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Прерванный рейс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прерванный рейс
Источник: Associated Press

Редакция, все сотрудники «Советского спорта» выражают глубокие соболезнования родным и близким тех, кто погиб в воскресенье, 25 декабря в результате авиакатастрофы Ту-154, который следовал по маршруту Москва-Адлер-авиабаза Хмеймим (Сирия).

Среди 93 членов экипажа и пассажиров этого рейса, который трагически прервался над Черным морем, – не только военнослужащие и артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, но и наши коллеги, журналисты телеканалов Первый, НТВ и «Звезда», а также Елизавета Глинка – доктор Лиза, спасшая жизни и здоровье десятков и сотен детей и обездоленных на Украине и в России.

Светлая память погибшим.

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