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Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» есть цель – осчастливить своих болельщиков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» есть цель – осчастливить своих болельщиков
Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча с «Сандерлендом» ответил на вопросы журналистов.

В начале беседы португалец рассказал о своих мыслях перед приходом в команду, а также отметил, что счастлив быть тренером «красных дьяволов».

«Конечно я задумывался о том, что ждет меня в этой команде. – говорит Моуринью. – В первую очередь я пытался понять, почему у клуба не складываются дела с точки зрения результатов. 

У меня было не очень много времени на раздумья, поэтому решать нужно было в кратчайшие сроки. В любом случае, приход в «Юнайтед» – непростое решение, но я быстро адаптировался к этой команде. Конечно, тренировать такой клуб очень тяжело, а вот находиться здесь очень приятно. Чувствую себя, как дома, потому что живу в Манчестере уже почти шесть месяцев 

Должен сказать, что у меня сложились отличные отношения с руководством. Все они очень культурные и образованные люди, которые знают, чего хотят. У каждого человека есть опыт. Можно сказать, что они встретили меня с распростертыми объятьями», – сказал португалец.

Моуринью вновь затронул тему турнирной таблицы. Наставник «Юнайтед» часто говорит о том, что его подопечные заслуживают место выше.

«Мы намерены двигаться вперед. У нас есть цель – осчастливить своих болельщиков. Конечно, от команды ожидают побед и трофеев, но сейчас мы незаслуженно располагаемся на 6-м месте», – сказал Моуринью.

Один из журналистов попросил специалиста сравнить «Юнайтед» с его предыдущими командами.

«Не люблю заниматься подобными вещами. Думаю, вы меня хорошо знаете. Никто от меня не слышит всяких историй про мои предыдущие клубы. Если я ушел, значит эта глава в моей жизни подошла к концу. Нужно закрыть дверь, пожелать удачи и сказать «до свиданья!».

Эрик Байи успеет помочь «Юнайтед» в предстоящих матчах перед отъездом на Кубок африканских наций, а Люк Шоу близок к возвращению в общую группу, сообщил наставник.

«Команда находится в хорошем состоянии, а Шоу практически оправился от травмы. С этой точки зрения все прекрасно. Конечно, в любом коллективе есть недовольные, поскольку каждый игрок хочет выходить на поле, а не сидеть на скамейке запасных. Но все игроки дружат между собой. У них теплые отношения. В тяжелый период все пытаются помочь друг другу. У нас не было никаких напряженных ситуаций. Мы все в одной лодке. Думаю, что таким образом наш клуб станет еще сильнее. 

Крис Смоллинг, как и Эрик Байи, вернулся в общую группу. Фил Джонс и Маркос Рохо чувствуют себя отлично. Теперь у нас появляется больше вариантов в защитной линии. Мы знаем, что Байи отправится на Кубок африканских наций, но ведь до этого еще есть время, а значит команда может на него рассчитывать. 

Подводя итог, можно сказать, что еще пару месяцев назад «Юнайтед» находился в сложной ситуации, но сейчас все намного лучше», – заключил главный тренер «МЮ».

Кстати, о недовольных. Моуринью подтвердил возможный уход полузащитника Моргана Шнайдерлина в другой клуб:

«Если в моей команде есть игрок, который постоянно выходит на поле, я не стану отпускать его в другую команду. В истории с Морганом все иначе. Он давно не появляется в составе, поэтому я не в праве удерживать этого футболиста. Думаю, каждый имеет право выбирать. Знаю, что он хочет быть счастливым и желаю ему того же. Если руководство клуба посчитает нужным продать Шнайдерлина и поступит соответствующее предложение, не стану препятствовать его трансферу».


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