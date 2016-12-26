Вячеслав Буланов: Я был удивлен. Шокирован. Но проситься в КХЛ не стану (видео)

Обозреватель «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме встретил арбитра Вячеслава Буланова, который теперь не трудится в КХЛ.

- Вячеслав, как вам работается в чемпионате Чехии после КХЛ?

- Ну как? Нормально. Я рад, что вернулся в профессию. Уровень хоккея в Чехии меня тоже устраивает.

- Проще, когда путешествуете на выезд на автобусах?

- На машинах. В день игры выезжаешь из Праги. Работаешь на матче и возвращаешься домой поздно вечером. В отличие от КХЛ, когда ты ночуешь в городах и летаешь самолетами.

«МЫ С НХЛ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ»

- Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что ИИХФ ведет переговоры на уровне Рене Фазеля о том, чтобы сделать хоккейные правила во всем мире одинаковыми. И об этом будут разговаривать с НХЛ. Как вы относитесь к этой идее?

- Я-то вообще считаю, что правила одинаковые. У нас отличия в трех-четырех пунктах. Просто на эту тему мы не общаемся, не пропагандируем. А на самом деле у нас одинаковые и методики, и подходы к моментам – что в НХЛ, что в КХЛ, что в европейских лигах.

- Третьяк упомянул конкретный матч. Олимпиада в Сочи, Россия – США. Федор Тютин забивает в едва сдвинутые ворота. Гол отменяют, хотя в НХЛ он был бы засчитан. Ти-Джей Оши бьет буллиты аж шесть раз, чего в НХЛ не бывает. Или вот шлем с игрока слетел – в КХЛ нужно сразу бежать на смену, в НХЛ можно играть. Назовите ключевые моменты, в чем правила различаются?

- Да, один из моментов связан со шлемом. Но это безопасность. Вы ведь знаете подход ИИХФ – мы хотим сохранить игроков. Рене Фазель сказал на форуме, что это главный посыл Международной федерации.

Вот если у игрока слетел шлем, а он не дай бог упадет и ударится об лед головой – это будет очень серьезная травма. Поэтому тут думают только о здоровье хоккеистов.

Что еще ключевого? По пробросам мы пришли к единому мнению, хотя разночтения существовали 25 лет. Сейчас их нет.

Единый подход по сдерживающим фолам. Пришли к овертайму «3 на 3». КХЛ вводит это сейчас, а в Чехии играют так с начала сезона. И очень интересная ситуация происходит на поле. Практически каждая атака – это выход один на один.

Так что мы в самом деле очень близки. А почему-то считается, что в НХЛ другие люди. Какие-то судьи-небожители, которые не ошибаются в отличие от нас. Честно говоря, с профессиональной точки зрения, это не так. И там есть ошибки, и у нас – тоже.

- А есть судейское правило в НХЛ, которое вам кажется нелогичным? Или там все идеально? Ведь каждая поправка проходит серьезную обкатку, но потом ее на ура принимает весь мир.

- Это классический подход. Мы что-то обсудили, решили. Потом это проанализировали и внедрили. Так есть в НХЛ. Что нам мешает так делать? Бывают случаи в России, когда на собрании генменеджеров клубов тоже что-то принимают.

Не знаю, может, на опережение сыграть, что-то разработать свое? Кстати, тестировали вбрасывания, когда игроки после нарушения отъезжают на метр. Вот это пока не воплотилось в жизнь. Посмотрим, что дальше будет.

«У ЧЕХОВ К ДРАКАМ ДРУГОЙ ПОДХОД»

- Еще Третьяк сказал, что есть идея – играть большинство «4 на 3».

- Шансов забить больше. Конечно, будет выше результативность. Команды должны понимать, что любой штраф – это практически гол. Видимо, хоккей должен стать чище.

- Не слишком ли радикальная мера?

- Но это нужно обсуждать. Есть разные подходы. Вплоть до того, чтобы проводить такие же хоккейные форумы. ИИХФ это предлагает всем национальным федерациям: мол, вы у себя протестируйте правило и предложите нам. Почему нет? Мы примем. Порой много изменений приходит именно так.

- А есть ли момент при судействе в Чехии, под который вам пришлось перестраиваться? Что типично для этой страны?

