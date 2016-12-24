Вы видели, как Малкин нарядился в эльфа? Это очень смешно! 5 гвоздей (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
ГЕРОЙ ДНЯ
Евгений Малкин сделал себе отличный подарок – он отдал две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ (14+25=39). Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (13+29=42), которого вполне реально достать.
Как отличился Малкин? Сначала в конце второго периода он отправил в прорыв Криса Куница, а тот отдал передачу на Чеда Руидела, у которого получился фантастический бросок. Это был его первый гол в НХЛ. Надо сказать, что Джино здесь получил очко прицепом, подарок за вторую передачу.
А на 53-й минуте Малкин отличным пасом нашел Патрика Хорнквиста, у которого вышел прекрасный бросок…
Жаль, конечно, что Евгений не набрал третье очко – у него ведь сейчас 799 за карьеру. Но Малыч – запасливый парень. После трехдневных каникул он сыграет снова с «Нью-Джерси», а потом с «Каролиной». Эти 800 очков он положит себе под новогоднюю елочку.
Кстати, посмотрите забавное видео, которое сняли в «Питтсбурге». Сказка называется «Эльф». Я даже не представляю, кого там играет Малкин. Гнома? Самого эльфа?
Такой черной полосы у Александра Радулова не было уже 10 лет
ГОЛ ДНЯ
Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин забил первый гол в сезоне. Случилось это, когда россиянин открыл счет в матче против «Калгари».
Там было чистое везение. Бросок Трямкина от синей линии, шайба попадает в игрока «Флэймз», свечкой взмывает в воздух и опускается парашютом за спину вратарю Брайану Эллиотту. Тренер «Калгари» даже голову опустил на лавке. Видеть он это не хотел.
Вот так Трямкин забил свой второй гол в НХЛ за карьеру. Но потом «Калгари» разобрался с проблемным «Ванкувером» - легко и непринужденно.
ЦИФРА ДНЯ
Удачно устроился Остон Мэттьюз. Ведь все в НХЛ на Рождество разлетятся по своим домам. А вот Мэттьюз прилетел в родную Аризону вместе со всем «Торонто». Да еще отдал голевую передачу и помог «листьям» победить «койотов».
Но в этот день все поздравляли капитана «Аризоны» Шейна Доана, который одним махом отметил два юбилея – 1500 матчей в НХЛ и 400 забитых голов.
Вообще в истории лиги столько матчей в регулярном чемпионате провели только 17 человек. Лидер тут – Горди Хоу (1767), а их активных игроков – это 44-летний Яромир Ягр (1664), который разобьется в лепешку, чтобы Хоу обогнать. Для этого нужно обойтись без травм и провести еще и следующий сезон.
40-летний Доан в принципе выглядит бодрячком, а конкуренция в «Аризоне» не такая высокая. Если Шейн проведет еще года четыре, то тоже обгонит Хоу – и станет вторым после Ягра.
А вот такие ковбойские шляпы накидали Доану уже за то, что он вышел на раскатку перед 1500-м матчем.
ХИТ ДНЯ
Никто не скажет, что защитник «Детройта» Никлас Крунвалл – грязный игрок. Но тут он случайно обошелся очень жестко с игроком «Флориды» Райли Смитом. Тому аж кровь залила лицо.
ВИДЕО ДНЯ
За океаном уже начали отмечать праздники. Там ждут Рождество, и в лиге объявили трехдневные каникулы. А у нас – скоро Новый год. И вот это видео поможет вам создать правильное настроение.
ТРИ ЗВЕЗДЫ
1* – Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)
Сделал 36 сэйвов в матче с «Монреалем» (2:1)
2** – Евгений МАЛКИН («Питтсбург»)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:1)
3*** – Дмитрий ОРЛОВ («Вашингтон»)
Отдал чудо-пас в матче с «Тампой» (4:0)
ЦИТАТА
«Спасибо лидерам нашей команды. Это те парни, на которых мы всегда можем положиться. На них всегда возложены большие ожидания, и этими ребятами мы всегда гордимся».
Майк САЛЛИВАН, тренер «Питтсбурга»
ТАБЛО
Вашингтон – Тампа-Бэй – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Карлсон (2), ОВЕЧКИН (ОРЛОВ), Юханссон
В: Овечкин (1+0; +1, 0, 3, 16.40)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 13.40)
Орлов (0+1; +2, 0, 2, 18.24)
ТБ: Нестеров (0+0; -1, 0, 4, 15.45)
в Василевский (24-20; 83,3%, 48.25)
Чикаго – Колорадо – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Тэйвз (ПАНАРИН) – Рантанен, Маккиннон
Ч: Панарин (0+1; 0, 0, 1, 23.29)
К: Тютин (0+0; 0, 0, 1, 19.22)
Задоров (0+0; +1, 0, 1, 24.54)
Григоренко (0+0; 0, 2, 0, 15.36)
Коламбус – Монреаль – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Ганье, Саад – Петри
К: в Бобровский (37-36; 97,3%, 59.52)
М: Радулов (0+0; 0, 2, 4, 17.34)
Питтсбург – Нью-Джерси – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Кросби, Фер, Руидел (МАЛКИН), Хорнквист (МАЛКИН) – Палмиери
П: Малкин (0+2; +2, 0, 3, 17.53)
НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 12.34)
Айлендерс – Баффало – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Бовилье, Строум, Таварес, Лэдд, да Хаан – Гиргенсонс
А: Кулемин (0+0; +1, 0, 2, 14.31)
Б: Куликов (0+0; -2, 0, 3, 19.48)
Аризона – Торонто – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Доан – Браун, Комаров (2), Нюландер
Т: Зайцев (0+0; +3, 0, 0, 24.02)
Сошников (0+0; +1, 0, 0, 11.15)
Каролина – Бостон – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Д.Стаал, Фолк, Теравайнен – Спунер, Маршан
Б: в Худобин (23-20; 87%, 63.01)
Калгари – Ванкувер – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Джиордано (2), Бэклунд, Ткачук – ТРЯМКИН
В: Трямкин (1+0; -1, 0, 2, 18.44)
Рейнджерс – Миннесота – 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)
Крайдер (2), Макдона, Степан – Микаэль Гранлунд, Койву, Нидеррейтер, Сканделла, Цукер, Думба, Койл
Флорида – Детройт – 3:4 бул. (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Р.Смит, Демерс, Маккензи – Манта, Миллер, Нильсен, Нильсен (п.бул.)
Даллас – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Сегин, Факса, Линделл – Картер (2)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Павелски, Лабанк (2) – Макдэвид, Марун
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.