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Дмитрий Орлов: Как я отдал этот пас? Там Овечкин удачно вышел на смену (видео)

Илья Свиридюк
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Орлов: Как я отдал этот пас? Там Овечкин удачно вышел на смену (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Вашингтоне после матча против «Тампы» (4:0) взял интервью у защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова.

- Что помогло «Вашингтону» победить? Быстрый гол уже на 55-й секунде, ротация состава?
- Я думаю, что конечно, быстрый гол нам помог войти в матч. И мы знали, что «Тампа» накануне провела тяжелую игру против «Сент-Луиса». Она уступала, но сделала камбэк.

Плюс у них молодые ребята, очень много травмированных. Мы знали, что надо больше прессинговать. И все равно тяжело играть два спаренных матча за сутки. Сейчас календарь трудный, насыщенный.

Но мы сделали то, что от нас просили тренеры. Поэтому такой результат. Да и наш вратарь Брайден Холтби тоже отлично спасал в некоторых моментах. А ребята в конце, даже когда счет был 4:0, в последней смене все равно блокировали броски. Хотели не просто победить, а сыграть на ноль. Так что, думаю, мы провели хороший матч.

- Вы отдали великолепный пас Саше Овечкину, когда он забил третий гол в матче. Этот выдающийся парашют от своего круга вбрасывания к чужой синей линии – что это? Стандартная заготовка? Неожиданное решение?


- Нет, просто мы сыграли по ситуации. Овечкин вышел на смену и оказался позади двух защитников. А я отобрал шайбу и увидел этот момент. Быстро подумал, что сделать. И решил так сыграть. Хорошо, что получилось, что шайба не ушла от него дальше. Что Саша ее смог догнать, остановил и обработал. Там уже он показал свое мастерство, когда выскочил один в ноль на вратаря.

- В пятницу ваш форвард Ти-Джей Оши отмечал 30-летие. Что вы ему подарили?

Happy b day Oshe babe!its gr8 to have man like u in the team!wish u all the best!😘

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)


- Да пока еще ничего не дарили. Вот, главное – победа. А остальные подарки будут попозже.

- Недавно игроки «Вашингтона» ходили в госпиталь к детям, это одна из ваших многочисленных благотворительных акций. Расскажите, как вы выбирали головные уборы? Почему у всех разные?


- Нам просто принесли коробку с шапками и раздали. Никакого подтекста тут нет, - улыбается Орлов.

- Расскажите, как в команде дали русское прозвище «Батя» вашему защитнику Бруксу Орпику?

- Это было, когда в «Вашингтоне» проходил командный ужин. Клуб тогда только подписал Орпика. Мы как-то сидели втроем – я, Саша, Кузя – и думали, какую кличку дать новичку. И вот решили, что «Батя» ему подойдет больше всего. Он – опытный игрок, у него есть, чему поучиться.

Вот так и прижилось. Теперь так Орпика зовут все ребята. И все считают, что это прикольно.

- Как вы будете отмечать Рождество? В лиге сейчас три дня выходных.

- Да никак особо. Мы отмечаем наш Новый год и православное Рождество.

Матч

Вашингтон - Тампа-Бэй - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Карлсон (Алзнер, Уилсон), 0:55 (1:0). Карлсон (Бэкстрём, Юханссон), 15:42 (2:0). Овечкин (Орлов), 30:48 (3:0). Юханссон (Бэкстрём), 48:33 (4:0).

Место и дата

24 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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