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Поветкин чист! Критиковавшие – извиняйтесь

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Поветкин чист! Критиковавшие – извиняйтесь

Очередная допинг-проба российского тяжеловеса Александра Поветкина показала, что боксер не употреблял запрещенные препараты и был чист накануне поединка 17 декабря.

Накануне ночью промоутер Поветкина глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в социальной сети сообщил следующее: «Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг – Прим.ред.) от 13 декабря. Все чисто, допинга нет! Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря – 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря – чисто! Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт... Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного».

Фактически это означает, что ни о каком наказании за допинг, якобы обнаруженный у Поветкина перед боем со Стиверном VADA, не может быть и речи. Добавим, что в день обнародования положительной допинг-пробы не было ни единого сообщения о концентрации запрещенного вещества. Теперь известно, что содержание остарина составило 0,00000000001 грамма. Учитывая, что остальные тесты следов остарина не выявили, не нужно быть экспертом, чтобы понять – принять такую дозу невозможно физически. Поэтому напрашивается только один вывод: спортсмен чист, а против него ведется какая-то подпольная борьба.

Я уже упоминал о людях, которые могли быть заинтересованы в том, чтобы убрать Поветкина с профессионального ринга. Это и Дон Кинг мечтающий отомстить Рябинскому за Гильермо Джонса. Кстати, этому преступнику (он сидел в тюрьме за убийство, – Прим.ред.)  еще хватает наглости называть россиянина «позором бокса». Есть еще одна личность, которая не менее заинтересована в том, чтобы «уничтожить» россиянина. Это промоутер Эл Хэймон. Это «серый кардинал» мирового бокса. Он не выступает в прессе, редко появляется на людях. Происхождение его денег настолько туманно, что в США чуть ли в открытую говорят о том, что он сотрудничает с преступными структурами.

Этот человек ведет дела действующего чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. И многих других боксеров. Например, Адониса Стивенсона «Чикенсона». Отличительная черта его подопечных – никто их них не дерется с серьезными соперниками. Эрик Молина, Йоан Дюопа, Артур Шпилька, Крис Арреола и теперь еще Анджей Вавжик – «великая» оппозиция американского боксера. Даже Владимир Хрюнов привозивший в Россию ветеранов Роя Джонса и Джеймса Тони все-таки организовывал бои с Марко Хуком. Хэймон же бережет своих боксеров, как беззащитных детей, которые ведут себя бессовестно. Уайлдер уже назвал Поветкина «придурком», хотя пока не выплатил 34,5 миллиона долларов – иск поданный Рябинским за предыдущие оскорбления. Не удивлюсь, если теперь сумма возрастет. Но хотелось бы не денег, а титула. У Уайлдера мужества не хватит выйти на ринг против равного себе боксера. «0,00000000001 грамма следуют его «энерджазером», - будет плакаться действующий чемпион. Плакался уже не раз. Надоел!

И удивляет то, что в России некоторые СМИ, плохо разбирающиеся в боксе, поддакивали этим плаксам-провокаторам. Сначала писали – «мы выше всего этого и не будем освещать бой Поветкина». Затем выпустили пять материалов о том, как они не освещали бой с использование слов «отвращение», «грязь» и «трехдолларовая купюра». Да и сейчас утверждают, что такая концентрация остарина боксера совсем не оправдывает. Да и черт с ними.

Мы свою правду уже получили. И теперь по факту знаем, что Поветкин вышел на бой с Йоаном Дюопа будучи чистым спортсменом. Таким он был до боя и остался после. И это уже проблема Дюопа, что он потерял багаж, что он не был полностью готов и вышел в кроссовках. Все это его вина. Он мог просто не выходить на ринг. Никто его не заставлял. И жалеть его не надо.

Пожалейте Поветкина. Как же нашему парню не повезло. Из-за каких-то микроскопических проб у него отняли два титульных боя. И при этом говорят, что он провалил два допинг-теста. А он ничего не провалил. Он был чист. Все обвинения с него должны быть сняты. Извиняйтесь!

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