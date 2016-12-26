«Челси» – самая везучая команда Англии? Превью 18-го тура АПЛ
«Советский
спорт» - о самом интересном в 18-м туре чемпионата Англии.
КУДА
УШЛИ ТРАДИЦИИ «МЮ»?
«МЮ» жив, господа!
Предыдущей матч с «Вест Бромом» (2:0) стал серьезной проверкой на ментальность –
неудобный соперник, да еще и в гостях. «МЮ» проверку прошел с блеском, сделав
из бойкого «Вест Брома» загнанного ягненка, который, обороняясь большую часть матча,
проиграл по всем компонентам – даже по отборам и перехватам уступил. Чем он
вообще занимался на поле?
Теперь – «Сандерленд» Мойеса.
На «Олд Траффорд». Сюжетец. Правильный вектор мысли перед игрой задал как раз
сам шотландец.
- Могу сказать, что те
знаменитых традиций «МЮ» уже нет, - сказал Мойес. – Клуб выбрал другой путь
развития, посчитав его правильным. Возможно, это были вынужденные изменения, но
сэр Алекс вел себя на трансферном рынке по-другому и покупал только тех, в ком
действительно нуждался.
Прав мужик. Только
одного не учел Мойес: «МЮ» Фергюсона не повторить. Можно сделать лучше или
хуже, но повторить – нет уж, забудьте! Поэтому продолжать следовать тем же
постулатам даже после ухода сэра Алекса глупо. Нужно строить новый базис. Чем и
занимается Моуринью. Португалец как раз спец по этому делу. Во всех командах, где
он работал, после него оставалась боеспособная команда, игру которой нужно было
лишь подкорректировать.
В «МЮ» до завершения
стройки далеко – из хребта команды выпадают два важных звена. Это Ибрагимович и
Каррик, которые, несмотря на всю свою крутость, все же не могут не стареть, как
Игнашевич. Поэтому через сезон-два им нужно будет искать замену. Однако,
защитный блок почти готов – осталось окончательно выздороветь Байи и Смоллингу.
Но даже без них вполне надежно смотрятся Джонс и Рохо. В средней линии очевиден
прогресс Погба, который выбрался наконец из отрицательных оценок в сдержанные,
и Эрреры, делающего уверенные шаги, чтобы в будущем заменить Каррика.
В общем, Мойесу не стоит беспокоиться о традициях «МЮ». Есть дела и поважнее. Например, непростой график в ближайших трех матчах – «МЮ» (в гостях), «Бернли», который середняков дома только так щелкает (в гостях) и «Ливерпуль» (дома). Можно и завязнуть в зоне вылета.
Матч
Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Место и дата
26 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
ПОЧЕМУ «ЧЕЛСИ» ВЕЗЕТ?
В последних трех турах
даже тому, кто не смотрит футбол, понятно: «Челси» одерживает очень натужные
победы (три раза по 1:0). Команда Конте забивает, по сути, все моменты, что
есть. И даже больше. Вспомните хотя бы гол Косты в ворота «Вест Брома». Ах, не
помните? Ну, конечно, вы же уснули после первого тайма, загипнотизированные
полным отсутствием остроты у ворот.
Согласен, что везет
тому, кто везет. И «Челси» это везение заслужил, выдав несколько прекрасных
матчей осенью. Теперь качество ушло, но осталось победная инерция, когда при
средней игре используются мини-шансы, мини-возможности в нескольких матчах
подряд.
Стоит ли говорить, что
два важнейших игрока «Челси» - Коста и Канте - получили дисквалификации за
перебор желтых карточек в самый нужный момент? «Борнмут» уныл в гостях, плюс у
команды есть откровенные проблемы с позиционной защитой. Да уж, блестящий «набор»
для поездки на «Стэмфорд Бридж».
При этом у «Челси»
практически нет травм ведущих футболистов. Все те, кто делают результат (Канте,
Азар, Коста, Матич) провели либо 16 матчей, либо 17. То есть почти все. Оборонительная
линия с переходом на три защитника тоже обходилась без потерь. Слишком все
гладко…
Нынешнее везение «Челси» заслужил. Но оно не безгранично.
Матч
Место и дата
26 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
ЮРГЕН, ВЕРИМ?
Клопп – прекрасен. На
этом можно было бы и закончить мысль, но добавим деталей. Перед игрой со «Стоком»
немецкий тренер в свойственной только ему манере произнес то, о чем большая
часть болельщиков «Ливерпуля» пока боится даже думать.
- Титул? – переспросил Клопп
журналиста Sky
Sport.
- Давайте сделаем это, давайте попробуем. Мы достаточно хороши для этого.
Ну, разве он не
прекрасен?
Для контраста. Представьте,
если бы кто-то из последних тренеров «Спартака» сказал что-то подобное в
момент, когда команда отставала бы от первого места на шесть очков.
Вот-вот. А «Ливерпуль»
не выигрывал чемпионат Англии с 1990 года. И Клопп понимает, насколько сложно в
нынешней АПЛ выиграть титул. Поэтому в конце добавил: «Мы сильны. Есть и те, кто
не хуже нас. И наша задача хорошо играть и быть удачливыми в некоторых
ситуациях».
И не терять очки там, где этого делать ни в коем случае нельзя, Юрген. Пока же «Ливерпуль» проиграл только в двух матчах АПЛ - «Бернли» и «Борнмуту». Вот и как раз те шесть очков отставания от «Челси». Теперь на очереди важная игра с неуступчивым «Сток Сити» Марка Хьюза.
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Место и дата
27 декабря 20:15, Энфилд, Онлайн-трансляция
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