Вячеслав Колосков: Дайте клубам миллиард

«Советский спорт» расспросил многолетнего, а ныне почетного президента РФС Вячеслава Колоскова об успехах и трудностях минувшего года, а также о модели государственного финансирования футбола, если уж государство без этого никак не может.

ПЛИНТУС ВЫШЕ

- Что, по-вашему, было самым хорошим в уходящем году?

- Что было самым хорошим, хм… Дай бог памяти. Прожили год, и вспомнить нечего. Может быть, переизбрание Мутко на должность президента РФС? Да, пожалуй. Такой вот положительный факт. Висел большой долг, была неразбериха и напряженность между клубами и РФС, лигами и РФС. Это беспокоило. С приходом Виталия Леонтьевича ситуация нормализовалась: стали интенсивно выплачиваться долги, появились новые спонсоры, субъекты футбола наладили взаимодействие с головной организацией. Это позитив.

- 56-е место сборной России в рейтинге ФИФА – это лукавство системы подсчета, неизбежное явление с учетом того, что мы играем только контрольные матчи, или объективная сила сборной?

- Единственный объективный критерий – выступление на чемпионах мира и Европы. Соперники по классу разные, но уровень турнира максимальный. Французский Евро показал, что мы по этому критерию ниже плинтуса. Все остальное зависит от того, кто с кем сыграл, когда сыграл, почему сыграл. Никакой объективности.

- За контрольные матчи дают мало рейтинговых очков, но мы ведь и того не добираем, проигрывая Коста-Рике и Катару.

- На то и контрольные матчи, чтобы рискнуть, проверить новых людей, тактику, погоду, обеспечить коммерческую составляющую, – все-таки первая сборная «кормит» всю пирамиду команд РФС. Правда, играем порой такие матчи, где заработать нельзя в принципе. Но все это больше для публики, а не для рейтинга. Были 8-9-е – сами себя хвалили, теперь 56-е – стараемся поскорей забыть. Не хочется двойных стандартов, поэтому призываю не обращать внимания на рейтинг.

- Неужели вас не волновало бы такое сползание, если бы были президентом РФС? Ведь и рецептов особых не просматривается.

- Конечно, волновало бы. И сейчас переживаю. Понятно, хуже, чем во Франции, вряд ли будет, но нет потенциала, который внушал бы оптимизм. Прежде всего, кадрового. Пытаемся создать условия – но пока их нет, ниже об этом скажу. Черчесов прав, просматривая новичков. Да еще кто-то с травмами, кто-то не смог приехать в команду. Но все это гарнир. А суть в том, что у нас нет игроков высокого международного уровня, вся проблема в этом. Сегодня с улыбкой вспоминаются слова одного из бывших глав РФС о победе на домашнем чемпионате мира. Нереально! Но выступить достойно нам по силам. А достойно – это выйти из группы, дальше видно будет. Пока оптимизма в этом плане нет.

- Что имеете в виду под «нет условий»?

- Нас выкинули из отборочной группы, где собирались играть вне конкурса. А подготовка футболиста – прежде всего методика. Худо-бедно защитил кандидатскую, имею профессорское звание, поэтому знаю, что говорю. Методика же срабатывает тогда, когда есть жесткий и понятный календарь. Но его у нас нет. Узнаем даты и соперников за месяц-полтора, не считая Кубка конфедераций, – какая тут подготовка?

Второе. Еще в 2010 году изложил в записке свои соображения: отобрать 35 кандидатов, у нас больше просто нет, обеспечить их тренировочной работой, медициной, соревновательной практикой, психологической поддержкой. Сделать то же, что в других видах спорта. Но не в отрыве от внутреннего чемпионата, а в процессе: заключить контракты с клубами и агентами, раздать индивидуальные планы и так далее. Эта группа морально и физически готовилась бы к чемпионату мира. Но сделано такого не было. И сейчас ничего не делается.

Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!

БЕЗ «МИХАЛ ИВАНЫЧА» НЕ РЕШАЕТСЯ НИ ОДИН ВОПРОС

- «Молодежка» вступает в новый год без главного тренера. Хотя уже в январе – жеребьевка отборочного турнира. Почему так?

