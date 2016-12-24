Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи4 : 2Динамо Москва
Хоккей  Спартак1 : 4Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 2Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Афера года! Как чешский пранкер Казма одурачил всю Россию на ЧМ-2016 в Москве

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Афера года! Как чешский пранкер Казма одурачил всю Россию на ЧМ-2016 в Москве

Любитель жестких розыгрышей из Чехии Казма чуть не поссорил Россию с США, проникнув в «ВТБ Ледовый дворец» в багажнике автомобиля Skoda.

Мы все, конечно, помним этот весенний нашумевший ролик. Толстый американский фан якобы пробирается в российскую раздевалку на чемпионате мира по хоккею в Москве. Спускает штаны и делает вид, что мочится в конек нашего капитана Павла Дацюка.

О том, что это фрик выяснилось довольно скоро. Но кто его создал и запустил в сеть. И главное – зачем?

Ответственность взял на себя известный чешский пранкер Казма, специализирующийся на таких крутых розыгрышах и снимающих о них кино. Почему фанат именно американский?

- Это чтобы сильнее обозлить русских, - признается чех. – Мы же знаем, что отношения между вашими странами довольно напряженные. Вот героем розыгрыша и стал толстый американец, которого сыграл наш земляк Томаш. Это он лил в конек минералку. И, конечно, это была никакая не раздевалка сборной России. А студия в Праге, где мы сымитировали ее уголок. И люди поверили! Они верят в то, во что хотят. Надо только пробудить их воображение.

…Однако этот нашумевший клип оказался вовсе не главной аферой Казмы на чемпионате мира по хоккею в Москве. Куда более наглой, тщательно продуманной и масштабной оказалась его предыдущая операция с подменой нашего талисмана – Лайки!


Портные сшили для пранкера точную копию костюма. Но как проникнуть с огромной сумкой на арену? Это казалось невозможным.

И тогда Казма усложнил себе задачу! Он не только доставил костюм Лайки в «ВТБ Ледовый дворец», но и сам проник туда без билета и даже без российской визы, нелегально пересекая границы сразу нескольких государств.

Путь от Чехии до Москвы Казма проделал в багажнике автомобиля Skoda – титульного спонсора турнира, который красовался на арене.

В фильме, где подробно описываются все этапы этой сложной операции, подкрепленные уникальным видео, Казма рассказал, как он с товарищем сперва подкупил охранника, затем заехал на территорию автомобильного концерна в Чехии на мусоросборнике, забрался в багажник Skoda Octavia. Дождался пока его загонят в трейлер, на котором автомобили транспортировались в Москву. Вылез и доехал до самого дворца с относительным комфортом. А ночью вылез из багажника и перетащил свой реквизит под постамент, на котором Skoda стояла на арене. Вот этот фильм. Вы можете сами посмотреть, как все это было проделано.

О приключениях в костюме Лайки во дворце – разговор отдельный.

- Нам постоянно приходилось следить за реальной Лайкой, чтобы не встретится с ней, - рассказывает Казма. - Но когда пришло время выходить на лед, после матча Россия – Чехия, туда вышел я! Да, я мог в тот момент совершить что-то невероятное, но сборная Чехии и так выиграла…

После этого Лайка-Казама отправился в раздевалки обеих команд. И судя по фильму, раскрыл свою тайну игрокам чешской сборной. А вот в нашей раздевалке он снимал интерьер. По этим снимкам в Праге потом и воспроизвели один из фрагментов раздевалки сборной России, для видео-фрика с американцем.

Вот такая поразительная история. Прикольная и даже веселая.

И только слегка неловко за наших пограничников и службу, отвечающую за безопасность на арене.

 Прямо хочется сказать: господа, ну надо же как-то посерьезнее. Мало ли что за сумку вам привезут в самый центр российской столицы на переполненный стадион…

Ну а пока вот вам фильм чешского пранкера Казмы – в качестве учебного пособия.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Категорически не согласен со Знарком по одному вопросу о сборнойБорис Майоров: Категорически не согласен со Знарком по одному вопросу о сборнойДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался свое мнение о выступлении сборной России на Кубке Первого канала.Александр Медведев: Первому каналу судьба девушки легкого поведения в Америке гораздо важнее хоккеяПервый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал ситуацию с отменой прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале.Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»Лучший Евротур Ковальчука. Экспертиза «Советского спорта»На Кубке Первого канала сборная России стала только второй, несмотря на вдохновенную игру Ильи Ковальчука, признанного лучшим нападающим.Борис Майоров: Умарк – жертва западной пропаганды. Правильно Знарок его приложилБорис Майоров: Умарк – жертва западной пропаганды. Правильно Знарок его приложилДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о жесткой фразе шведского форварда Линуса Умарка и ответной реплике Олега Знарка.Хоккей не так уж отстал от «Давай поженимся!» Вот честный рейтинг Первого каналаХоккей не так уж отстал от «Давай поженимся!» Вот честный рейтинг Первого каналаОбозревателю «Советского спорта» стали известны реальные рейтинги, которые собрал хоккей в четверг на Первом канале.Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)Роман Ротенберг: О «подарке» от Первого канала я узнал из фейсбука (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого каналаПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.Олег Знарок: Клубный принцип формирования троек – не панацеяГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) рассказал, насколько оправдали себя принципы комплектования команды.Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео)Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать! (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Олега Знарка.Олег Знарок: Умарку нужно голову оторвать за такие словаГлавный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала (4:3) возмутился из-за слова шведского форварда Линуса Умарка.Шестеркин, Рундблад и Ковальчук признаны лучшими игроками Кубка Первого каналаОргкомитет Кубка Первого канала назвал лучших игроков Кубка Первого канала.Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)Павел Дацюк троллит корреспондента Первого канала: «О, давай поженимся!» (видео)После победы сборной России над финнами (4:3) обозреватель «Советского спорта» послушал нашего капитана Павла Дацюка.Кови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюКови Вернулся! Как Россия обыграла ФинляндиюПобедив финнов, сборная России заняла второе место.Ковальчук признан лучшим игроком сборной России в матче с ФинляндиейФорвард сборной России Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в матче третьего тура Кубка Первого канала с Финляндией (4:3).Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого каналаСборная России одержала победу над Финляндией (4:3) в заключительном матче Кубка Первого канала в Москве.Борис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров: Первый канал поступил неприлично. Но хоккей без него не умретБорис Майоров был почетным гостем на декабрьской акции «Харламов Трофи», где «Советский спорт» чествовал наших ветеранов.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Виталий Мутко: Четверг-пятница - это не время хоккея с точки зрения Первого каналаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей Кубка Первого канала. Напомним, что Первый канал отказался от трансляции матчей турнира.Владислав Третьяк: Во время исполнения гимна России была поздно запущена музыка и возникли неполадки с микрофономПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о причинах сбоя во время исполнения гимна России перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия (5:1). Он отметил, что имели место технические проблемы.Дмитрий Чернышенко: Первый канал принял непопулярное, но абсолютно честное решениеПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал отказ Первого канала от трансляции матчей московского этапа Евротура.

США
СШАкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости