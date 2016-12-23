Шестикратные! Наш корреспондент – о кульминации второго дня чемпионата России

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Источник: «Советский спорт»

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли шестой титул чемпионов страны в танцах на льду, а Михаил Коляда впервые победил среди мужчин. Корреспондент «Советского спорта» передает из Челябинска.

Плюсы за храбрость

После того, как интрига в женском одиночном катании получила промежуточную развязку (репортаж о драматичных событиях короткой программы читайте здесь), настала пора разыграть первый комплект медалей. За ним на лед отправились мужчины-одиночники. И стоит отметить, что состязания в этой дисциплине прошли в соответствии с общемировым трендом. Нынче на любом серьезном турнире крайне мало чистых прокатов, поскольку в погоне за сверхсложными элементами даже самым лучшим фигуристам трудно все исполнить идеально. Так и в Челябинске зрители не увидели ни одной мужской произвольной программы, где бы не было хотя бы одного «заминусованного» элемента.

Но для российского мужского одиночного катания это, пожалуй, плюс. Наконец-то спортсмены и тренеры осознали ту пропасть, которая внезапно разделила мир и нас, и стали соперничать не друг с другом, обходясь малой кровью, а заочно с лучшими. Так, Михаил Коляда попробовал исполнить в произвольной программе два четверных прыжка, в том числе самый сложный из всех существующих — лутц. Пусть и упал — но за храбрость получил весьма высокие баллы, а с ними и титул нового чемпиона России.

Правда, два арбитра с поощрениями за лутц переборщили: ставить за прыжок, закончившийся падением, «+2» и «+1» как-то не комильфо. Безусловно, понять их мотив можно — лучше падать с четверных, чем делать «бабочки». И при очень большом желании под «плюсы» на падениях можно подвести теоретическую базу: если, допустим, прыжок высоченный и со сложного захода, то по совокупности может выйти не обязательно «минус 3». Но это при очень большом желании. А оно, скорее, такое: не надо дискредитировать и так несовершенную систему судейства.

Безусловным открытием соревнований стал Александр Самарин, серебряный призер недавнего финала юниорского «Гран-при» в Марселе. В принципе, было предсказуемо, что в команду на чемпионат Европы будут подтягивать кого-то из молодых. Реальных кандидатов было два — помимо Самарина, это победитель марсельского юниорского финала Дмитрий Алиев. Но он не справился с давлением еще в короткой программе, исполнив ту самую малодушную «бабочку». Произвольная у Алиева получилась лучше, но не блестяще — а вот Самарин на усталости после Марселя прыгнул выше головы и заслуженно выиграл серебро.

Ну а бронза досталась Максиму Ковтуну, который сумел после провальной короткой программы собраться и исполнить произвольный прокат с двумя четверными прыжками. Теперь над вопросом, кому ехать на предолимпийский чемпионат мира, где у России только два места, федерации предстоит поломать голову. Кандидатура Коляды, понятно, не обсуждается, а вот кого выбрать вторым номером, потенциально крутого, набившего шишек, но нестабильного Ковтуна, или молодого и неопытного, но перспективного Самарина — вопрос. Видимо, ответ на него мы узнаем после чемпионата Европы, где выступят все трое.

Шестой — и очень убедительный

«Нам бы столько титулов, сколько у Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова», - мгновенно отреагировала Екатерина Боброва после того, как я сообщил ей и Дмитрию Соловьеву о том, что по крайней мере по одному показателю они сравнялись с первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. И это, безусловно, был достойный ответ. Екатерина и Дмитрий осознают, что статистика не всегда объективна — особенно в самом субъективном виде фигурного катания. И что до величия Пахомовой и Горшкова им еще далеко.

Но этот тезис абсолютно не отменяет того, что свои шесть титулов чемпионов России Боброва и Соловьев выиграли заслуженно — а в нынешнем сезоне едва ли не убедительнее, чем когда-либо. Еще до старта соревнований в Челябинске не было никаких сомнений ни в победе этого дуэта. На московском этапе «Гран-при» сильнейшая российская пара показала, что способна выдерживать колоссальное давление, одержав победу над элитными соперниками — Мэдисон Чок/Эваном Бейтсом из США и Кейтлин Вивер/Эндрю Поже из Канады. А после того, как в марсельском финале серии едва заметную помарку в произвольном танце фигуристы назвали срывом, стало понятно — на такую самокритику способны только большие чемпионы.

«Спасибо большое нашим товарищам по сборной, которые прогрессируют и заставляют нас не стоять на месте», - сказали Боброва и Соловьев на пресс-конференции после золотого проката, и эти слова были произнесены не просто так. Второе место в Челябинске, как ожидалось, заняли Александра Степанова и Иван Букин — дуэт, который в нынешнем сезоне добился огромного прогресса. И отставание в произвольном танце от Бобровой и Соловьева у них было совсем небольшое — меньше трех баллов. Это осязаемо.

Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, выступающих после Олимпиады в Сочи с новыми партнерами — Русланом Жиганшиным и Викторией Синициной, также раньше катавшихся вместе — в борьбе за третье место разделили 17 сотых балла. Ильиных и Жиганшин выиграли у своих «бывших» произвольный танец, но получили штрафной балл за упавшую на лед деталь костюма и по сумме уступили Синициной и Кацалапову. Такова оказалась цена третьей путевки на чемпионат Европы.

Увы, во всем этом есть некий печальный символизм. Ильиных и Кацалапов — фигуристы с огромными амбициями, яркие личности, которые как пара были невероятно гремучей смесью. А по отдельности «химия», как любят говорить специалисты в танцах на льду, оказалась не той. Понятно, что разбитые два с лишним года назад чашки не склеить — хотя об этом до сих пор мечтают многие, и Елене, Руслану, Виктории и Никите нужно смотреть только вперед. Но чемпионат мира нынешнего сезона, куда от России поедут два дуэта, с 99-процентной долей вероятности пройдет без них.

Челябинск

Чемпионат России

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Коляда — 283,48

2. Александр Самарин — 259,74

3. Максим Ковтун — 249,37

Танцы

Итоговое положение

1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — 197,26

2. Александра Степанова/Иван Букин — 189,54

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 178,45

4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин — 178,28