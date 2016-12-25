Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…

Эмин Махмудов (справа) Источник: Instagram

Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал о смене гражданства, переезде в Португалию, проблемах с тренером и спартаковском прошлом.

«ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ» НА МЕНЯ НЕ РАССЧИТЫВАЛ»

- Слышали ли о непростой истории «Боавишты»? И что только в 2014 году клуб снова получил статус профессионального?

- Знаю, что все случилось из-за большого коррупционного скандала В клубе об этом не говорят, но я читал, когда переходил в «Боавишту».

- Вам об истории клуба не рассказывали?

- Рассказывали и завоеванные кубки показывали. Ну а о плохой части этой истории зачем упоминать?

- Тогда наверняка сказали, что «Боавишта» - один из самых титулованных клубов Португалии?

- Конечно, в первый же день был в музее клуба. Если не путаю, это четвертая команда по количеству титулов в Португалии.

- Музей большой?

- Да, кубков полно, там не только футбольные, но и гандбольные, например. «Боавишта» объединяет много видов спорта, вплоть до борьбы.

- Расскажите, как появился вариант с «Боавиштой»?

- Агент сказал – есть возможность перейти в португальскую команду. Было даже два заинтересованных клуба из Португалии, но сказали, что «Боавишта» больше подходит. Сразу согласился. Был вариант еще из одной страны, но португальский чемпионат довольно хороший.

- Вы тогда были на контракте с «Крыльями Советов»?

- Да, тренер «Крыльев» на меня не рассчитывал. Подумал, что не буду ждать, попросил руководство меня отпустить. Да и у португальских клубов нет денег, чтобы покупать футболистов. К тому же я в тот момент становился легионером в России, так как начинал играть за сборную Азербайджана.

- То есть проблем при расторжении контракта не возникло?

- Нет, спасибо руководству «Крыльев», которое всегда помогало мне, особенно когда были травмы.

- Но вы ведь много играли в Самаре, и играли хорошо. При Веркаутерене что-то не сложилось?

- Когда он пришел, я стал играть постоянно. Но потом сломал ногу, пропустил год. И тренер, наверное, подумал, что я не наберу былую форму, поэтому смотрел на других футболистов. Но мне ничего не говорил на эту тему.

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«ОКАЗАЛСЯ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

- Произвел ли впечатление стадион «Бесса»?

- Еще какое! Хороший стадион. Но в России сейчас более современные арены строятся. Хотя по сравнению с другими российскими стадионами, «Бесса» очень хорош. И атмосфера прекрасная.

- Много болельщиков собирается?

- Для местного чемпионата считается, что 5-6 тысяч — это нормально. Если игра с хорошей командой, набирается до 15 тысяч, а с «Бенфикой» — и вовсе полный стадион.

- Традиционный вопрос: во многих клубах принято, чтобы новичок что-то спел, станцевал. Как в «Боавиште»?

- Здесь такого нет. Футболисты встают в две колонны, а ты должен пробежать по коридору между ними. И пока бежишь тебя шлепают по спине, по голове. Но мне повезло, почему-то про меня забыли. Всех новичков прогнали через коридор, а меня нет.

- Почему в первое время не играли?

- Тренер на меня не рассчитывал. Так уж получилось, что он то ли не знал, что я приду, то ли еще что. Но как я приехал, сразу оказался в черном списке. А вот с новым тренером многое поменялось. В том числе и отношение.

- Наверное, и философия работы поменялась. Мигел Леал еще с времен «Морейренсе» казался специалистом, умеющим работать с молодыми игроками.

- Он хороший мотиватор, сильные слова говорит, в психологии здорово разбирается. А еще много работаем над тактикой, над прессингом. .

- Можете вспомнить его слова?

- Всегда говорит, что мы должны иметь мечту, не отказываться от нее, какая бы ни была ситуация. Продолжать работать, идти за мечтой, и не снижать планку.

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«СКАЗАЛ, ЧТО У ЛЫСЦОВА ХОРОШИЙ УДАР И ОН ЗАБИЛ»

- Как ваш португальский, кстати? Вот Виталий Лысцов недавно дал интервью местным журналистам. Как раз после матча с «Боавиштой».

- Могу объясниться, на бытовом уровне все хорошо. Когда идут сложные предложения, не до конца понимаю, всего лишь пять месяцев здесь. Но все отмечают, что я очень быстро выучил язык.

- Значит, тоже интервью можете дать по-португальски?

- Нет, интервью — тяжело (смеется).

- Но вы видели подвиг Лысцова, когда он говорил по-португальски перед журналистами?

- Не видел, мы с командой уже уехали к тому моменту.

- Зато гол его рассмотрели.

- Да, я как раз одному из одноклубников сказал, что у Лысцова очень хороший удар. И в этот момент он как раз забил гол.

- Приятно ли, что вас признали лучшим после матча с «Насьоналом» («Боавишта» победила 2:0, Махмудов забил первый гол – Прим. ред.)?

- Приятно, но надо работать, чтобы такие оценки были постоянно. Нужно держать уровень. Конечно, команда помогает, работаем друг на друга.

- Учитывая, что гол забили, 8-го января ждать вас в составе?

- Надеюсь. Так-то тренер решает.

«ВРАТАРЬ ЧТО-ТО ПОКАЗАЛ, ПОШЛИ РАЗБИРАТЬСЯ»

- Cчитается, что португальские специалисты - одни из лучших. Вы сейчас с одним из них работаете. Можно ли сравнить российских и португальских тренеров?

