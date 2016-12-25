«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях последних дней.

Семшов с 10 января войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Пока непонятно, что из себя представляет тренер-Семшов. Да, есть хороший игроцкий опыт, но в тренерстве Игорь все-таки новичок. В Туле вообще сейчас собралась молодая компания – Кирьяков, Аджоев, который немного поработал в «Динамо», но огромного опыта руководством команды у него нет. Если собираются, чтобы доказать, что все они сильные специалисты – это хорошо. Но все-таки опыт должен быть. Тула – это же не «Барселона» с тремя лучшими нападающими мира, когда можно за ними укрыться в первое время. Тут нужна скрупулезная работа. Посмотрим, как эта молодая бригада себя проявить.

Вратарь «Уфы» Лунев стал игроком «Зенита»

Он уже не совсем молоденький вратарь, но до этого нигде не засветился. Значит – нашел своего тренера, который в него поверил. У «Зенита» сегодня ситуация такая, что нужно искать усиление на вратарскую позицию. Но находка ли Лунев? Этого сказать никто не сможет. Если не пойдет в первых играх, могут ведь и завернуть, а Лодыгин к этому моменту успокоится, обретет тонус. А по поводу цены трансфера (сообщалось о сумме в 4 млн евро. – Прим. Ред.): когда «Зенит» кем-то интересуется, цена на этого игрока всегда возрастает. Тем более, у питерцев аховая ситуация во вратарской линии.

Агент Витселя заявил, что бельгиец не стремится куда-то уйти до конца контракта (лето 2017 года)

Можно это воспринимать как угрозу. По игре, да и вообще по всему было видно, что Витсель хочет уйти. Летом не удалось, но известная история, что в последнем домашнем матче «Зенита» осенью он попрощался с болельщиками. Значит – знал об интересе «Ювентуса». В данном случае все решит то, кто кого, скажем так, перетянет. «Зенит» до последнего будет настаивать на той цене, которая устроить его, а Витсель может и остаться. Но в таком состоянии пользы от него будет не так много, как могло бы быть. А летом бельгиец бесплатно уйдет в «Ювентус», возможно, попросит подъемные повыше. В общем, мячик сейчас на стороне Витселя.

«Спартак» ведет переговоры с защитником «Амкара» Джикией

По тому, как он играл у Гаджиева в Перми, да, это неплохая находка. А два русскоговорящих защитника в центре – вообще хорошая история. Тем более, эту зону «Спартаку» необходимо укреплять, а с Таски нужно прощаться. Боккетти – нормальный игрок, медленный немного, но грамотный. А Джикия сейчас на подъеме, выглядит успешно, в сборную приглашается. В общем, в перспективе трансфер сильный, но нужно посмотреть, как Джикия будет адаптироваться к новым условиям и требованиям.

Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»

Однозначно, хороший вариант. Во-первых, в «Фенербахче» у него не сложилось (Адвокат его даже отстранил от тренировок), поэтому легче будет его заполучить. Во-вторых, Эменике действительно сильный форвард, напористый. Необязательно он приходит первым номером играть, еще ведь Зе Луиш есть, но в любом случае он хорош. Без сомнения.

«Урал» предложил Широкову вернуться в футбол

Когда Широков только ушел из ЦСКА, я встретился с ним в одной передаче. У нас хорошие отношения, поэтому немного пообщались тогда.

– Ром, надо идти и играть, – сказал я ему.

По себе знаю, что, чем дольше ты играешь, тем больше зарабатываешь и имеешь возможность содержать семью. За тебя этого делать никто не будет. Поэтому играть нужно до тех пор, пока тренер сам от тебя ни откажется. Но есть и другой важный момент: психологическая усталость. Последние сезоны ему в «Спартаке» не давали играть, потом – в ЦСКА, в сборной. Думаю, поэтому он мне тогда ответил следующее: «Не хочу куда-то далеко ехать и мучиться там».

Но, возможно, игра в ЛФЛ заставила его соскучиться по футболу. Поэтому они с агентом и объявили, что открыты для предложений. Понятно, что важным вопросом будет финансовый. Все-таки играть лучше, чем он играл раньше, Широков не будет. Но, с другой стороны, Роман – не бегающий, а думающий игрок. За счет футбольного интеллекта он может еще поиграть на хорошем уровне. Возможен вариант и в сборной – на его позиции в команде, наверное, один Ерохин. И все. А Тарханов – человек хороший. Думаю, если Широков согласиться пойти в «Урал», то они поймут друг друга.