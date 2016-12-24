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Счастливого Рождества! 28500 болельщиков «Униона» отметили праздник на стадионе

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Стадион "Ан дер Альтен Ферстерай" во время праздника. Источник: официальный сайт "Униона"
Стадион "Ан дер Альтен Ферстерай" во время праздника. Источник: официальный сайт "Униона"

У болельщиков «Униона Берлин» есть замечательная традиция – каждый год они приходят в канун Рождества на стадион и встречают там праздник.

Все началось в 2003 году, когда клуб плелся в конце турнирной таблицы второй Бундеслиги. Чуть меньше ста болельщиков пробралось на стадион «Униона» в канун Рождества, чтобы отпраздновать вместе с любимой командой и поднять себе настроение. Идею отмечать Рождество приняли на вооружение в руководстве клуба, и теперь в предпоследнюю неделю декабря стадион всегда освещается тысячью свечами.

В центре поля выстроили сцену, где выступал рождественский хор, преподобный и оркестр, в котором на трубе играл пресс-атташе «Униона».

Болельщики исполнили гимн клуба, после чего присоединились к рождественским пениям.

Футболисты «Униона» тоже не смогли пропустить праздник. Защитник Кристофер Ленц, наверное, впервые вышел на поле не для того, чтобы играть в футбол.

🎤🎄Weihnachtssingen #union #berlin 2016

Видео опубликовано Christopher Maximilian Lenz (@chrlenz)

20 декабря в Берлине произошел теракт, в котором грузовик под управлением террориста протаранил рождественскую ярмарку и людей. Торжества на стадионе начались с минуты молчания и проходили под лозунгом «Против ненависти и террора».

gleich gehts los... 🎅🎄👍🙌 #weihnachtssingen #1fcunion #Berlin #fcunion #FCU #unionberlin #eisern #Union #UNVEU

Фото опубликовано bln e.i.s.e.r.n Union (@7blbln6)

#weihnachtssingen2016 #fcunion

Фото опубликовано @rubiduspics

Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай» вмещает 25 000 зрителей. На рождественский праздник пришло около 28 500 человек! Все билеты были раскуплены заранее, а мероприятие длилось по времени почти как футбольный матч.

В российских реалиях провести зимой такие праздники на футбольном стадионе практически невозможно. Зато хоккейным клубам можно задуматься о подобных встречах для болельщиков. 

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