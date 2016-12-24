Счастливого Рождества! 28500 болельщиков «Униона» отметили праздник на стадионе
У болельщиков «Униона Берлин» есть замечательная традиция – каждый год они приходят в канун Рождества на стадион и встречают там праздник.
Все началось в 2003 году, когда клуб плелся в конце турнирной таблицы второй Бундеслиги. Чуть меньше ста болельщиков пробралось на стадион «Униона» в канун Рождества, чтобы отпраздновать вместе с любимой командой и поднять себе настроение. Идею отмечать Рождество приняли на вооружение в руководстве клуба, и теперь в предпоследнюю неделю декабря стадион всегда освещается тысячью свечами.
В центре поля выстроили сцену, где выступал рождественский хор, преподобный и оркестр, в котором на трубе играл пресс-атташе «Униона».
Болельщики исполнили гимн клуба, после чего присоединились к рождественским пениям.
Футболисты «Униона» тоже не смогли пропустить праздник. Защитник Кристофер Ленц, наверное, впервые вышел на поле не для того, чтобы играть в футбол.
20 декабря в Берлине произошел теракт, в котором грузовик под управлением террориста протаранил рождественскую ярмарку и людей. Торжества на стадионе начались с минуты молчания и проходили под лозунгом «Против ненависти и террора».
Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай» вмещает 25 000 зрителей. На рождественский праздник пришло около 28 500 человек! Все билеты были раскуплены заранее, а мероприятие длилось по времени почти как футбольный матч.
Peacefully singing christmas carols with 28.000 humans, friends & family. Merry Christmas everyone 🎅🏼🎄💫 #alteförsterei #fcunion #union #eisernunion #weihnachtssingen #unionweihnachtssingen #christmas #christmasspirit #christmascarols #loveisallaround #cleareyes #fullhearts #ichbineinberliner #eisern #meinverein #heimat
В российских реалиях провести зимой такие праздники на футбольном стадионе практически невозможно. Зато хоккейным клубам можно задуматься о подобных встречах для болельщиков.