- У них к дракам немного другой подход. В этом сезоне они стараются не удалять игроков – пять минут и до конца. У них нет такого. Если оба хоккеиста хотят подраться и проводят бой, то им дают четыре на четыре минуты. Соответственно это не приводит к испорченной истории игроков, когда они пропускают дальнейшие матчи и теряют деньги.

А еще чехи строже, чем мы, следуют правилам ИИХФ. Отклонений практически нет.

- Можно ли сравнить уровень лиг?

- Знаете, в каждом чешском клубе есть люди, поигравшие в КХЛ и НХЛ. Берешь составы перед игрой: о, вот этого знаю, и этого. И они на льду выглядят лидерами. Кроме того есть молодое поколение.

Ну не знаю, со стороны судей очень все похоже. Может быть, результаты на Евротуре говорят об обратном – там чехи выступают неважно. Я вообще этому удивлен. Почему? Уровень чемпионата ведь хороший. Может, надо им побольше привлекать игроков не из КХЛ, а из внутреннего чемпионата?

- Там достаточно возрастная лига, ветеранов очень много.

- Да, побольше, чем у нас. Но есть и масочники.

- А там уровень финансов намного ниже?

- Чехи сами говорят, что лучшие игроки сначала едут в НХЛ, вторая волна – в КХЛ, а дома остается третий эшелон. По финансам четко не скажу, но значительно ниже. Клубы смотрят на свои бюджеты, ревностно к этому относятся. Хотят, чтобы зрители ходили, была приличная прибыль от билетов. Люди пытаются выйти на самоокупаемость.

- Удается?

- Не очень. Но разрыв между тратами и доходами меньше, чем у клубов КХЛ.

- А судейские зарплаты сопоставимы?

- Пониже.

- Значительно?

- Не скажу. Но ниже, да.

«ПОКА НЕ ДАЮТ ЛИЦЕНЗИЮ»

- Будут ли вас привлекать к матчам чемпионата мира?

- Мне сообщили в ИИХФ, что я в обойме. Но есть некая проблема с получением международной лицензии.

- В смысле?

- Поскольку я не в России, то РФ мне не дала лицензию. Сейчас вот пытаюсь получить ее через чешскую федерацию. Вопрос не в уровне работы. Это чисто формальная проблема.

- Странно это, вы ведь русский судья, с российским гражданством.

- Видимо потому, то я не обслуживаю чемпионат России. Официальную причину мне не называли, а я не узнавал. Обычно лицензия дается автоматически. Работаю с 1993 года лайнсменом, потом – главным, и никогда об этом голова не болела. Судью об этом даже не спрашивали. У тебя есть лицензия, и все, если ты достиг нужного рейтинга. Но в этом году мне ничего не присвоили.

- Если вам повезет отработать финал чемпионата мира, что у вас будет написано в скобочках? Вячеслав Буланов (Чехия) – так что ли?

- Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сказал, что будет Россия.

«Я УДИВЛЕН. ШОКИРОВАН»

- Какие шансы, что вы в следующем сезоне вернетесь в КХЛ? Может, на форуме вам удалось с кем-то поговорить?

- Считаю, что я не должен инициировать этот процесс. Если я нужен, если хотят, чтобы я свой опыт и знания передавал молодым, чтобы работал в КХЛ на своем уровне, то руководители должны на меня выходить. У меня такой подход.

- Сама ситуация не поражает? Вы же были первым номером рейтинга.

- Был печально удивлен. Можно сказать, шокирован. Я в судействе уже 25 лет. Первый раз на моей памяти с арбитром такое происходит.

Никто официально мне ничего не говорит до сих пор. Даже сейчас нет никакой информации. Это произошло без причины. Ее нет. Просто КХЛ решила не продлевать контракт с судьей с рейтингом №1.

- Как вы относитесь к тому, когда говорят, что у Буланова эпатажный стиль работы? Бывает, что вы идете против течения. Кому-то это не нравится.

- Я меняться не буду. Но когда человек кому-то сильно не нравится, а кому-то – наоборот, это говорит о том, что он – личность. Я к этому отношусь именно так.

- На вас в Чехии не смотрят как на засланного казачка?

- Меня очень радует их уважительный подход, начиная от судейских руководителей и заканчивая игроками с тренерским штабом на скамейках. Как только меня узнают и вспоминают, что я из России, что известный судья – такое уважение бывает, что я уже шокирован в положительную сторону. Это придает мне дополнительных сил.