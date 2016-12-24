Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» есть цель – осчастливить своих болельщиков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча с «Сандерлендом» ответил на вопросы журналистов.



В начале беседы португалец рассказал о своих мыслях перед приходом в команду, а также отметил, что счастлив быть тренером «красных дьяволов».



«Конечно я задумывался о том, что ждет меня в этой команде. – говорит Моуринью. – В первую очередь я пытался понять, почему у клуба не складываются дела с точки зрения результатов.

У меня было не очень много времени на раздумья, поэтому решать нужно было в кратчайшие сроки. В любом случае, приход в «Юнайтед» – непростое решение, но я быстро адаптировался к этой команде. Конечно, тренировать такой клуб очень тяжело, а вот находиться здесь очень приятно. Чувствую себя, как дома, потому что живу в Манчестере уже почти шесть месяцев

Должен сказать, что у меня сложились отличные отношения с руководством. Все они очень культурные и образованные люди, которые знают, чего хотят. У каждого человека есть опыт. Можно сказать, что они встретили меня с распростертыми объятьями», – сказал португалец.

Моуринью вновь затронул тему турнирной таблицы. Наставник «Юнайтед» часто говорит о том, что его подопечные заслуживают место выше.



«Мы намерены двигаться вперед. У нас есть цель – осчастливить своих болельщиков. Конечно, от команды ожидают побед и трофеев, но сейчас мы незаслуженно располагаемся на 6-м месте», – сказал Моуринью.



Один из журналистов попросил специалиста сравнить «Юнайтед» с его предыдущими командами.



«Не люблю заниматься подобными вещами. Думаю, вы меня хорошо знаете. Никто от меня не слышит всяких историй про мои предыдущие клубы. Если я ушел, значит эта глава в моей жизни подошла к концу. Нужно закрыть дверь, пожелать удачи и сказать «до свиданья!».



Эрик Байи успеет помочь «Юнайтед» в предстоящих матчах перед отъездом на Кубок африканских наций, а Люк Шоу близок к возвращению в общую группу, сообщил наставник.



«Команда находится в хорошем состоянии, а Шоу практически оправился от травмы. С этой точки зрения все прекрасно. Конечно, в любом коллективе есть недовольные, поскольку каждый игрок хочет выходить на поле, а не сидеть на скамейке запасных. Но все игроки дружат между собой. У них теплые отношения. В тяжелый период все пытаются помочь друг другу. У нас не было никаких напряженных ситуаций. Мы все в одной лодке. Думаю, что таким образом наш клуб станет еще сильнее.

Крис Смоллинг, как и Эрик Байи, вернулся в общую группу. Фил Джонс и Маркос Рохо чувствуют себя отлично. Теперь у нас появляется больше вариантов в защитной линии. Мы знаем, что Байи отправится на Кубок африканских наций, но ведь до этого еще есть время, а значит команда может на него рассчитывать.

Подводя итог, можно сказать, что еще пару месяцев назад «Юнайтед» находился в сложной ситуации, но сейчас все намного лучше», – заключил главный тренер «МЮ».



Кстати, о недовольных. Моуринью подтвердил возможный уход полузащитника Моргана Шнайдерлина в другой клуб:



«Если в моей команде есть игрок, который постоянно выходит на поле, я не стану отпускать его в другую команду. В истории с Морганом все иначе. Он давно не появляется в составе, поэтому я не в праве удерживать этого футболиста. Думаю, каждый имеет право выбирать. Знаю, что он хочет быть счастливым и желаю ему того же. Если руководство клуба посчитает нужным продать Шнайдерлина и поступит соответствующее предложение, не стану препятствовать его трансферу».



