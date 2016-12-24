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«Юбилейный» гудел, когда мы забили ЦСКА шестой гол». Как СКА взял бронзу-87

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Бронзовая команда СКА-87
Бронзовая команда СКА-87

В 1987 году СКА спустя 16 лет вновь завоевал бронзу чемпионата СССР. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» рассказывает о сплаве опыта и молодости той команды.

Тогдашнему тренеру ленинградцев Валерию Васильевичу Шилову удалось сформировать перед сезоном-86/87 ровный и результативный состав, который был собран в основном из местных ребят. Вернулся в команду один из лучших ленинградских воспитанников в истории Николай Дроздецкий, а также были возвращены из Оленегорска другие воспитанники - защитники Александр Михайлов и Юрий Гайлик.

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«Никто не думал, что у нас будет бронза» 

Сезон начался для армейцев неудачно – команда проиграла киевскому «Соколу» 1:9 и «Химику». Однако затем СКА разыгрался, выдал серьезную серию из побед и в конце чемпионата в яркой борьбе с «Крыльями Советов» добрался до бронзовых медалей.

- Наш возраст и возраст тех, кто был моложе – мы образовались в одну единую команду и смогли показать зрелый хоккей, - рассказывает бронзовый призер Александр Михайлов. - Конечно, очень большое значение сыграло то, что Сергей Черкас показал свой лучший сезон. Говорят, что вратарь – это половина команды, но в некоторые моменты это было больше.

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Сергей Черкас – из тех уникальных хоккеистов, кто провел игровую карьеру в одном клубе. Вратарь появился в составе СКА в сезоне-1979/80 и отыграл в команде 12 лет.

Заметка о Сергее Черкасе в газете
Заметка о Сергее Черкасе в газете

- С каждым годом мы играли все сильнее, - делится воспоминаниями Черкас. - Но никто думал, что у нас будет бронза, потому что это было сложно сделать. Московские команды доминировали и вообще была серьезная конкуренция: разве что клуб, вылетавший из Высшей лиги, играл не очень сильно, а остальные команды были равны. В СКА все шло поступательно, и Шилов сумел организовать команду, внес свежую струю, команда поверила в тренера, а он – в хоккеистов. Так все и сработало.
Когда выиграли три матча в выездной серии Челябинск – Свердловск – Москва, ребята почувствовали некоторую уверенность. Самым главным был матч с ЦСКА, который мы выиграли 6:4. Мы здорово начали, вели 3:0, потом москвичи сократили отставание до одной шайбы, счет стал 4:3, команды обменялись еще голами. В конце ЦСКА снял вратаря, было тяжело. «Юбилейный» был заполнен до отказа, все гудело, и мы забили в пустые ворота шестой гол.  

Возвращение Дроздецкого в Ленинград

Николай Дроздецкий. Фото из семейного архива
Николай Дроздецкий. Фото из семейного архива

Настоящим лидером той бронзовой команды по праву считается Николай Дроздецкий. Он сам попросил отпустить его по ходу сезона в родной СКА из ЦСКА, где также был важным звеном. В 14 матчах Дроздецкий забросил 13 шайб, а почти каждый его гол был решающий. Так, СКА играл в Воскресенске, где армейцам было достаточно ничьи, чтобы досрочно стать бронзовыми призерами. В этом матче они уступали, но Дроздецкий забросил две шайбы, и встреча закончилась необходимой ничьей 4:4.

- В каждом звене были лидеры, - продолжает вратарь СКА. - В тройке Лавров – Одинцов – Кравец тон задавал Лавров и Кравец играл самоотверженно. У звена Андреев – Панин – Маслов очень был заметен Панин, который делал все и играл очень ярко. С третьей тройкой Шилов угадал, там играли Цветков – Власов – Тепляков, это было мотором команды, и там никто не выделялся. А Дроздецкий играл в четвертом звене с Каменевым и Лапшиным. Поэтому с нами было очень сложно играть, любая пятерка могла забить и решить игру. Мы заняли третье место, потому что был сбалансированный состав. Тот же Дроздецкий мог в любом звене с любым человеком играть ярко.

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- Он любил всех ленинградцев, поэтому и его любили не только за спортивные достижения, - говорит сын Николая Дроздецкого Александр, тоже профессиональный хоккеист, игравший за СКА. - Нереально, чтобы многие любили спортсмена только за то, что он хороший спортсмен. Он еще должен быть прекрасным человеком. У папы все это было. 

«Книги на английском и французском - нелепо и даже обидно»

Александр Михайлов в матче против США
Александр Михайлов в матче против США

Ленинградскую команду поздравляли с бронзовыми медалями в Смольном. Подарки вручили весьма необычные: каждому игроку вручили по 126 рублей от спорткомитета Москвы и по книжке про достопримечательности Ленинграда. Кому-то, как Михайлову, досталась на английском, а кому-то, как Черкасу, - на французском. 

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- Вручать какие-то книги на английском и французском языках – мне казалось это смешно, нелепо и было даже немного обидно, - раздосадованно вспоминает защитник СКА. - На мой взгляд, если бы это происходило в другом городе, отношение было бы совсем иное. Мы расстроились. Конечно, мы не ждали какой-то манны с небес, но во всяком случае отнестись с уважением к людям, которые сделали результат, на которых билетов на хоккей было не достать. Правильно говорили болельщики: «Когда вы выигрываете, у нас производительность труда возрастает». Видимо, мы действительно создавали какой-то эмоциональный фон для жителей города, к нам относились с уважением и любовью.

Отмечали бронзу и во Дворце спорта, где с Михайловым случился курьезный случай. В какой-то момент защитник армейцев потерял свою медаль и был очень раздосадован. Тогда Николай Дроздецкий, с которым они знакомы еще со школы в Колпино, подошел к нему и сказал: «Не переживай, у меня уже есть, возьми мою». Но позже Александр заметил, что его медаль провалилась за подкладку пиджака, и вернул Николаю его награду.

В следующем сезоне СКА не смог повторить успех. На втором этапе чемпионата команда Шилова одержала лишь две победы и заняла предпоследнее девятое место и не попала в плей-офф, а в 1989 году Дроздецкий уехал играть в Швецию. До следующих медалей армейцам придется ждать 26 лет.

СКА: Истории из жизни. 70 лет жизни петербургского хоккейного клуба

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