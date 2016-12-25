Деда Мороза хоккеисты не боятся!

В субботу в Сибири гостил Дедушка Мороз. В Красноярске «Енисей» принимал «СКА-Нефтяник», лидера восточной группы, когда термометры показывали минус 31 градус.

К такой стуже красноярцы более привычные, ведь хабаровчане давно тренируются и играют в чудесном крытом комплексе «Арена Ерофей». Однако «СКА-Нефтяник» быстрее приспособился и к холодному обжигающему воздуху, и к крошащемуся льду. Победа гостей (5:1) стала для них 15-й подряд в чемпионате страны.



На следующий день потеплело до минус 10, и «Енисей» нанес первое поражение лидеру. Начался матч с гола хабаровчанина Артема Бондаренко в ворота бывших одноклубников на 35-й секунде и стычки Михаила Прокопьева и Кристофера Фагерстрема, которые получили по 10-минутному удалению. А потом красноярцы перебороли принципиальных соперников. Залечил болячки Алмаз Миргазов – получите хет-трик! Пригодилась хозяевам и иркутская парочка (Дмитрий Логинов и Александр Насонов). У первого – «гол+пас», а у второго – голевая передача.

Могли сыграть по хрустящему морозу и в Кемерове, но там есть теплый и комфортный крытый ледовый дворец. В первом матче «Кузбасс» победил 5:2 и подарил болельщикам надежду на то, что их команда продолжит бороться за медали. А через сутки «Байкал-Энергия» взяла более чем убедительный реванш (6:11).

На западе тоже бушуют страсти. «Водник» потерял очки в Казани и упустил возможность обойти «Волгу» в турнирной таблице. В субботу команды выбили две «пятерки», а в воскресенье пяти голов гостям для победы хватило.

В Кирове зажигали ветераны. В первом матче все голы московского «Динамо» забили Евгений Иванушкин и Сергей Шабуров. Мяч 42-летнего кировчанина Сергея Обухова к ничьей не привел. Зато на следующий день Обухов сделал хет-трик, а его команда победила 6:5. Небольшим утешением для Иванушкина стал тот факт, что его второй гол стал для форварда 1000-м в динамовской форме.

До Нового года команды успеют сыграть еще два тура. А там – совсем близко – второй этап чемпионата России. Будет очень жарко и на Западе, и на Востоке.

СТАТИСТИКА

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

Динамо-Казань – Водник – 5:5 и 3:5.

Родина – Динамо-Москва – 2:3 и 6:5.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ДЕКАБРЯ

И В Н П М О

1 Волга 14 11 2 1 80-45 35

2 Водник 14 11 1 2 64-38 34

3 Динамо-Москва 14 6 0 8 52-74 18

4 Родина 16 4 3 9 41-53 15

5 Динамо-Казань 16 3 5 8 49-61 14

6 Старт 14 2 3 9 38-53 9

28–29 декабря, среда–четверг

Родина – Водник, Старт – Волга, Динамо-Казань – Динамо-Москва.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

Енисей – СКА-Нефтяник – 1:5 и 8:4.

Кузбасс – Байкал-Энергия – 5:2 и 6:11.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ДЕКАБРЯ

И В Н П М О

1 СКА-Нефтяник 16 15 0 1 131-55 45

2 Байкал-Энергия 16 10 1 5 87-71 31

3 Енисей 14 9 0 5 75-50 27

4 Ур. трубник 14 3 1 10 42-75 10

5 Кузбасс 14 3 1 10 69-98 10

6 Сибсельмаш 14 2 1 11 60-115 7

28–29 декабря, среда–четверг. Енисей – Байкал-Энергия,Кузбасс – СКА-Нефтяник, Уральский трубник – Сибсельмаш