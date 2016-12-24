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«На тренировках Андрюша работал как бог». Каким был Лунев до премьер-лиги

Константин Белюков, Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«На тренировках Андрюша работал как бог». Каким был Лунев до премьер-лиги
Источник: «Советский спорт»

Андрей Лунев реактивно вскочил из второй лиги в «Зенит». «Советский спорт в Санкт-Петербурге» поговорил с теми, кто видел вратаря еще до его взлета.

«Лунев постоянно тренировался дополнительно»

Евгений Кобозев, вратарь шведского «Йончепинга», воспитанник школы «Торпедо»:

– Знаю Андрея с 15 лет. Пару лет мы занимались у одного тренера по вратарям – Дмитрия Валентиновича Гуленкова. Лунев всегда очень любил футбол, постоянно дополнительно тренировался, работал над собой. Думаю, именно это и привело его к таким хорошим результатам. Немного неожиданно, что он смог так внезапно заявить о себе, но при этом я всегда считал его качественным вратарем.

Андрей Лунев: Мне сказали, что надо опасаться Дзюбу

«Нисколько не удивлен переходу Андрея в «Зенит»

Владимир Ильин, форвард «Кубани», играл с Луневым за «Калугу» в сезоне-2013/14:

– Всегда были хорошие впечатления от его игры, даже очень хорошие. Я нисколько не удивлен переходу Андрея в «Зенит». Когда мы играли в «Калуге», было видно, что это вратарь высокого уровня! Да и как о человеке скажу только хорошее: кроме игры в Калуге, мы часто пересекались на сборах и всегда хорошо общались. Лунев – очень приятный в общении и очень веселый парень!

«У Лунева никакого пафоса, никакой короны»

Максим Моргун, вратарь ФК «Люберцы» (ЛФЛ). Голкипер «Торпедо» в сезоне 2008/09, в котором Лунев дебютировал во взрослом футболе:

– Андрей был в школе «Торпедо», парень хороший и очень перспективный, всегда старался. На сборах мы жили с ним в одном номере. Лунев очень спокойный, никакого пафоса, никакой короны не надевал. Ответственности не боялся, всегда хотел играть. Из сильных качеств отмечу его игру на линии, реакция была отменная.

Но вообще, для меня внезапно, что у него получилось вот так вот заявить о себе, потому что много таких вратарей было, как Андрей. Но пробиться смогли единицы. Конечно, неожиданно, что после 10 матчей в Премьер-лиге его пригласили в «Зенит», но все-таки все эти игры он провел на очень высоком уровне, много выручал. А если взять нынешних вратарей петербургской команды: Лодыгин откровенно слаб, Кержаков не всегда стабилен, а Лунев может принести именно ту стабильность, которой не хватает команде Луческу.

«Андрей сильно переживал, что у него не все удачно складывается»

Дмитрий Гуленков, первый тренер Андрея Лунева, сейчас – тренер собственной школы вратарей

– Я с Андреем познакомился 13 лет назад, когда ему было 12, он начал заниматься в нашей группе в «Лужниках». Из всех ребят был самым маленьким, но очень хотел играть. И на тренировках он работал как бог. Андрей быстро все схватывал – может, был даже более внимательным и целеустремленным.

С Луневым мы работали еще и летом 2015-го, когда «Сатурн» с ним контракт не продлил. Я его знаю очень хорошо, мы с ним всегда хорошо общались и по жизни, и в спорте. Андрей очень сильно переживал, что у него не все удачно складывается, и я тоже. Лунев ведь очень рано начал играть за «Торпедо», все неплохо шло. Но молодым у нас ошибаться нельзя. Это Акинфеев может ошибиться – ему ошибку простят, а молодым – нет.

Приглашение Андрюши в «Зенит» значит, что в клубе видят в нем потенциал. Просто так в 25 лет не зовут. Значит, есть вратарская проблема в «Зените», надо пытаться Луневу ловить шанс. Когда «Спартак» подписал Селихова, я сказал: «Лунев, скорее всего, окажется в «Зените». Он мальчишка такой: на публику не играет, не любит популярности.

Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба

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