Афера года! Как чешский пранкер Казма одурачил всю Россию на ЧМ-2016 в Москве

Любитель жестких розыгрышей из Чехии Казма чуть не поссорил Россию с США, проникнув в «ВТБ Ледовый дворец» в багажнике автомобиля Skoda.

Мы все, конечно, помним этот весенний нашумевший ролик. Толстый американский фан якобы пробирается в российскую раздевалку на чемпионате мира по хоккею в Москве. Спускает штаны и делает вид, что мочится в конек нашего капитана Павла Дацюка.

О том, что это фрик выяснилось довольно скоро. Но кто его создал и запустил в сеть. И главное – зачем?

Ответственность взял на себя известный чешский пранкер Казма, специализирующийся на таких крутых розыгрышах и снимающих о них кино. Почему фанат именно американский?

- Это чтобы сильнее обозлить русских, - признается чех. – Мы же знаем, что отношения между вашими странами довольно напряженные. Вот героем розыгрыша и стал толстый американец, которого сыграл наш земляк Томаш. Это он лил в конек минералку. И, конечно, это была никакая не раздевалка сборной России. А студия в Праге, где мы сымитировали ее уголок. И люди поверили! Они верят в то, во что хотят. Надо только пробудить их воображение.

…Однако этот нашумевший клип оказался вовсе не главной аферой Казмы на чемпионате мира по хоккею в Москве. Куда более наглой, тщательно продуманной и масштабной оказалась его предыдущая операция с подменой нашего талисмана – Лайки!





Портные сшили для пранкера точную копию костюма. Но как проникнуть с огромной сумкой на арену? Это казалось невозможным.

И тогда Казма усложнил себе задачу! Он не только доставил костюм Лайки в «ВТБ Ледовый дворец», но и сам проник туда без билета и даже без российской визы, нелегально пересекая границы сразу нескольких государств.

Путь от Чехии до Москвы Казма проделал в багажнике автомобиля Skoda – титульного спонсора турнира, который красовался на арене.

В фильме, где подробно описываются все этапы этой сложной операции, подкрепленные уникальным видео, Казма рассказал, как он с товарищем сперва подкупил охранника, затем заехал на территорию автомобильного концерна в Чехии на мусоросборнике, забрался в багажник Skoda Octavia. Дождался пока его загонят в трейлер, на котором автомобили транспортировались в Москву. Вылез и доехал до самого дворца с относительным комфортом. А ночью вылез из багажника и перетащил свой реквизит под постамент, на котором Skoda стояла на арене. Вот этот фильм. Вы можете сами посмотреть, как все это было проделано.

О приключениях в костюме Лайки во дворце – разговор отдельный.

- Нам постоянно приходилось следить за реальной Лайкой, чтобы не встретится с ней, - рассказывает Казма. - Но когда пришло время выходить на лед, после матча Россия – Чехия, туда вышел я! Да, я мог в тот момент совершить что-то невероятное, но сборная Чехии и так выиграла…

После этого Лайка-Казама отправился в раздевалки обеих команд. И судя по фильму, раскрыл свою тайну игрокам чешской сборной. А вот в нашей раздевалке он снимал интерьер. По этим снимкам в Праге потом и воспроизвели один из фрагментов раздевалки сборной России, для видео-фрика с американцем.

Вот такая поразительная история. Прикольная и даже веселая.

И только слегка неловко за наших пограничников и службу, отвечающую за безопасность на арене.

Прямо хочется сказать: господа, ну надо же как-то посерьезнее. Мало ли что за сумку вам привезут в самый центр российской столицы на переполненный стадион…

Ну а пока вот вам фильм чешского пранкера Казмы – в качестве учебного пособия.