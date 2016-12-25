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«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клуба

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Широков
Роман ШироковИсточник: «Советский спорт»

У экс-капитана сборной России 35-летнего Романа Широкова, завершившего игровую карьеру после Евро-2016, есть как минимум одно предложение о возобновлении практики в РФПЛ. Об этом корреспонденту «Советского спорта» сообщил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

Напомним, следующим после матча с Уэльсом на Евро для Романа Широкова стала игра в западной любительской лиге Москвы (формат восемь игроков на восемь) за команду «Атлантис». Сейчас «Атлантис», за который помимо Широкова играют Дмитрий Сычев, Эрик Корчагин, Максим Ромащенко и другие известные в прошлом игроки, занимает пятое место.

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В западной любительской премьер-лиге у Широкова 12 игр и 14 голов, а также 4 игры и 7 мячей в Лиге чемпионов. Вскоре Широков, вероятно, будет забивать снова в премьер-лиге. 

- Ранее вы отмечали, что вариант с Широковым стал бы интересным для «Урала». Вы уже общались с Романом? - вопрос Александру Тарханову.
- Да. Но пока конкретики нет.

- Вы как как-то обозначили позиции?
- Мы просто поговорили. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол.

- Роман сказал, что готов возобновить карьеру и открыт для предложений.
- Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широква есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

- Тем более вы его хорошо знаете.
- Больше того – при мне Широков начинал карьеру в премьер-лиге.

- В общем, вы Широкова позвали. Он ответил, что сначала рассмотрит вариант в Европе, а если там не срастется, изучит предложение «Урала»?
- Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события.

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