За допинг будем сажать! Ответ Путина «Советскому спорту». Читаем между строк

23 декабря в пятницу президент России Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. Одним из журналистов, которым посчастливилось задать вопрос самому влиятельному человеку на планете, оказался Николай Яременко из «Советского спорта».



Вопрос звучал следующим образом: «Советский спорт» – газета, которая за свои 92 года видела разное. Мы ведь не только об очках, медалях, секундах – мы больше за судьбы отечественного спорта переживаем. Иногда кажется, что переживаем даже поболее, чем иные чиновники. Но сейчас особая ситуация. После докладов Макларена ряд чиновников пережили увольнения или были, скажем так, перемещены. Можно ли теперь сказать, что система, связанная с негативными допинг-проявлениями, в России разрушена и спорт очищается? И не могу не задать вопрос про WADA. На Ваш взгляд, в этом мегамонстре будут какие-то реформы? Появится ли новая структура? Или все закончится, оставшись на сегодняшней точке, включая отсутствие аккредитации у РУСАДА? Вопрос-то этот скорее политический».

Президент ответил развернуто, неравнодушно. Но надо понимать, что это был ответ политика, который, хоть и может, но рубить с плеча все же не станет и слова все равно подбирает с определенной долей осторожности.



Вот, как мы примерно поняли Владимира Владимировича, постаравшись понять, что же прозвучало, так сказать, «между строк».



Господдержка допинга

Путин сказал: В России никогда не создавалась, и мы сделаем все, чтобы этого никогда не было, государственная система поддержки допинга.



Мы услышали: В России государство допинг не поддерживало, не поддерживает и поддерживать не будет. Макларен может искать что хочет, но ничего, кроме частных случаев он найти не сможет.



Проблемы с допингом

Путин сказал: У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать, и признавая это, делать все, чтобы избавиться от этой проблемы. Мы должны сотрудничать с МОК, с WADA и другими организациями. И мы будем это делать.



Мы услышали: Проблемы с допингом есть. Мы готовы с ними бороться и помогать это делать международным организациям. Но эти проблемы есть не только у нас. Они есть и в любой другой стране.



Расследование

Путин сказал: Следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга. Они доведут все это до логического завершения.



Мы услышали: За допинг будем сажать.



Григорий Родченков

Путин сказал: Если говорить об информаторах, которые уехали за границу и уже придумывают все подряд, хочу сказать о них следующее. Я не помню фамилию гражданина, который возглавлял у нас РУСАДА, он же до этого где работал? В Канаде. И что он делал? Приезжал в Россию, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом представляю, что перемещаясь через государственную границу Канады и США с запрещенными препаратами, никогда и никем не был замечен. Многие из вас пересекают границу США и Канады, там жесткий контроль. А он постоянно эту дрянь таскал. Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он сбежал. Его там тоже потом бросят, такие негодяи никому не нужны. Что же он здесь не боролся с допингом? Меня это наводит на определенные мысли.



Мы услышали: В США и Канаде были осведомлены о том, что в Россию в больших количествах вывозятся запрещенные препараты. Найти допинг у наших спортсменов в этой ситуации было делом времени. Родченко – откуда пришел, туда и сбежал, когда запахло жареным. Его и там бросят, если он, конечно, не работал на них изначально.



Реформы WADA

Путин сказал: Что касается WADA, то я считаю, что не вправе давать оценку деятельности организации. Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной и проверяемой. Международная спортивная общественность должна знать, кого проверят, когда и какими средствами, что сделано для того, чтобы предотвратить применение допинга. Почему сейчас все делается в закрытом режиме? Непонятно. Это должно быть открыто.

Мы услышали: WADA необходимо реформировать. Это не тайная организация и все должны быть уверены, что она действует на благо спорта. Не дело, когда мы от хакеров узнаем, что десятки олимпийских медалистов употребляют допинг с разрешения организации, призванной с этим бороться.

Спорт вне политики

Путин сказал: Вы знаете, здесь есть определенная политическая составляющая. Надо очистить спорт от всякой политики, как и культуру. Потому что спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять.

Мы услышали: Спорт вне политики!