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Овечкин забивает после чудо-паса Орлова. Все о победе «Вашингтона» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: NHL

Павел Лысенков рассказывает о матче «Кэпиталз» и 540-м голе Александра Овечкина, которому осталось 10 очков до тысячи.

Я не знаю, как это Дмитрию Орлову удалось, но пас на Александра Овечкина у него получился великолепный. Из своей зоны, из правого круга – заброс парашютом на чужую синюю линию.

Этого не ждал никто, кроме самого Овечкина, который выскочил один в ноль на вратаря Андрея Василевского, увел шайбу влево и отличным бэкхэндом отправил ее в сетку.

В принципе после этого все с «Тампой» стало ясно. Счет 3:0, такое отыграть у «Вашингтона» на его площадке очень сложно.

Овечкина и Яромира Ягра объединяет то, что каждый его гол или очко попадают под микроскоп. Все считают, кого обогнал действующий игрок в историческом списке бомбардиров.

Так вот, это 540-й гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах за карьеру в НХЛ. Еще одна шайба, и он дотянется до легенды «Чикаго» Стэна Микиты (541), урожденного Станислава Гута из Словакии, а это уже 30-е место в истории лиги.

544 гола – это Морис Ришар из «Монреаля», чьим именем назван приз лучшего снайпера НХЛ. Если шестикратный обладатель этого трофея Овечкин обойдет «Ракету» Ришара, это тоже будут широко отмечать во всей лиге.

Какие шансы у Овечкина взять «Мориса Ришара» в этом сезоне? Не очень высокие. Это его 15-й гол. Саша – даже не лучший снайпер среди россиян. Столько же у Артемия Панарина (15), на один больше – у Владимира Тарасенко (16). И есть три парня, до которых будет непросто дотянуться: Джефф Картер и Патрик Лайне (по 19), а также Сидни Кросби (24), забивающий почти в каждом матче (29 в этом сезоне).

Вот и теперь Малыш Сид реализовал большинство в игре с «Нью-Джерси». Бросок у Кросби получился на славу.

«Вашингтон» же одержал уверенную победу над «Тампой» (4:0).

Отлично проявил себя защитник Джон Карлсон, сделавший дубль. Андрей Василевский теперь будет играть в воротах «молнии» нон-стоп после того, как травму получил первый вратарь Бен Бишоп. Особых ошибок он не допустил, но у него тоже не получился этот матч. Брайден Холтби сделал 26-й сухарь в карьере.

«Мы были резки, сконцентрированы и агрессивны, - сказал форвард «Кэпс» Никлас Бэкстрем. – Хорошо бросали шайбу. Делали маленькие важные вещи. То, о чем мы всегда говорили, и что нужно исполнять».

«Вашингтон» уходит на трехдневные рождественские каникулы, находясь в зоне wild card. Если бы плей-офф начинался завтра, то «столичные» в первом раунде могли бы попасть на «Монреаль». Ну или на разгоряченный «Коламбус». Может, это веселее, чем играть против «Питтсбурга» или «Рейнджерс». Но вообще во второй половине чемпионата и «Вашингтону», и Овечкину надо прибавлять.

Желаем побольше таких вот идеальных матчей, как с «Тампой», когда получалось все.

Матч

Вашингтон - Тампа-Бэй - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Карлсон (Алзнер, Уилсон), 0:55 (1:0). Карлсон (Бэкстрём, Юханссон), 15:42 (2:0). Овечкин (Орлов), 30:48 (3:0). Юханссон (Бэкстрём), 48:33 (4:0).

Место и дата

24 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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