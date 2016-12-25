Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»

Уже завтра в Торонто и Монреале стартует молодежный чемпионат мира. И вот что о сборной России пишет канадская пресса.

На сайте популярного хоккейного издания The Hockey News под разными ракурсами представлены команды, которые уже завтра стартуют в молодежном чемпионате мира. И вот что пишут о сборной России – через ее лидера, форварда Кирилла Капризова.

«Брент Флэр и три других скаута приехали в шведский Гетеборг в ноябре, чтобы посмотреть молодежный турнир Четырех наций. И были несказанно удивлены.

Кирилл Капризов в составе.

Вообще русские говорили, что «Салават Юлаев», клуб Капризова в КХЛ, не собирался отпускать его на этот турнир. Но теперь помощник генменеджера «Миннесоты» мог своими глазами посмотреть на игрока, которого его команда выбрала на драфте-2015 в пятом раунде под номером 135.

Капризов играет так, что может провести самый результативный сезон в истории КХЛ для новичков. Ожидается, что он станет одним из самых заметных форвардов сборной России на молодежном чемпионате мира.

Это был седьмой драфт Чака Флэтчера в роли генменеджера «Миннесоты». И вот Капризов стал первым русским вообще, кого он выбрал. Так-то Флэтчер и Флэр связываться с россиянами не хотели. Есть у них такая привычка – взять да остаться в КХЛ. Но невысокий Капризов (178 см) произвел впечатление на скаутов «Уайлд» на всех турнирах, которые они просматривали.

«Он чрезвычайно умный, - говорит Флэр. – У него превосходное хоккейное чутье. Очень мастеровитый парнишка. Не самый высокий, но крепко сбитый. Сильно катается, весь матч проводит здорово, без провалов. Очень талантливый игрок».

Капризов начал сезон так, что почти не набирал очков в первых десяти матчах КХЛ, но разогнался к осени. Выдал бомбардирскую серию, теперь у него 15 голов и 15 передач в 30 матчах за «Салават». Он вполне может превзойти статистику Владимира Тарасенко, который тоже зажигал в КХЛ в юном возрасте. Впечатляет и то, что в 18 лет он смог заработать 27 (11+16) очков в 53 матчах, выступая за новокузнецкий «Металлург» в прошлом сезоне.

Есть ли у этого паренька потенциал стать звездой НХЛ? Флэр не отвечает и не сравнивает Капризова с другими российскими хоккеистами. Он не хочет создавать на него давление. «Слишком рано об этом говорить, - считает Флэр. – Могу только сказать, что он выделяется в КХЛ и на международном уровне. Он имеет шанс стать качественным игроком. Капризов заметно прибавил по сравнению с прошлым годом. Это видно по его катанию, он не боится идти в борьбу, очень яркий парнишка».

Кирилл планировал приехать в лагерь «Миннесоты» по развитию игроков прошлым летом, но прямо перед этим состоялся его обмен из Новокузнецка в Уфу. Было решено, что Капризову лучше остаться в России и освоиться в «Салавате Юлаеве».

Капризов не говорит по-английски, но его друзья – тот же Дмитрий Соколов, тоже драфт-пик «Миннесоты» - заявляют, что парень приедет в лагерь «Миннесоты» в следующем году. План такой, что нужно перевезти Капризова в Северную Америку к сезону-2018/19, когда у него закончится контракт в КХЛ. «Ничего страшного, если он еще на год останется в России, - говорит Флэр. – Он станет еще лучше. Но Капризов уже сказал своему агенту и Соколову, что он хочет уехать. Без сомнений, он хочет играть в НХЛ».