- Не сказал бы, что существует большое отличие. Да, тут произносят больше мотивирующих слов. Но нет пропасти, не скажу, что португальцы сильнее российских тренеров, по крайней мере если брать тех, с кем я работал. Но вот до этого был тренер у «Боавишты», он ничем не превосходит российских, это точно.

- Один из громких моментов сезона - стычка между игроками «Боавишты» и «Витории Гимарайнш» в Кубке Португалии. После нескольких игроков дисквалифицировали. Что было?

- «Витория» для нас самый принципиальный соперник, все матчи проходят очень ожесточенно. В конце той игры вратарь «Витории» начал прыгать перед нашими болельщиками, что-то показывать. Конечно, нам не понравилось, пошли разбираться. И перешло это все в большую кучу-малу. Судья, кончено, выпустил ситуацию из под контроля. Очень много позволял «Гимарайншу». Но в принципе тут все матчи «Боавишты» при тяжелом судействе проходят. Арбитры постоянно в одну сторону свистят.

- В Португалии вообще не очень хорошо с судейством.

- Да, я тут понял, что российские арбитры намного лучше.

«ПОСМОТРЕЛ ВСЕ, КРОМЕ ВИННЫХ ПОГРЕБОВ»

- Живете где-то под Порту или в городе?

- Прямо в центре Порту, конечно, не в старом городе, но недалеко от набережной. Там все близко.

- Наверняка побывали в винных погребах, они там в ряд стоят.

- Я мусульманин, вино не пью, поэтому там не был. Посмотрел в Порту все, кроме винных погребов.

- Что больше всего в Португалии нравится?

- Тепло тут, жить комфортно, спокойно, город чистый, приятный. В футбольном плане нравятся поля. Кроме матча с «Насьоналом», там было тяжелое. Но это если сравнивать с Португалией, а если с Россией, то оно хорошее. А вот с тренировочными полями проблемы, плохие. Еще интенсивность тренировок и матчей тут более высокая. Правда уровень мастерства в чемпионате России, думаю, выше. Хотя здесь много сильных в индивидуальном плане футболистов.

- Кто самый крутой игрок в «Боавиште»?

- Нападающий, который мне голевой пас отдал, Шембри. Потом вратарь, азербайджанец Камран Агаев. Ну и правый полузащитник Юри Медейруш.

- Посмотрела ваш инстаграм, как раз с Шембри и общаетесь больше всего?

- Да, ближе всех. Он сильный футболист, в основном за счет него выходим из обороны.

- Необычный легионер, он же из Мальты...

- Да, мы шутим на этот счет, что даже на Мальте и в Азербайджане есть футболисты. Особенно, конечно, про Мальту.

- В середине таблицы команды сейчас идут довольно плотно. По ощущениям, какие места «Боавиште» по силам занять?

- Сложно сказать, команды после пятого места очень ровно идут. Можно выиграть один матч за счет удачи, и подняться наверх, а можно проиграть, и остаться внизу. Конечно, «Боавишта» может бороться за шестое место, и должна за него бороться. Хотя это и сложно.

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«РАНО ПОШЕЛ В «СПАРТАК»

- Расскажите немного о вашей россйиской карьере. Начинали в «Сатурне». Много ли вам, 17-летнему, насоветовали Лоськов с Евсеевым?

- Они просто так не говорили, все по делу. Лоськов подсказывал, помогал. Тем более у нас позиции схожи. Всегда просил играть быстро, думать быстро. А Евсеев не давал расслабиться, подгонял.

- Следом был «Спартак». Почему не сложилось, ведь начало было хорошее?

- Тяжело - молодой, 18 лет. Может, вначале было трудно. Потом не терпелось играть. Ушел в аренду в «Томь», куда не стоило уходить – это был шаг назад. Ну сам виноват, рано, наверное, пошел в «Спартак». И не смог заиграть, как умею.

- Не жалеете, что вообще решились пойти к красно-белым?

- Нет, в «Спартак» два раза не зовут. Люди там мечтают играть.

- Как складывались отношения у вас и остальных российских игроков с Валерием Карпиным? Вот бразильцы его до сих пор чуть ли не старшим братом зовут.

- По-разному, кто-то хорошо отзывался, кто-то плохо. Кто не играет, говорит плохо, так всегда. Я благодарен Карпину, что позвал в «Спартак». В остальном ничего особенного.

- Кстати, вы ездили с командой на матч ЛЧ против «Бенфики». Помните, как это было?

- Да, положительные эмоции остались. Как раз недавно ездил на тот стадион. Был выходной, посетил Лиссабон и на матч сходил. Еще тогда мне «Бенфика» понравилась, а сейчас эта команда показывает лучший футбол в Португалии. Молодая, быстрая команда.

- Недавно вам против «Спортинга» удалось сыграть. Какие впечатления?

- Хорошая команда, но когда я вышел на поле, они вели в счете 1:0 и тянули время. Игралось не так тяжело, может, потому, что во втором тайме «Спортинг» уже не очень старался.

- Как вы принимали решение получить азербайджанский паспорт и выступать за сборную, и что на решение повлияло?

- Долго думал и решил, что пора. Хотел еще полтора-два года назад выступать за сборную Азербайджана.

- В России вы теперь легионер. Когда-нибудь вернетесь, или хочется только в Европе играть?

- Хочется в Европе поиграть побольше. Буду стараться, чтобы пробиться в хорошие чемпионаты. Любимый — английский, но там мне было бы тяжело. По стилю ближе испанский.