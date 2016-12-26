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«Челси» – самая везучая команда Англии? Превью 18-го тура АПЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» – самая везучая команда Англии? Превью 18-го тура АПЛ
Источник: Reuters

«Советский спорт» - о самом интересном в 18-м туре чемпионата Англии.

КУДА УШЛИ ТРАДИЦИИ «МЮ»?

«МЮ» жив, господа! Предыдущей матч с «Вест Бромом» (2:0) стал серьезной проверкой на ментальность – неудобный соперник, да еще и в гостях. «МЮ» проверку прошел с блеском, сделав из бойкого «Вест Брома» загнанного ягненка, который, обороняясь большую часть матча, проиграл по всем компонентам – даже по отборам и перехватам уступил. Чем он вообще занимался на поле?

Теперь – «Сандерленд» Мойеса. На «Олд Траффорд». Сюжетец. Правильный вектор мысли перед игрой задал как раз сам шотландец.

- Могу сказать, что те знаменитых традиций «МЮ» уже нет, - сказал Мойес. – Клуб выбрал другой путь развития, посчитав его правильным. Возможно, это были вынужденные изменения, но сэр Алекс вел себя на трансферном рынке по-другому и покупал только тех, в ком действительно нуждался.

Прав мужик. Только одного не учел Мойес: «МЮ» Фергюсона не повторить. Можно сделать лучше или хуже, но повторить – нет уж, забудьте! Поэтому продолжать следовать тем же постулатам даже после ухода сэра Алекса глупо. Нужно строить новый базис. Чем и занимается Моуринью. Португалец как раз спец по этому делу. Во всех командах, где он работал, после него оставалась боеспособная команда, игру которой нужно было лишь подкорректировать.

В «МЮ» до завершения стройки далеко – из хребта команды выпадают два важных звена. Это Ибрагимович и Каррик, которые, несмотря на всю свою крутость, все же не могут не стареть, как Игнашевич. Поэтому через сезон-два им нужно будет искать замену. Однако, защитный блок почти готов – осталось окончательно выздороветь Байи и Смоллингу. Но даже без них вполне надежно смотрятся Джонс и Рохо. В средней линии очевиден прогресс Погба, который выбрался наконец из отрицательных оценок в сдержанные, и Эрреры, делающего уверенные шаги, чтобы в будущем заменить Каррика.

В общем, Мойесу не стоит беспокоиться о традициях «МЮ». Есть дела и поважнее. Например, непростой график в ближайших трех матчах – «МЮ» (в гостях), «Бернли», который середняков дома только так щелкает (в гостях) и «Ливерпуль» (дома). Можно и завязнуть в зоне вылета.

Матч

Манчестер Юнайтед - Сандерленд

Место и дата

26 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

ПОЧЕМУ «ЧЕЛСИ» ВЕЗЕТ?

В последних трех турах даже тому, кто не смотрит футбол, понятно: «Челси» одерживает очень натужные победы (три раза по 1:0). Команда Конте забивает, по сути, все моменты, что есть. И даже больше. Вспомните хотя бы гол Косты в ворота «Вест Брома». Ах, не помните? Ну, конечно, вы же уснули после первого тайма, загипнотизированные полным отсутствием остроты у ворот.

Согласен, что везет тому, кто везет. И «Челси» это везение заслужил, выдав несколько прекрасных матчей осенью. Теперь качество ушло, но осталось победная инерция, когда при средней игре используются мини-шансы, мини-возможности в нескольких матчах подряд.

Стоит ли говорить, что два важнейших игрока «Челси» - Коста и Канте - получили дисквалификации за перебор желтых карточек в самый нужный момент? «Борнмут» уныл в гостях, плюс у команды есть откровенные проблемы с позиционной защитой. Да уж, блестящий «набор» для поездки на «Стэмфорд Бридж».

При этом у «Челси» практически нет травм ведущих футболистов. Все те, кто делают результат (Канте, Азар, Коста, Матич) провели либо 16 матчей, либо 17. То есть почти все. Оборонительная линия с переходом на три защитника тоже обходилась без потерь. Слишком все гладко…

Нынешнее везение «Челси» заслужил. Но оно не безгранично.

Матч

Челси - Борнмут

Место и дата

26 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

ЮРГЕН, ВЕРИМ?

Клопп – прекрасен. На этом можно было бы и закончить мысль, но добавим деталей. Перед игрой со «Стоком» немецкий тренер в свойственной только ему манере произнес то, о чем большая часть болельщиков «Ливерпуля» пока боится даже думать.

- Титул? – переспросил Клопп журналиста Sky Sport. - Давайте сделаем это, давайте попробуем. Мы достаточно хороши для этого.

Ну, разве он не прекрасен?

Для контраста. Представьте, если бы кто-то из последних тренеров «Спартака» сказал что-то подобное в момент, когда команда отставала бы от первого места на шесть очков.

Вот-вот. А «Ливерпуль» не выигрывал чемпионат Англии с 1990 года. И Клопп понимает, насколько сложно в нынешней АПЛ выиграть титул. Поэтому в конце добавил: «Мы сильны. Есть и те, кто не хуже нас. И наша задача хорошо играть и быть удачливыми в некоторых ситуациях».

И не терять очки там, где этого делать ни в коем случае нельзя, Юрген.  Пока же «Ливерпуль» проиграл только в двух матчах АПЛ  - «Бернли» и «Борнмуту». Вот и как раз те шесть очков отставания от «Челси». Теперь на очереди важная игра с неуступчивым «Сток Сити» Марка Хьюза.

Матч

Ливерпуль - Сток Сити

Место и дата

27 декабря 20:15, Энфилд, Онлайн-трансляция

Другие матчи

Матч

Лестер Сити - Эвертон

Место и дата

26 декабря 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

Матч

Бёрнли - Мидлсбро

Место и дата

26 декабря 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал - Вест Бромвич

Место и дата

26 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Тоттенхэм

Место и дата

28 декабря 22:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Кристал Пэлас

Место и дата

26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Суонси - Вест Хэм

Место и дата

26 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Манчестер Сити

Место и дата

26 декабря 20:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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