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Мелкое хулиганство. Как Медведева специально нарушила правила фигурного катания

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: «Советский спорт»

Чемпионы олимпийского командного турнира Сочи Ксения Столбова и Федор Климов выиграли в субботу чемпионат России в парном катании, а чемпионка мира Евгения Медведева завоевала золото в женском одиночном катании. Победа Медведевой стала особенно яркой и даже чуть-чуть хулиганской: лучшая фигуристка планеты продемонстрировала собственное превосходство исполнением нелегального элемента – третьего тройного тулупа в каскаде.

После окончания проката произвольной программы Евгения Медведева смеялась так громко, что это было слышно едва ли не на трибунах. Неужели некстати вспомнила забавный анекдот, трансляцию недавнего юбилейного КВН или мультфильм «Ну, погоди»? Зрители в подавляющем большинстве своем недоумевали. Чистейшее исполнение всех элементов - это повод для бурных эмоций, но смех вроде бы не совсем то, что в такой момент должно было посетить чемпионку мира.

Но те, кто досконально знаком с правилами фигурного катания, конечно же, все поняли. Медведева в произвольной программе сделала то, что давно делает на тренировках — каскад из трех тройных прыжков, сальхова и двух тулупов. Поскольку правилами ограничено количество одинаковых элементов в программе, смысла в таком каскаде нет никакого — он не принесет дополнительных дивидентов. Более того, третий тройной тулуп в произвольной программе стал бы причиной обнуления стоимости всего каскада и, как следствие, потери значительного количества баллов.

Однако с нынешнего сезона правила слегка изменили. Лишний прыжок все так же не засчитывают, но стоимость всего каскада в ноль не обращается. Вот Медведева и решила исполнить этот самый третий тройной тулуп — какая разница, что его не засчитают, ведь каскад-то крутой! А оттого, что исполнила чемпионка мира его во второй половине программы, он стал мегакрутым. Поверьте, сделать три тройных прыжка фигуристке и так очень сложно. А когда с начала программы уже потрачено много сил, особенно.

Евгения, конечно, на самом деле чуть-чуть похулиганила. Падение могло привести к вычету балла и «минусам» от судей. На чемпионате мира, наверное, прыгать каскад «3-3-3» не нужно. Но на чемпионате России, где Медведева лидировала с огромным перевесом и не упустила бы золото ни при каких обстоятельствах, такое баловство позволительно. Кроме широко раскрытых от восторга глаз, иной реакции быть не может.

- Я была уверена, что мои тренеры не подозревали о моем намерении сделать каскад из трех тройных прыжков. Поэтому и смеялась так после окончания проката, - рассказала Медведева после выступления. - План сделать такой каскад во время программы у меня был давно. Но я не думала, что сразу же получится его реализовать. Решала по ходу программы. Почувствовала, что силы есть в ногах — подумала, почему бы не попробовать? Получила хороший опыт — не только в техническом, но и в функциональном плане. Каскад «3-3-3» во второй половине программы — это тяжело. Но я с этим справилась.

Серебро взрослого чемпионата России досталось юниорке Алине Загитовой, которая не претендует на попадание в команду для участия в чемпионатах Европы и мира. Еще на финале юниорского «Гран-при» в Марселе стало понятно, что в группе Этери Тутберидзе выросла новая звезда. Загитова получила там такие высокие баллы, с которыми бы не затерялась и во взрослом финале. Тренд продолжился и на чемпионате России: 14-летняя фигуристка опередила всех, кроме своей подруги по тренировочной группе.

***

А незадолго до этого на льду «Трактор-арены» получила свое продолжение драма, начавшаяся накануне. Анна Погорилая, травмировавшая колено перед короткой программой, но героическим образом сумевшая ее исполнить, вроде бы пришла в себя в день произвольного проката. Но на шестиминутной разминке упала с прыжка — да так страшно, что трибуны ахнули. Таким падением можно было травмировать не только еще не зажившее колено, но и руки, и голову. Но бронзовая медалистка последнего чемпионата мира медленно поднялась, пощупала себя, удостоверилась, все ли на месте — и в этот момент уверенность в том, что она в очередной раз проявит свой невероятный бойцовский характер, только окрепла.

Так и вышло — Погорилая хоть и каталась тяжело, но справилась со всеми элементами. Не каждый из них был исполнен чисто, но в данной ситуации Анне главным было обойтись без срывов и заработать заслуженную на 100 процентов блестящей первой половиной сезона путевку на чемпионаты Европы и мира. Это ей удалось. Погорилую, правда, обошла Мария Сотскова — и, возможно, обошла не совсем справедливо, все-таки у вице-чемпионки мира среди юниоров 2016 года была «бабочка» на акселе. Но в данной ситуации, наверное, главное не это — а то, что на чемпионаты Европы и мира, помимо Медведевой, поедут и Погорилая, и Сотскова. Именно эти три фигуристки в нынешнем сезоне этого достойны более остальных.

Здесь, безусловно, нужно вновь сказать о невероятной конкуренции в российском женском одиночном катании. В команду не пробилась Елена Радионова, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015, осталась за бортом сборной Елизавета Туктамышева, чемпионка мира того же года. Даже не боролась за тройку Алена Леонова, вице-чемпионка мира 2012 года. И даже если бы в чемпионате России приняли участие олимпийские чемпионки Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая — они тоже бы вряд ли присоединились к медальным разборкам.

***

Состязания чемпионата России в парном катании закончились любопытной мизансценой. За несколько секунд до объявления оценок выступавших последними Евгении Тарасовой и Владимира Морозова олимпийский чемпион Федор Климов ушел из смешанной зоны, где стоял монитор — и не узнал прямо здесь и сейчас, что стал в третий раз чемпионом России. Его партнерша Ксения Столбова тоже не обращала внимание на оценки соперников. А когда на них обратили внимание другие, долго не могла поверить, что Тарасова и Морозов проиграли.

На самом деле, по большому счету, было не так и важно, какая из двух сильнейших на данный момент пар страны получит в Челябинске золото. По крайней мере, у Столбовой и Климова цели во что бы то ни было победить на своем первом турнире сезона не было. «Нам надо было прокатать полностью две программы — мы с этим справились, - подчеркнул партнер. - Стояла цель отобраться на чемпионаты мира и Европы — с этим тоже справились. А золото — приятное дополнение».

Тарасова и Морозов, тем не менее, внешне выглядели расстроенными из-за проигрыша. «Сами виноваты — допустили ошибки», - заметили победители марсельского финала «Гран-при», и это было действительно так. Оба прыжковых элемента у Евгении и Владимира получились нечисто, но Столбова и Климов также были неидеальны в подкрутке и обоих выбросах. Чьи «минусы» были весомее? При итоговой разнице менее чем в балл это вопрос всегда спорный. Но, опять же, хорошо, что именно здесь не столь принципиальный. Как и Столбова с Климовым, так и Тарасова с Морозовым поедут на чемпионаты Европы и мира. И там будут решать там уже другие задачи.

Третье место на чемпионате России заняла еще одна пара из группы Нины Мозер — Наталья Забияко и Александр Энберт. И это тоже был вполне логичный исход первой половины сезона. Забияко и Энберт неплохо провели серию «Гран-при», отобрались в финал, где тоже катались более чем прилично. Увы, вне команды и в парном катании остались достойные дуэты — и Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым, и Юко Кавагути с Александром Смирновым. Но тут приходится только констатировать что-нибудь банальное: это фигурное катание. Или — надо больше работать.

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