Сергей Гимаев: Сборная России не боится канадцев. Они не считаются авторитетами

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта» о МЧМ-2017.

1. Оцените, в чем сильные и слабые стороны молодежной сборной России?

- Каждый чемпионат мира непредсказуем, и ты не знаешь, как там выступит Канада или Россия. Выстрелит или провалится – никто не угадает. Это молодежный хоккей.

Но наша сборная отличается стабильностью. Мы все время неплохо играем и почти всегда берем медали. За 40 турниров только шесть раз остались без них.

С другой стороны наша команда в таком составе никогда не играла. Форму, взаимодействие нужно набирать по ходу чемпионата. Часть ребят выступает в Северной Америке, другие – из КХЛ, третьи – из ВХЛ. Первые ездили в Суперсерию по Канаде, вторые – нет. Вот из этих кусочков нужно сколотить боеспособную сборную. И это проблема.

У нашей команды неплохие вратари, есть опытные игроки в защите, есть ребята в нападении, которые должны делать результат. Одной ярко выраженной линии нет, но надеюсь, это голкиперы.

Да, Илья Самсонов получает опыт в «Магнитке», за которую уже провел 19 матчей. Это очень неплохо. С другой стороны, фантастических игр у него особенно не было. Но уровень у парня хороший.

Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»

2. Можно ли сказать, что Кирилл Капризов – наш самый талантливый форвард на МЧМ за последние годы?

- 30 (15+15) очков в 37 матчах в «Салавате Юлаеве» говорят сами за себя. За последние два-три года самый талантливый – пожалуй, да. Надеюсь на то, что Кирилл будет выделяться, выстрелит. Хотя были разные чемпионаты мира. Вспомните, как в свое время рассчитывали на Никиту Филатова.

Вообще мне очень нравится Капризов. Он выделяется своим талантом, пониманием игры, катанием. Крепкий, ладно сложенный. Такой «биток». И при этом очень трудолюбивый спокойный парень. Он не строит из себя звезду. Хотя бывают ребята, которые лепят из себя суперигроков, хотя выступают в КХЛ, только потому что они – масочники.

3. В чем секрет тренера Валерия Брагина, с которым «молодежка» пять раз из пяти выходила в финал?

- У Брагина очень хорошее взаимодействие с молодыми игроками. Важно понимать их психологию. Предвосхитить, что они покажут на льду в трудный момент. Многие удивляются из года в год: почему Брагин на чемпионат мира одних взял, а других – нет?

Ну вот он так видит состав. И делает все, чтобы его команда показала максимально хороший хоккей.

Также Брагин понимает, что хоть парни молодые, но уже – мужики. И с ними нужно себя вести, как со взрослыми. А не нянчиться как с детьми. Это очень важная черта нашего тренера, который умеет найти правильную интонацию.

Я замечу, что Валерий Брагин хорошо себя проявлял и как тренер КХЛ. Но в молодежной сборной у него видна отличная черта – он умеет сколачивать боевой состав из хоккеистов разных лиг. Они играют именно в тот хоккей, как хочет тренер. Быстро сделать отличную команду – это особенное качество Брагина.

И все-таки со взрослыми игроками сложнее, у них куча других увлечений. А молодые ребята живут именно хоккеем. Попадание в сборную – для них это на данном этапе жизни главная цель. Без разницы, кто это растет – Овечкин, Малкин или Тарасенко. В тот момент они считали, что молодежный чемпионат мира – важнейший турнир их жизни. Наставник это понимает, направляет энергию в правильное русло. Вместе с командой они идут вперед.

Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»

4. Реально ли вообще победить канадцев, если турнир проходит в Торонто и Монреале?

- Группа у нас сложнейшая. Начинаем с Канады, а после Латвии будет Америка. С одной стороны это – коммерческая история. С другой – аншлаги на канадцев и так соберутся. Насчет матча США – Россия не уверен. Кубок мира показал, что не так много американцев прилетает на хоккей в Торонто.

Мы ведь победили канадцев в финале 2011 года. Тогда турнир проходил в Баффало на стадионе-двадцатитысячнике. Это почти Канада, там близко ехать от Торонто. Сборная нас была гиперталантливая. Панарин, Тарасенко, Кузнецов – вы видите, как они сейчас выступают в НХЛ. А защитники Орлов и Зайцев? Вратари у нас тогда не были безупречны. Но сборная отличалась огромной волей и талантом.

Канада ведь тоже может созвать отличную команду. А случается, что состав средненький. Год на год не приходится. И многое будет зависеть от игры вратарей. Если они как стена, то идти в финал намного проще.

Плюс нашей сборной в том, что многие ребята выступают в КХЛ с мужиками. Молодые канадцы уже не считаются какими-то авторитетами. Кто они на фоне Ковальчука, Дацюка, Мозякина?

5. Какой результат вы посчитаете для нас хорошим?

- Медали любого достоинства. Если будет золото, то отлично. Но даже бронзу нужно воспринимать адекватно. Это ведь победа в матче за третье место. Это серьезный успех, который нужно уважать. Попробуйте еще получить эти медали!

Радует, что в последние годы к российским хоккеистам повернулись лицом. Молодые ребята приезжают в НХЛ, отлично себя проявляют. Уже ушел «русский фактор», когда на драфте наших игроков не брали со словами: «Они все равно к нам не приедут, там уже нет талантов».

Я радуюсь за наш хоккей. Раньше в КХЛ почти не было заокеанских скаутов. Теперь каждый клуб НХЛ имеет своего представителя в России. Как я реагирую на заголовок в заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку?»

Это оценка мастерства и таланта игрока. Это приятно. И если контракт в КХЛ закончился, то решение уже принимает сам игрок. Другое дело, что Кирилл – один из кандидатов во взрослую сборную, которой предстоит выступать на Олимпиаде. А после Пхенчхана будет совсем другая история.

Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?