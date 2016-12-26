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Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели
Источник: Associated Press

«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Понедельник (26 декабря)

ФУТБОЛ

В понедельник восемью матчами стартует 18-й тур чемпионата Англии. Лидирующие команды не будут играть друг против друга, но середняки и аутсайдеры наверняка захотят создать им трудности. «Челси» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Халл Сити», «Арсенал» сыграет дома с «Вест Бромвичем», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Сандерлендом».

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся шесть матчей. В самом интересном матче дня встретятся лидеры Западной конференции – ЦСКА и «Локомотив». «Спартак», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, сразится со «Слованом».

В швейцарском Давосе стартует Кубок Шпенглера, в котором Россию представляет «Автомобилист». Уральцам в понедельник будет противостоять «Лугано».

В Монреале и Торонто двумя матчами стартует молодежный чемпионат мира.

БАСКЕТБОЛ

В последнем матче 2016 года в Единой лиге ВТБ московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем». 

В регулярном чемпионате НБА пройдут три матча. В одном из них «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют с «Клипперс» в калифорнийском дерби. 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

В Коломне стартует чемпионат России на отдельных дистанциях. Продлится он до 29 декабря.

Вторник (27 декабря)

ФУТБОЛ

В АПЛ пройдет один матч, в котором «Ливерпуль» Юргена Клоппа попытается обыграть «Сток Сити».

ХОККЕЙ

В регулярном чемпионате КХЛ пройдет четыре матча. В центральной встрече в Казани сойдутся «Ак Барс» и лидер чемпионата СКА.

В центральном матче МЧМ Россия сыграет с Канадой, а на следующий день встретится с Латвией.

На Кубке Шпенглера состоится два матча.

БАСКЕТБОЛ

В регулярном чемпионате НБА пройдут 11 матчей.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В Санта-Катерине (Италия) стартует этап Кубка мира у мужчин. В австрийском Земмеринге начнется этап Кубка мира у женщин. Оба этапа продлятся до 29 декабря.

Среда (28 декабря)

ФУТБОЛ

В заключительном матче 18-го тура АПЛ идущий в лидирующей группе «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Саутгемптоном». 

ХОККЕЙ

В регулярном чемпионате КХЛ нас ждут четыре встречи. В ЛДС ЦСКА хозяева льда в столичном дерби сойдутся с «Динамо».

По два матча пройдут на МЧМ и Кубке Шпенглера.

В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 10 матчей. Стоит выделить встречу между «Коламбусом» и «Бостоном». «Голубые жакеты» не проигрывают уже 11 матчей подряд, что является лучшим достижением в истории клуба. Сможет ли команда Сергея Бобровского продлить эту победную серию? 

БАСКЕТБОЛ

Четыре матча состоятся в регулярном чемпионате НБА. «Лейкерс» Мозгова встретятся с бывшим клубом Андрея Кириленко «Ютой».

Четверг (29 декабря)

ХОККЕЙ

В регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей, в самом интересном из них СКА сыграет с «Локомотивом». 

На МЧМ состоится четыре матча, в их числе встреча сборных России и США. 

На Кубке Шпенглера нас ждут четвертьфиналы. В НХЛ пройдут пять матчей.

БАСКЕТБОЛ

В матче с «Црвеной Звездой» ЦСКА попытается начать новую победную серию в Евролиге. Также пройдут еще четыре встречи.

В НБА пройдут 10 матчей регулярного чемпионата. 

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

В немецком Оберстдорфе стартует этап Кубка мира, который станет первым этапом престижного «Турне четырех трамплинов», традиционно проходящего на стыке годов. Продлится он до 30 декабря. 

Пятница (30 декабря)

ФУТБОЛ 

Матчем «Халл Сити» – «Эвертон» стартует программа 19-го тура чемпионата Англии.

ХОККЕЙ

В этот день на МЧМ пройдут два матча, а также полуфиналы на Кубке Шпенглера.

В регулярном чемпионате НХЛ состоятся 12 матчей. Центральные из них: «Вашингтон» – «Нью-Джерси» и «Тампа-Бэй» – «Торонто».

БАСКЕТБОЛ

В матче чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет на своем паркете грозный «Панатинаикос». Также пройдут еще две встречи.

В регулярном чемпионате НБА состоятся шесть матчей. Команде Тимофея Мозгова будет противостоять «Даллас».

Суббота (31 декабря)

ФУТБОЛ

В АПЛ пройдут сразу семь матчей. Нас ждет интереснейшая встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

ХОККЕЙ

В этот день состоится финал Кубка Шпенглера. На МЧМ пройдут четыре встречи.

Шесть матчей «регулярки» продут в НХЛ. «Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют во второй раз подряд, но на этот раз на площадке «дьяволов».

БАСКЕТБОЛ

10 матчей состоится в НБА.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

В немецком Гармиш-Партенкирхене стартует второй этап «Турне четырех трамплинов».

ЛЫЖИ

В Валь-Мюстаире (Швейцария) начнется многодневка «Тур де Ски». Первым этапом станут спринтерские гонки. 

Воскресенье (1 января)  

ФУТБОЛ

Два матча состоятся в чемпионате Англии: «Уотфорд» – «Тоттенхэм» и «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

ХОККЕЙ

На МЧМ в заключительном матче группового этапа Россия сыграет со Словакией. В другой группе Финляндия встретится со Швейцарией. 

В регулярном чемпионате НХЛ состоятся 10 матчей. «Питтсбург» – «Монреаль», Малкин против Радулова, такое пропустить нельзя!

БАСКЕТБОЛ

В регулярном чемпионате НБА пройдут шесть матчей.

ЛЫЖИ

В Валь-Мюстаире состоятся гонки с общего старта – на 5 км у женщин и 10 км – у мужчин.

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