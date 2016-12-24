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Инъекция уверенности. Что значит победа «Милана» над «Ювентусом»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Инъекция уверенности. Что значит победа «Милана» над «Ювентусом»
Источник: Reuters

«Советский спорт» объясняет важность победы «Милана» над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.

ЛИШЬ АБАТЕ ПОБЕЖДАЛ С «МИЛАНОМ»

Пять лет прошло с тех пор, как «Милан» выиграл свой последний трофей. В 2011 году красно-черным покорился Суперкубок Италии. В том же году эта команда выиграла чемпионат Италии. Сравнив состав сегодняшнего «Милана» и команду пятилетней давности, обнаруживается удивительная деталь: по-прежнему в коллективе лишь правый защитник Иньяцио Абате! Как же быстро идет время.  

Тот «Милан» был удивительной командой. За него играли защитник Алессандро Неста, полузащитники Дженнаро Гаттузо и Клареенс Зеедорф, нападающие Златан Ибрагимович и Антонио Кассано.  Не игроки - легенды. С их уходом для великого клуба наступили смутные времена. Когда «росснери» вновь начнут регулярно бороться за самые высокие места, неизвестно. 


У нынешнего «Милана» есть две характерные детали - ставка на итальянских футболистов и молодых игроков. Такой вектор был задан еще в прошлом сезоне. Возможно, данный подход поможет клубу вернуть утраченные позиции. Еще два-три года назад у «Милана» никакого плана не прослеживалось. Его наличие нынче - выгодное отличие «россонери» от самих себя того образца.

Как и часто бывает с молодой командой, у «Милана» есть минус - недостаток опыта. Многие игроки ничего не выигрывали. Более того, главным тренером «Милана» сейчас является 42-летний Винченцо Монтелла. Работая в «Фиорентине», он запомнился поклонникам итальянского футбола постановкой симпатичного футбола. Но титулов этот футбол не принес. Наиболее близок к трофею Монтелла был в 2014 году, но в финале Кубка Италии «Фиорентина» уступила «Наполи». Не побеждал он и с другими командами. Поэтому игра против «Ювентуса» была важна не только для футболистов «Милана», но и для главного тренера.

«Завтра результат намного важнее игры. Я в «Милане» работаю несколько месяцев, но вижу, что ребята прогрессируют. Нужно, чтобы они и дальше развивались», - сказал Монтелла накануне игры.

«Игра за Суперкубок Италии против «Ювентуса» - самая большая в моей карьере», - отметил крайний нападающий Сусо.

Нет сомнений, считал так накануне сражения и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас ему 17 лет. Когда его команда брала последние титулы, ему было 12.

Источник: Associated Press

ПЛАН МОНТЕЛЛЫ

На протяжении всего матча «Милан» играл на равных с «Ювентусом». Это привело к тому, что игра дошла до серии пенальти. Такое было бы невозможно, ошибись Винченцо Монтелла с планом на игру. Но он сработал безукоризненно.

«Милан» отказался от атак через центр, решив наступать по флангам. За игру футболисты в красно-черных футболках совершили 43 навеса в штрафную площадь! Для команды Монтеллы это не типичный показатель. К примеру, в чемпионате Италии она в среднем за матч совершает 18 подач с флангов. В Суперкубке один Сусо этот показатель превзошел - 24. Именно с его подачи Джакомо Бонавентура сравнял счет в матче, ответив на гол Джорджо Кьеллини. Если раньше считалось, что для Монтеллы игра важнее результата, то игрой против «Юве» ему удалось убедить в том, что сейчас все не так - он готов бороться за трофеи, подстраиваясь под соперников.

Давить на фланги Монтелле позволило положение дел в «Ювентусе». Травмирован центральный защитник Леонардо Бонуччи, недавно восстановился от травмы его коллега по амплуа Андреа Бардзальи. Оба игру с «Миланом» пропустили. По этой причине в последнее время «Ювентус» использует не традиционную схему 3-5-2, а 4-3-1-2. Играй в центре обороны «бьянконери» трио Кьеллини - Бардзальи - Бонуччи, большого толка от подач бы не было. Но отсутствие сразу двух игроков из этой тройки и перестроение на другой тактический модуль привели к тому, что подачи «Милана» стали для «Ювентуса» сущим кошмаром. Подобным образом команда Монтеллы могла забить несколько раз. И если после ударов Бакки чемпиона Италии спасали вратарь и защитники, то Романьоли попал в перекладину.

Любопытно: лидерами встречи по ключевым передачам (пасам под удар) стали фланговые атакующие игроки «Милана» - Сусо и Бонавентура. Первый сделал пять таких передач, второй - четыре. К примеру, ни один игрок «Ювентуса» не сделал больше двух таких передач. Это лишний раз доказывает, что план Монтеллы работал. Будь у «Милана» готовый к такой игре нападающий, команда могла выиграть матч в основное время. У игравшего на острие Бакки матч не задался - моменты он имел, но не реализовывал.

Источник: Associated Press

СЛОВО ДОННАРУММЫ

Отдуваться за нереализованные моменты Бакки в серии пенальти пришлось Доннарумме. Ему это удалось: спасение после удара Дибалы было прекрасным. Удар был пятым в серии, на нем она закончилась. Так 17-летний парень добавил еще один невероятный факт в свою биографию: его прыжок помог более чем двум десяткам футболистов выиграть первый трофей в составе «Милана».

«Красивая победа. Она должна помочь нам прогрессировать», - сказал после игры Монтелла. С ним нельзя не согласиться. Возможно, в Катаре «Милан» заложил фундамент больших побед.

Любопытный факт: «Ювентус» уже в трех матчах подряд не может обыграть «Милан» в основное время. Помимо сегодняшней, это недавняя встреча в чемпионате Италии (0:1). Единственный гол тогда забил 18-летний Мануэль Локателли. После того матча Галлиани заметил: «Мы победили чемпиона с 17-летний голкипером и 18-летним полузащитником!». Весной в финале Кубка Италии «Ювентус» выиграл у «Милана» (1:0), но гол забил лишь в дополнительное время. Определенно, свет в конце миланского тоннеля есть.

Источник: Associated Press

Матч

Ювентус - Милан - 1:1 (1:1)

Голы

Кьеллини 18 (1:0). Бонавентура 38 (1:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Ругани, Лихтштайнер, Кьеллини, Алекс (Эвра, 33), Стураро (Лемина, 78), Маркизио, Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Манджукич, Игуаин

Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Абате (Антонелли, 101), Куцка, Бертолаччи, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бакка (Лападула, 101), Сусо

Предупреждения:

Лихтштайнер, 36; Игуаин, 120 - Романьоли, 43; Куцка, 58; Де Шильо, 70

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

23 декабря 19:30, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция

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