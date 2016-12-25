Прерванный рейс

Редакция, все сотрудники «Советского спорта» выражают глубокие соболезнования родным и близким тех, кто погиб в воскресенье, 25 декабря в результате авиакатастрофы Ту-154, который следовал по маршруту Москва-Адлер-авиабаза Хмеймим (Сирия).

Среди 93 членов экипажа и пассажиров этого рейса, который трагически прервался над Черным морем, – не только военнослужащие и артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, но и наши коллеги, журналисты телеканалов Первый, НТВ и «Звезда», а также Елизавета Глинка – доктор Лиза, спасшая жизни и здоровье десятков и сотен детей и обездоленных на Украине и в России.

Светлая память погибшим.