- При всем уважении к заслугам Мутко, он не работает на футбол каждый день. Очень занят: там и туризм, и допинг-антидопинг, и Олимпиады с кубками мира. Руки не доходят. И авторитетного человека, который пользовался бы доверием, рядом тоже нет: все по любому вопросу должны «посоветоваться с Михал Иванычем», как сказал на последнем исполкоме сам Мутко, правда, по другому поводу. Но пока до него доберешься! Потеря оперативного управления, на мой взгляд, наша большая беда.

- В РФС появился новый вице-президент – Сергей Анохин. Может, он станет таким авторитетом?

- У него массовый футбол, поэтому вряд ли.

- Довольны последним исполкомом?

- Рабочая встреча. Футбольных-то вопросов, по сути, и не рассматривалось. Судьи, кого наградить и т.п. Системные вещи не изучались. А без продуманной системы подготовки резерва, сколько бы мы ни зарабатывали на спонсорах, толку не будет. Попытка перенять немецкий опыт – это хорошо. Но свои тренеры – вот же они, на четвертом этаже Дома футбола. И заниматься ими нужно очень серьезно. Ежедневно! Нет фундамента – нет стен, это аксиома.

- ФНЛ и ПФЛ – тоже фундамент. Но не сказать, что крепкий.

- Низшие лиги – основание пирамиды. Но для сборной важнее школы и академии. Ну, что может дать вторая лига? По полгода люди в футбол не играют! Как можно? В других видах спорта одна пропущенная тренировка – трагедия, а здесь – полгода. О каком росте мастерства речь? Так что никакой это не фундамент.

Нельзя просто взять и забрать ЧМ-2018. Итоги последнего в году исполкома РФС

ИМИДЖ ПОПРАВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

- После 2010 года появилось 7 новых стадионов, а посещаемость упала. Парадокс.

- Можно построить огромное количество театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Или ресторан открыть на 2 тысячи мест со слабым шеф-поваром: тоже никто не придет. Так же и в футболе. Стадион новый, но попробуйте запарковаться возле стадиона? Не выйдет – либо пропуск, либо вообще никак. Главное, что привлечет зрителя — красивый футбол. Затем комфорт, хорошие места, буфеты, туалеты, внимательные стюарды, уверенность, что тебя никто не оскорбит, не побьет и не подожжет. А у нас чаще всего ничего такого нет. Отсюда позорная посещаемость. Соберется 5 раз в сезоне 30 тысяч человек на вывеску вроде «Спартак» – ЦСКА – и все.

- Виталий Мутко выдвинут в совет ФИФА. При этом, если верить западным СМИ, им занимается комитет по этике. Чем все обернется?

- Есть квоты в Совет ФИФА для конфедераций. От Европы вроде бы 4 вакансии, на которые 5 кандидатов. Ситуация непростая: «автоматом» пройти не получится. Будет борьба, в которой нужно четко представлять расклад, с кем-то заранее встречаться. Во всяком случае, при мне было так. На самотек пускать нельзя. Такая страна, как Россия, конечно, должна быть и в Совете ФИФА, и в исполкоме УЕФА. Мутко зарекомендовал себя в международных органах положительно, знаю из личных бесед с давними знакомыми – футбольными чиновниками. Но картина меняется, появляются новые люди, новые страны. Поэтому ситуацией нужно проникнуться.

- Известное охлаждение на почве допинга может повлиять на шансы России получить места в Цюрихе или Ньоне?

- Сто процентов. Британцы и скандинавы уже озвучили свою негативную позицию. Ясно, что никакой государственной допинговой программы в России нет, но не все это понимают. Состою в комиссии под руководством Виталия Смирнова и знаю: имидж нам пока поправить не удалось. Значит, нужно работать с тройной энергией на всех фронтах.

- Проблема долгов в клубах с госфинансированием имеет решение?

- Запретить госденьги нельзя, иначе вообще все рухнет. Зарабатывать на футболе мы не научились и не научимся, учитывая состояние экономики. Лет 6-7 назад я уже выдвигал идею: если нет ТВ-доходов, посещаемости и спонсоров, пусть государство выделяет телевидению отдельной строкой в бюджете, условно, миллиард долларов. Невзирая ни на какие рейтинги. А телевидение с лигами и РФС станет распределять дотацию между клубами. Ведь нашли же миллиарды на объединенный чемпионат?! Значит, деньги есть. Это будет законно, справедливо и не разорительно для региональных бюджетов. На такие средства клубы смогут разумно жить.

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