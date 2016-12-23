Феерия от «Фенера». ЦСКА в овертайме уступил туркам

Провал в дополнительной пятиминутке стоит армейца победы в домашнем матче против стамбульского «Фенербахче». Подопечные Димитриса Итудиса потерпели второе поражение в Евролиге в нынешнем сезоне.

ИНТРИГА

Матч ЦСКА – «Фенербахче». Трибуны – битком. На площадке – жара. Армейцы доминируют в первой половине. Ведут 20 очков. Но вдруг что-то ломается, и подопечные Желько Обрадовича быстро отыгрывают даже такую разницу. Меньше, чем полминуты до конца – «Фенер» уже ведет! Полторы секунды до сирены – и Виктор Хряпа спасительным броском переводит встречу в овертайм! Где Нандо Де Коло – герой и матча, и всего турнира, - все же приносит ЦСКА победу…

Нет, это было не вчера. Так сложился финал Евролиги прошлого сезона. «Взяли Берлин!» - кричали от радости фанаты красно-синих. Впервые за 8 лет российский клуб вновь выиграл турнир. Обрадович своего бывшего помощника в «Панатинаикосе» обнял и поздравил – Димитрис Итудис превзошел учителя.

Понятно, почему первая встреча ЦСКА с «Фенербахче» в нынешнем розыгрыше Евролиги имела принципиальное значение для всех? А ведь, помимо прочего, армейцы и стамбульцы все так же остаются главными фаворитами. Определенно, матч в «Мегаспорте» стал главным матчем не только тура – всего первого круга регулярки. И оправдал ожидания болельщиков - по напряженности и по накалу борьбы. Не оправдал только по части результата.

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РАСКЛАД

Правда, статус фаворита обе команды оправдывают по-разному. Армейцы потерпели одно-единственное поражение – от «Дарушафаки». Та встреча против команды Дэвида Блатта имела еще одно печальное последствие – в виде травмы бедра, полученной лидером ЦСКА Нандо Де Коло. Француз с тех пор не появлялся на паркете – вот уже почти полтора месяца! Были и прочие потери. В частности, пару матчей пропустил Милош Теодосич (серба тревожит ахилл). Заболевал Аарон Джексон. До сих пор не восстановился после операции на ноге Павел Коробков… И только-только начал играть Джоэл Фриланд. Итог? ЦСКА все равно выигрывает! Осечка в Стамбуле осталась первой и последней. С 12-ю победами подопечные Итудиса уверенно возглавили таблицу регулярки. Тройка ближайших в этом списке конкурентов – «Реал», «Баскония» и «Олимпиакос» - проиграли по четыре матча. Мадридцы и пирейцы накануне уступили в пятый раз. Столько же поражений до поединка с красно-синими имел в пассиве и «Фенербахче».

С чего столь вялый старт? Состав команды за лето не менялся. Костяк остался прежним. Даже усилился – самым ценным игроком итальянской лиги 2016 года Джеймсом Нанелли. Луиджи Датоме, Ян Веселы, Бобби Диксон, Перо Антич, Богдан Богданович, Костас Слукас, Экспе Юдо – вся эта звездная братия по-прежнему в распоряжении Обрадовича. А команда болтается на грани вылета из зоны плей-офф. Три поражения кряду в ноябре – в том числе, от УНИКСа, два – в двух предыдущих турах (от «Пао» и «Дарушафаки») – и грозный «Фенербахче» откатился на шестую строчку общего зачета. Не так начинают фавориты…

Но тем больше была мотивации у стамбульцев справиться с ЦСКА. Взять реванш за поражение в финале. Поправить текущие дела. Ударно закончить год. Желания – хватает. Сил – тоже. Будет рубка.

МАТЧ

Две игры за три дня – тяжелый график. Особенно непросто, когда в среду в Тель-Авиве встречаешься с «Маккаби» без двух лидеров (Де Коло и Теодосича), отыгрываешь по ходу матча отставание «минус 18», добиваешься трудовой победы и тут же летишь в Москву. В четверг утром едешь из аэропорта на аэроэкспрессе (чтобы не стоять в пробках), потом немного спишь – и вечером спешишь на тренировку. А в пятницу – выходишь на паркет против одного из самых опасных клубов Европы.

Нехватка свежести у армейцев чувствуется. А нет свежести – нет и стабильности в атаках. В начале встречи «Фенербахче» прощает хозяевам ошибки. Плюс выручает отдохнувший Теодосич. Милош неудержим в проходах под кольцо и раздает пасы на загляденье. Ведет армейцев за собой. При счете 28:27 Виктор Хряпа махом дискобола шлет мяч через всю площадку прямо в руки сербу – и тот зарабатывает очередные 2 очка. Болельщики в восторге, но нарастить отрыв не получается. Где Веселы прорвется под щит армейцев и вколотит сверху, где Юдо оттеснит Огастина в борьбе за отскок, где Диксон и Наннели трешки «положат», с которыми у ЦСКА в первой половине совсем не ладится. К большому перерыву преимущество хозяев – всего «плюс 5» (41:36). В начале третьей четверти, когда, наконец, издали начинает попадать Андрей Воронцевич, оно становится двузначным – 55:44. Но помните Берлин? «Фенер» способен отыграть и не такое отставание.

Увы – сценарий повторяется. За 40 секунд до финальной сирены Экпе Юдо с линии штрафных организует на табло равенство – 72:72. Никита Курбанов тут же попадает трешку, но следом Бобби Диксон кладет мяч с фолом (не успел за соперником Огастин). Дальний выстрел Теодосича в заключительной атаке – мимо. Опять, как и в финале, овертайм!

Жаль сил на пятиминутку у армейцев уже не осталось. Совсем.