разные комментарии встречаются, но в основном люди понимают, что к чему. И что конкретно от нас – от организаторов – тут мало что зависело.

- Возможно, проведете в эти сроки какой-то другой, альтернативный турнир?
- Надеемся, крупные соревнования в этом сезоне у нас состоятся. Речь – о чемпионате России. Изначально он был запланирован в Увате, но поскольку в биатлоне много олимпийских дисциплин, возможно, мы поделим с какие-то гонки. Работа в этом направлении ведется.

- А все-таки принять Кубок мира надежда есть? Не в этом, так в будущем сезоне?
- Разумеется! Во-первых, в календаре Кубка мира 2017-2018 Тюмень по-прежнему значится. Тут ни о какой отмене речи не идет. Равно как и об отмене чемпионата мира-2021, который так же должен состояться в нашем городе. Сейчас сложно быть в чем-то уверенным, но есть надежда, что в ближайшее время все, наконец, утрясется. И мы порадуем наших болельщиков биатлоном мирового уровня.

Анна Богалий: В Тюмени не будет Кубка мира? Значит, мы это заслужили

Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиков

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