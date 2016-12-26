Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели

«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Понедельник (26 декабря)

ФУТБОЛ

В понедельник восемью матчами стартует 18-й тур чемпионата Англии. Лидирующие команды не будут играть друг против друга, но середняки и аутсайдеры наверняка захотят создать им трудности. «Челси» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Халл Сити», «Арсенал» сыграет дома с «Вест Бромвичем», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Сандерлендом».

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся шесть матчей. В самом интересном матче дня встретятся лидеры Западной конференции – ЦСКА и «Локомотив». «Спартак», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, сразится со «Слованом».

В швейцарском Давосе стартует Кубок Шпенглера, в котором Россию представляет «Автомобилист». Уральцам в понедельник будет противостоять «Лугано».

В Монреале и Торонто двумя матчами стартует молодежный чемпионат мира.

БАСКЕТБОЛ

В последнем матче 2016 года в Единой лиге ВТБ московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем».

В регулярном чемпионате НБА пройдут три матча. В одном из них «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют с «Клипперс» в калифорнийском дерби.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