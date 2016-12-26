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Канарейкин прав! За ошибки-провокации судей надо штрафовать наравне с тренерами

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Канарейкин прав! За ошибки-провокации судей надо штрафовать наравне с тренерами

Дмитрий Пономаренко поддерживает наставника «Авангарда» Федора Канарейкина в его претензиях к судьям КХЛ и предлагает свое решение проблемы.

Вчера главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин дал великолепное интервью нашему обозревателю Павлу Лысенкову. Очень искреннее, эмоциональное и главное злободневное.

После него Федор Леонидович позвонил и мне на правах давнего знакомства. Говорил о наболевшем. И предложил присоединиться к обсуждению вопросов, которые он поднял в этом интервью. И которые и на мой взгляд давно назрели.

Есть вещи, которые уродуют наш хоккей. И с ними надо начинать что-то делать. Не затыкать тренерам рты большими штрафами. Не лечить последствия. А искоренять корень проблем.

Разговор это масштабный. Поэтому предлагаю разделить его на несколько главных тем.

Начнем с материальной ответственности судей за ошибки во время матчей.

Вы посмотрите, у нас же между тренерами и арбитрами просто война уже идет. Меняется структура судейского корпуса, его руководители… Но тренеры недовольны судейством. И их претензии понятны - арбитры порой конкретно ломают им карьеру.

Тренеры терпят, терпят…А потом срываются. И мы получаем мат на всю страну в прямом эфире. А они дисквалификации и денежные штрафы. И все это списывается на тяжелый характер, на несдержанность, на плохое воспитание…

Но это неправда.

Я много общался и с Канарейкиным, и со Скудрой, и с Назаровым. Они вовсе не психи. Это ироничные, хорошо разбирающиеся в спорте люди. И если они и больны, то только любовью к хоккею. И неравнодушием к своей работе в нем.

И нужен весомый повод, чтобы вывести их из себя. Очень серьезный повод.

Мне вот Канарейкин вчера предложил: «Вот пусть мой штраф в 300 тысяч рублей разделят на пятерых. Меня и четырех судей. Потому что да, я сорвался. Но ведь не спроста же!».

Федор Леонидович признался, что действительно схватил одного из арбитров за рукав, чтобы привлечь к себе внимание.

Но после чего? После того как у минчан на льду вместо четырех игроков оказалось семь!

Но больше всего тренера возмутило, что судья тоже это заметил и поднял руку… А потом опустил, так и не свистнул.

Вот вы меня простите, но такие действия арбитра в напряженный момент матча при минимальной разнице в счете – это прямая провокация.

Вы тренера что специально из себя выводите, издеваясь? Мол, да, я видел нарушение, поднял руку. А свистеть не буду. Почему?! Да не хочу. Передумал.

Так что ли?

Я уже говорил об этой проблеме год назад. Когда в прошлом сезоне любили поливать Радулова в прессе – за его несдержанность и споры с арбитрами.

Но я тогда всегда защищал Александра. Говорил: он психует, да. Но вы разберитесь – почему он психует? Ведь СДК потом разбирается и в 90 случаях из 100 признает, что Радулов был прав! Что судьи ошиблись. Да, кому-то припаяют постфактум две минуты. Кому-то даже 25. Или наоборот отменят. