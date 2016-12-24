«Юбилейный» гудел, когда мы забили ЦСКА шестой гол». Как СКА взял бронзу-87

Бронзовая команда СКА-87

В 1987 году СКА спустя 16 лет вновь завоевал бронзу чемпионата СССР. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» рассказывает о сплаве опыта и молодости той команды.

Тогдашнему тренеру ленинградцев Валерию Васильевичу Шилову удалось сформировать перед сезоном-86/87 ровный и результативный состав, который был собран в основном из местных ребят. Вернулся в команду один из лучших ленинградских воспитанников в истории Николай Дроздецкий, а также были возвращены из Оленегорска другие воспитанники - защитники Александр Михайлов и Юрий Гайлик.

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«Никто не думал, что у нас будет бронза»

Сезон начался для армейцев неудачно – команда проиграла киевскому «Соколу» 1:9 и «Химику». Однако затем СКА разыгрался, выдал серьезную серию из побед и в конце чемпионата в яркой борьбе с «Крыльями Советов» добрался до бронзовых медалей.

- Наш возраст и возраст тех, кто был моложе – мы образовались в одну единую команду и смогли показать зрелый хоккей, - рассказывает бронзовый призер Александр Михайлов. - Конечно, очень большое значение сыграло то, что Сергей Черкас показал свой лучший сезон. Говорят, что вратарь – это половина команды, но в некоторые моменты это было больше.

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Сергей Черкас – из тех уникальных хоккеистов, кто провел игровую карьеру в одном клубе. Вратарь появился в составе СКА в сезоне-1979/80 и отыграл в команде 12 лет.

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- С каждым годом мы играли все сильнее, - делится воспоминаниями Черкас. - Но никто думал, что у нас будет бронза, потому что это было сложно сделать. Московские команды доминировали и вообще была серьезная конкуренция: разве что клуб, вылетавший из Высшей лиги, играл не очень сильно, а остальные команды были равны. В СКА все шло поступательно, и Шилов сумел организовать команду, внес свежую струю, команда поверила в тренера, а он – в хоккеистов. Так все и сработало.

Когда выиграли три матча в выездной серии Челябинск – Свердловск – Москва, ребята почувствовали некоторую уверенность. Самым главным был матч с ЦСКА, который мы выиграли 6:4. Мы здорово начали, вели 3:0, потом москвичи сократили отставание до одной шайбы, счет стал 4:3, команды обменялись еще голами. В конце ЦСКА снял вратаря, было тяжело. «Юбилейный» был заполнен до отказа, все гудело, и мы забили в пустые ворота шестой гол.

Возвращение Дроздецкого в Ленинград

Николай Дроздецкий. Фото из семейного архива

Настоящим лидером той бронзовой команды по праву считается Николай Дроздецкий. Он сам попросил отпустить его по ходу сезона в родной СКА из ЦСКА, где также был важным звеном. В 14 матчах Дроздецкий забросил 13 шайб, а почти каждый его гол был решающий. Так, СКА играл в Воскресенске, где армейцам было достаточно ничьи, чтобы досрочно стать бронзовыми призерами. В этом матче они уступали, но Дроздецкий забросил две шайбы, и встреча закончилась необходимой ничьей 4:4.

- В каждом звене были лидеры, - продолжает вратарь СКА. - В тройке Лавров – Одинцов – Кравец тон задавал Лавров и Кравец играл самоотверженно. У звена Андреев – Панин – Маслов очень был заметен Панин, который делал все и играл очень ярко. С третьей тройкой Шилов угадал, там играли Цветков – Власов – Тепляков, это было мотором команды, и там никто не выделялся. А Дроздецкий играл в четвертом звене с Каменевым и Лапшиным. Поэтому с нами было очень сложно играть, любая пятерка могла забить и решить игру. Мы заняли третье место, потому что был сбалансированный состав. Тот же Дроздецкий мог в любом звене с любым человеком играть ярко.

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- Он любил всех ленинградцев, поэтому и его любили не только за спортивные достижения, - говорит сын Николая Дроздецкого Александр, тоже профессиональный хоккеист, игравший за СКА. - Нереально, чтобы многие любили спортсмена только за то, что он хороший спортсмен. Он еще должен быть прекрасным человеком. У папы все это было.

«Книги на английском и французском - нелепо и даже обидно»

Александр Михайлов в матче против США

Ленинградскую команду поздравляли с бронзовыми медалями в Смольном. Подарки вручили весьма необычные: каждому игроку вручили по 126 рублей от спорткомитета Москвы и по книжке про достопримечательности Ленинграда. Кому-то, как Михайлову, досталась на английском, а кому-то, как Черкасу, - на французском.

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- Вручать какие-то книги на английском и французском языках – мне казалось это смешно, нелепо и было даже немного обидно, - раздосадованно вспоминает защитник СКА. - На мой взгляд, если бы это происходило в другом городе, отношение было бы совсем иное. Мы расстроились. Конечно, мы не ждали какой-то манны с небес, но во всяком случае отнестись с уважением к людям, которые сделали результат, на которых билетов на хоккей было не достать. Правильно говорили болельщики: «Когда вы выигрываете, у нас производительность труда возрастает». Видимо, мы действительно создавали какой-то эмоциональный фон для жителей города, к нам относились с уважением и любовью.

Отмечали бронзу и во Дворце спорта, где с Михайловым случился курьезный случай. В какой-то момент защитник армейцев потерял свою медаль и был очень раздосадован. Тогда Николай Дроздецкий, с которым они знакомы еще со школы в Колпино, подошел к нему и сказал: «Не переживай, у меня уже есть, возьми мою». Но позже Александр заметил, что его медаль провалилась за подкладку пиджака, и вернул Николаю его награду.

В следующем сезоне СКА не смог повторить успех. На втором этапе чемпионата команда Шилова одержала лишь две победы и заняла предпоследнее девятое место и не попала в плей-офф, а в 1989 году Дроздецкий уехал играть в Швецию. До следующих медалей армейцам придется ждать 26 лет.