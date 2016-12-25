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Кошмарный год сборной России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кошмарный год сборной России
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» подводит итоги года для сборной России, которой скоро выступать на Кубке конфедераций.

От Слуцкого до Черчесова

2016 год войдет в историю как один из самых неудачных за все время существования сборной. Оглушительное фиаско на Евро – такое, что лучше бы, вспоминая классика, сидели дома. Странная кадровая политика, выраженная, в том числе, в приглашении Гилерме и Нойштедтера и игнорировании игроков «Ростова». Разочарование в Леониде Слуцком. Скандал имени Кокорина-Мамаева, вновь показавший внутренний мир футбольного бомонда. Страшное падение в рейтинге ФИФА. И параллельно со всем этим нарастающая истерия приближающегося чемпионата мира, к которому мы не готовы.

Станиславу Черчесову досталось незавидное наследство. Мало было просто запустить строительство новой команды. В сборной давно назрела смена поколений. И надо было как-то вернуть доверие разочаровавшихся болельщиков. А как это сделать, если все матчи – товарищеские, то есть лишенные даже толики интриги? Если судить по телевизионным рейтингам и общему настроению, перерывы на сборную скорее раздражали. А сами сборы напоминали трудовую повинность для игроков и проводились как будто для галочки. Возникало непонимание – а для чего это все? И это раздражало еще больше.

Если бы существовал некий рейтинг доверия к сборной, по аналогии с тем, что делают для политиков, в течение года он падал бы, наверное, даже быстрее, чем сама сборная в рейтинге ФИФА.

Переворачивая страницу

Черчесов решительно принялся за работу. Сразу произвел кадровую революцию, обновив состав на первом сборе на две трети по сравнению с заявкой на чемпионат Европы. Широков и Игнашевич отвалились сами, завершив карьеру в национальной команде. Остались за бортом и самые сомнительные игроки из списка Слуцкого: Гилерме, Лодыгин, Юсупов. На первом сборе не оказалось ни Мамаева, ни Кокорина. Ни многих других. Столь смелый, свежий подход воодушевлял: пусть у нас хватает проблем и игры не видно, зато теперь состав формируется по понятному – спортивному – принципу.

Но воодушевление очень скоро сменилось тревогой. В работе Черчесова не было главного – системы. Складывалось впечатление, что игроки собирались, гоняли мяч (и не скажешь, что в свое удовольствие), разъезжались по своим клубам, после чего все начиналось заново. В пяти матчах при Черчесове в сборной отметились 32 футболиста. Тридцать два! Только двое – Зобнин и Самедов – сыграли во всех играх. Строительство новой команды подразумевает некую последовательность, а самое главное – формирование костяка. Но у нас строительство не продвинулось дальше фундамента. Впрочем, даже его не залили.

Похожая неразбериха и с тактикой. Несколько матчей Черчесов сыграл по модели с тремя центральными защитниками (с Турцией, Румынией и Катаром), несколько – с двумя (с Коста-Рикой и Ганой). Во что на самом деле хочет играть сборная России? Пусть не прямо сейчас, а потом, когда строительство новой команды вступит в завершающую фазу. Как она собирается атаковать, вскрывая оборону соперников на чемпионате мира? Вокруг кого строится игра? Кто ударный форвард? А кто главный подносчик снарядов? Это все базовые вопросы, а не какие-то тактические тонкости. Но даже по ним ясности нет.

Все футболисты, сыгравшие под руководством Черчесова

5 матчей: Самедов, Зобнин.
4 матча: Акинфеев, Кудряшов, Жирков, Газинский, Оздоев, Ерохин, Полоз.
3 матча: Кутепов, Шатов, Миранчук, В. Березуцкий, Канунников.
2 матча: Семенов, Новосельцев, Шишкин, Петров, Могилевец, Глушаков, Смолов, Кокорин.
1 матч: Крицюк, Васин, Джанаев, Смольников, Комбаров, Нойштдетер, Тарасов, Дзагоев, Дзюба, Панченко.

В будущее без оптимизма

Кто-то возразит: так на то и товарищеские матчи, чтобы экспериментировать! Согласен. Но давайте вместе прикинем, чему научилась сборная России в этих пяти матчах? Какие связки наиграла? Какую тактику отшлифовала? Какие навыки в себе открыла? Какой фундамент наша сборная заложила в этих товарищеских матчах? Где плоды работы? Ведь сказать-то и нечего. Что были эти пять матчей, что их не было. Работа впустую. К слову, Черчесов выдал один из худших дебютных отрезков среди всех главных тренеров сборной России – две победы, ничья, два поражения, низкая результативность – 1,2 гола за матч.

Вторую половину 2016 года сборная России провела не лучше, чем первую. Только сменились декорации. Боеспособной, современной, умной, интересной сборной у нас нет. Да и нужна сборная далеко не всем. В том числе самим игрокам, если судить по тому, как у нас, как только сбор, кто-то внезапно заболевает и столь же внезапно выздоравливает, как только сбор заканчивается. И это еще один показатель смутного времени, в котором застряла сборная России. И окончания смуты на горизонте не видно. А может, я ослеп. Быть может, Кубок конфедераций поможет прозреть. Жду не дождусь исцеления.

Дебюты главных тренеров сборной России (5 матчей)

Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиков

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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