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Андрей Лунев: Мне сказали, что надо опасаться Дзюбу

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Лунев
Андрей ЛуневИсточник: ФК «Зенит»

«Зенит» объявил о подписании контракта с 25-летним вратарем Андреем Луневым, ранее игравшим за «Уфу». Сразу после этого Андрей дал интервью «Советскому спорту».

«НЕ МОЕ ДЕЛО КОММЕНТИРОВАТЬ ИГРУ ЛОДЫГИНА И КЕРЖАКОВА»

- Еще год назад вы были без клуба, а теперь – в составе одного из грандов РФПЛ. Уже привыкли к такой мысли?
- Сложно к этому привыкнуть, конечно. Жду, когда уже начну тренироваться со всеми.

- Общались с Мирчей Луческу?
- Нет, во время медосмотра общался с доктором клуба, а во время подписания контракта – со спортивным директором.

- Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, комментируя ваш переход в «Зенит», отмечал, что был готов к такому развитию событий. А вы?
- Изначально ко мне был интерес другой команды. И я готовился к ней.

- А «Зенит»?
- Интерес «Зенита» тоже был. Но у них был и большой список вратарей, которые интересны клубу. Не думал, что подпишут именно меня. Поэтому вариант с «Зенитом» не рассматривал.

- Вы недавно играли за «Уфу» против «Зенита» и уступили 0:2, хотя моментов у «Уфы» было полно. Какие впечатления от «Зенита» после того матча остались?
- Команда с подбором игроков, которые хорошо друг с другом взаимодействуют и индивидуально сильны. Но мы (Лунев пока не привык к тому, что в «Зените», и употребляет «мы» по отношению к «Уфе» – Прим. ред.) не только с «Зенитом», но и со «Спартаком», и с «Локомотивом» хорошо играли – то есть с командами, которые отлично укомплектованы.

- Обращали внимание на нестабильную ситуацию с вратарями в «Зените»? То Лодыгин играл, то Кержаков…
- Знаете, не мое это дело – комментировать чью-то игру. Есть аналитики, тренер команды, которые могут это делать. А я их коллега, мы едим один хлеб.

- Кто из петербургских вратарей вам в принципе вспоминается?
- Фамилия, если вспоминать петербургских вратарей, у всех на устах – это Малафеев. Но в «Зените» был хороший вратарь Камил Чонтофальски – мне его игра в свое время очень нравилась. Помню, что Бородин приходил в «Зенит» из «Торпедо», но, к сожалению, так и не закрепился.  

Андрей Лунев: После звонка из банка подумал, что надо заканчивать с футболом

«ХОЧЕТСЯ СТАРТАНУТЬ УЖЕ С ЕВРОКУБКОВ»

- В «Уфе» вы начали играть, сразу появилась практика. В «Зените» конкуренция возрастает в разы. Не опасаетесь, что можете этой практики лишиться?
- В «Уфу» я приходил тоже конкурировать. И добился того, что стал играть. Может, дело случая. Может, повезло. Но и в «Зените» не планирую занимать место второго-третьего вратаря. Приеду на сборы и буду доказывать, что достоин играть. Сделаю все возможное для этого, потому что хочется не сидеть, а играть.

- Вы – москвич. Часто ли приезжали в Питер раньше? Знаете ли город?
- Раза два-три был. Знаю, конечно, что красивый город, северная и культурная столица. На этом – все…

- «Зенит» продолжает играть в Лиге Европы, у вас появляется шанс дебютировать и в еврокубках. Предвкушаете?
- Предвкушаю сбор, который начнется 10-го числа. Планирую себя там проявить, чтобы был шанс уже в Лиге Европы в феврале. Хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше все по накатанной пошло. Но до сборов о чем-то рано говорить.

- Как вы ощущаете себя после десятка матчей в РФПЛ, суперсерии, когда не пропускали голов? Вы теперь совсем другой вратарь по сравнению с тем, что был перед стартом сезона?
- Нет. Абсолютно. Какой был – такой и остался. Вот вы называете суперсерией те матчи без пропущенных голов, а я так не считаю. Делал свое дело. Просто удачно вышло. Как и всегда, готовился к игре.

- И все-таки первый матч в карьере в РФПЛ – с «Краснодаром» – на ноль, потом без голов с «Локо», «Спартаком», причем в гостях…
- Тут не только от меня все зависело. Этого удалось достичь, благодаря команде. Играют 11 человек, а не один вратарь. То, что я в воротах играл, ни о чем не говорит. И Жора (Шелия – Прим. ред.) мог играть, и Миша Бородько, и Богдан (Саранавский – Прим. ред.).

Из любителей – в «Зенит». Девять шагов вратаря Лунева до топ-клуба

«ВАНЬКА НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОДСКАЖЕТ»

- Что скажете Виктору Гончареко, при котором впервые сыграли в премьер-лиге?
- Михалычу – огромное спасибо, что доверил, успокоил. Ему большая благодарность, думаю, не только от меня – от всей команды. Как и Шамилю Газизову. Спасибо, что взял в команду и сейчас дал возможность дальше расти, прогрессировать на другом уровне. Болельщики у «Уфы» тоже молодцы. И в мороз, и в жару приходили за нас болеть. Но главное – спасибо всей команде. Благодаря ей, на меня обратил внимание «Зенит».

- В «Зените» есть коридор, через который нужно пройти новому игроку…
- Да, мне сказали. Как и о том, что в нем надо опасаться Дзюбу.

- Это точно.
- Он там так замахивается…

- Зверствует просто!
- Ну да, - смеется Андрей. - В общем, я в курсе. Приеду в команду – может, меня кто-то проинформирует подробнее. В «Зените» есть Ванька Новосельцев – он подскажет. Мы с ним не только в «Торпедо» – еще в «Истре» вместе играли. 

Зачем «Зениту» Лунев. Мнение Михаила Борзыкина

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