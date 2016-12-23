Ковальчук пошел в штыковую: все о скандальном поединке СКА в Тольятти

Армейцы провели первый матч после паузы на Евротур. Концовка игры получилась весьма нервной. Но победы питерцы все же добились – 3:2 ОТ.

Перед матчем, пожалуй, стоит еще раз отметить, что пауза на Евротур у СКА была просто шикарная. А если посмотреть с другой стороны – опасно затянувшаяся. 15 дней! С 8 по 23 декабря. Такого отпуска в декабре не получил больше ни один клуб КХЛ.

Хорошо игрокам сборной, которые оттачивали мастерство на Кубке Первого канала. Но таковых было всего семеро.

Остальные же пахали на тренировках. А еще помогли нашей «молодежке» в подготовке к чемпионату мира – сыграли с командой Валерия Брагина в Новогорске, обыграв юниоров 2:0.

Понятно, что вернувшись в чемпионат КХЛ в Тольятти, команда Олега Знарка не сразу включилась в игру. Первые десять минут армейцы отвели на раскачку. И «Лада» не преминула этим воспользоваться. Подававший очень большие надежды в более юном возрасте форвард Никита Филатов, подыграв себе ногой, прошел в чужой зоне сразу между двух матерых соперников – Вадима Шипачева и Максима Чудинова.

А затем забил издевательский гол Коскинену, отправив шайбу на пятачок с отрицательного угла. Срикошетив о щитки финского голкипера, он юркнула в сетку. «Подъем!», - скомандовал Знарок. И его команда ринулась отыгрываться.

Характерно, что героями первого периода стали вовсе не недавние герои сборной. А те, кого там ждали. Но кто по разным причинам туда не попал.

Ошибка хозяев в средней зоне. Шайба отлетает к Евгению Дадонову и счет уже равный – 1:1. В дуэли с питерским форвардом мало кто из голкиперов может выйти победителем.

Еще через четыре минуты гости получили первое большинство. И на этот раз Дадонов отметился результативной передачей, выводящей Никиту Гусева на пустой угол.

Розыгрыш получился остроумным и великолепно исполненным. Тройка СКА вытянулась в линию с фланга на фланг перед воротами Ильи Ежова. И вот Шипачев начинает атаку в центр на Дадонова. Евгений тут же перебрасывает шайбу на другой фланг - Гусеву. И вратарь уже совсем не при делах. Да и защита тоже. Остается только вколотить в сетку быстрый и точный «гвоздь».

Красиво, черт возьми! Ничего не скажешь. И жаль, что такая красота возможна на площадке, наверное, все же только при ощутимом превосходстве одного из соперников в классе.

Казалось, что перехватив инициативу, СКА легко добьется победы. Но не тут-то было… После перерыва Сергей Широков упустил возможность реализовать буллит.

А на 45-й минуте проблемы начались уже у СКА. Удаление одновременно получили два армейца. Причем, Андрей Зубарев всего две минуты – за очень мощный силовой прием. Который, кстати, был выполнен в пределах правил. Но это была атака игрока не владеющего шайбой, как справедливо установили и судьи.

Этот эпизод почему-то вызвал бурю негодования у питерцев. И больше всех бушевал, конечно, Илья Ковальчук. Поэтому, когда он чуть позже отправился в раздевалку, первая мысли была – за оскорбление арбитра.

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Но диктор арены озвучил совсем другую формулировку – колющий удар. Очень серьезное нарушение, которое не попало на камеры. Но, судя по всему, не укрылось от арбитров.

После этого разбушевался уже и Знарок. Но опытного тренера сборной прихватить за нарушение не просто. Он хорошо освоил язык красноречивых жестов. Поэтому сперва настрочил в воздухе воображаемое письмо. Потом постучал кулаком о кулак сверху вниз. Ну и всем понятно, что будет протест, после которого арбитру не поздоровится.

Пока гости приходили в себя после всех этих треволнений, «Лада» в большинстве сравняла счет. И выиграл СКА только в овертайме – благодаря еще одному голу Шипачева.