Счастливого Рождества! 28500 болельщиков «Униона» отметили праздник на стадионе

Стадион "Ан дер Альтен Ферстерай" во время праздника. Источник: официальный сайт "Униона"

У болельщиков «Униона Берлин» есть замечательная традиция – каждый год они приходят в канун Рождества на стадион и встречают там праздник.

Все началось в 2003 году, когда клуб плелся в конце турнирной таблицы второй Бундеслиги. Чуть меньше ста болельщиков пробралось на стадион «Униона» в канун Рождества, чтобы отпраздновать вместе с любимой командой и поднять себе настроение. Идею отмечать Рождество приняли на вооружение в руководстве клуба, и теперь в предпоследнюю неделю декабря стадион всегда освещается тысячью свечами.

В центре поля выстроили сцену, где выступал рождественский хор, преподобный и оркестр, в котором на трубе играл пресс-атташе «Униона».

Болельщики исполнили гимн клуба, после чего присоединились к рождественским пениям.

Футболисты «Униона» тоже не смогли пропустить праздник. Защитник Кристофер Ленц, наверное, впервые вышел на поле не для того, чтобы играть в футбол.

🎤🎄Weihnachtssingen #union #berlin 2016 Видео опубликовано Christopher Maximilian Lenz (@chrlenz) Дек 23 2016 в 3:48 PST

20 декабря в Берлине произошел теракт, в котором грузовик под управлением террориста протаранил рождественскую ярмарку и людей. Торжества на стадионе начались с минуты молчания и проходили под лозунгом «Против ненависти и террора».

#weihnachtssingen2016 #fcunion Фото опубликовано @rubiduspics Дек 23 2016 в 12:57 PST

Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай» вмещает 25 000 зрителей. На рождественский праздник пришло около 28 500 человек! Все билеты были раскуплены заранее, а мероприятие длилось по времени почти как футбольный матч.

В российских реалиях провести зимой такие праздники на футбольном стадионе практически невозможно. Зато хоккейным клубам можно задуматься о подобных встречах для болельщиков.