«Я слишком сильно среагировал». За что Канарейкина удалили до конца матча

Главный тренер омичей Федор Канарейкин объяснил, за что судьи вывели его из игры во время поединка «Авангарда» с минским «Динамо».

…33-я минута поединка между «Авангардом» и минским «Динамо». Счет 1:0 в пользу гостей, они еще в первом периоде реализовали большинство. Омичи горят желанием восстановить равновесие. Тем более, что у них для этого есть все шансы.

Потому что на 29-й минуте поединка Мэтт Эллисон схлопотал матч-штраф нанеся травму одному из лидеров атак «ястребов» Владимиру Соботке.

Форвард хозяев долго не мог подняться. Затем ушел в раздевалку. Как сообщили после матча врачи – у чеха подозрение на сотрясение мозга. Следом за ним покинул площадку и его обидчик.

Ну а сибиряки бросились отыгрываться в несгораемом пятиминутном большинстве.

И вот после того, как 3 минуты и 40 секунд из него были утрачены, игра вновь была остановлена.

На записи видно, что Канарейкин в этот момент яростно предъявляет претензии одному из главных арбитров. Тот в ответ упрямо показывает ему ладошку с четырьмя поднятыми пальцами. Спор продолжается… Судьи отъезжают в сторонку посовещаться. Комментаторы за кадром гадают – не останутся ли гости сейчас втроем.

Но вот и вердикт – Канарейкин изгоняется с площадки! За «физический контакт с судьей» предполагает официальный твиттер «Авангарда». Но на видеозаписи никакого физического контакта не видно. А вот непритворная ярость на лице Канарейкина присутствует. И вряд ли он говорил в этот момент судье что-то приятное.

Впрочем…

– У противника было пять полевых игроков на льду, – объяснил Канарейкин свой инцидент с судьями после матча. – Это было видно всем! Кроме людей, которые как раз и должны смотреть за этим. Я слишком сильно среагировал на эту ситуацию.

– Вас раньше удаляли до конца матча?

– Нет, в моей тренерской практике такое впервые.

– Что скажете об игре в целом?

– Вязкий поединок. Такие в плей-офф бывают. Вратарь у соперника сыграл здорово. Не понравилось, что игра была грязной. И из-за этого в ней было слишком много пауз. Это мешало.

Как показал итог встречи, горячился Канарейкин не зря. Сравнять счет его команде так и не удалось. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Динамо».