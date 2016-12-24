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Такой черной серии у Радулова не было 10 лет. Что с ним случилось? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Такой черной серии у Радулова не было 10 лет. Что с ним случилось? (видео)

Павел Лысенков рассказывает об удивительном кризисе Александра Радулова, который не набирает очки уже в шести матчах подряд.

«Коламбус» - лучшая команда лиги, которая опережает «Питтсбург» на одно очко, имея при этом три матча в запасе.

Невероятно!

У «мундиров» просто нет слабых мест. По атаке они – третьи в лиге (110), уступая только «Рейнджерс» (119) и «Питтсбургу» (121). Все три команды, кстати – из дивизиона Метрополитан.

Но главное «Коламбус» - лучший в лиге по пропущенным шайбам. Только 65, не такая крепкая оборона даже у «Миннесоты» (66) и «Вашингтона» (69). А когда еще ворота защищает Сергей Бобровский, то вообще непонятно, как таким монстрам забить.

Вот и теперь Боб сделал 36 сэйвов, а «Коламбус» одержал 12-ю победу подряд – теперь над «Монреалем», который когда-то возглавлял таблицу лиги. И мы помним, как «мундиры» громили этот «Монреаль» со счетом 10:0.

Зарабатывать очки в 14 матчах подряд – это новый рекорд в истории «Коламбуса».

«Набрать 50 очков к перерыву на Рождество – мои парни должны гордиться друг другом», - сказал тренер «мундиров» Джон Торторелла.

Показательно, как играет «Коламбус». Когда надо, команда уходит в оборону и в течение 13 минут, как было с «Монреалем», вообще не бросает по воротам. «Канадцы» же наносят 12 бросков в третьем периоде, но пробивают Бобровского только однажды. А если учесть еще отличную реализацию большинства и умелую игру по счету, то и вправду непонятно, как такой «Коламбус» победить.

«Наши ребята очень хорошо поработали, радостно наблюдать за их игрой, - сказал Бобровский. – Я же хочу помогать им в работе».

Любопытно, что «Монреаль» поставил на матч на Кэри Прайса, решив не бросать его под танк, а снова Эла Монтойю, который как раз и пропустил 10 шайб от «Коламбуса» в прошлой их встрече. В итоге Монтойя не победил, но 22 сэйва сделал.

«Монтойя сделал для нас сегодня много важного, особенно если вспомнить ту игру, - сказал Александр Радулов. – Мы хотели выступить так, чтобы он одержал победу».

Последние полторы минуты «Монреаль» играл без вратаря, но даже ни разу не бросил по воротам. Оборона у «Коламбуса» - вообще чума.

Кстати, о Радулове. Саша сейчас – второй бомбардир «Канадиенс» (23 очка). Но уже в шести матчах он не набирает вообще ничего. Ноль, зеро.

«-4» за полезность на этом отрезке. 18 бросков на этом отрезке – немало. Но результата нет. А ведь «Монреалю» очень нужны голы. Команда проиграла четыре раза из шести и опускается все ниже в таблице. Год назад «Канадиенс» уже так падал в пропасть, провалив вторую часть сезона. Не наступить бы на те же грабли…

Когда Радулов не набирал очки в шести матчах подряд?

В этом сезоне такого не было.

В прошлом сезоне – тоже. Как и в позапрошлом.

Вообще в КХЛ такой серии у Радулова не было никогда.

Копать пришлось до сезона 2006-07. Вот только там у первогодка Александра Радулова, когда он только начал играть за «Нэшвилл», случилась серия из шести матчей без очков. То есть сейчас с Радуловым происходит что-то аномальное. Да, сломался центр его звена Алекс Гальченюк. Но это же не повод для того, чтобы Александра вообще так вырубило.

«Нам нужны очки от Радулова, - прямым текстом говорит тренер «Монреаля» Мишель Террьен. – Да, ему не хватает Гальченюка, это понятно. Но с этим нужно как-то справиться. Он должен быть нашим лидером в атаке».

При этом у Радулова нет контракта на следующий сезон.

И сейчас он показывает себя очень зависимым форвардом.

Да еще Сергей Федоров обронил фразу, что поговорит с Радуловым о возвращении в ЦСКА в следующем сезоне.

Фанаты уже делают карикатуры, героем которых становится Радулов.

Что-то из «Джентльменов удачи».

Как раз удачи сейчас Радулову и не хватает.

Матч

Коламбус - Монреаль - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Ганье (Фолиньо, Эткинсон), 17:50 (1:0 - бол.). Саад (Фолиньо, Веннберг), 21:22 (2:0). Петри (Барберо, Терри), 49:08 (2:1).

Место и дата

24 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Фото группы Быков и Захаркин – Армия Аркадича

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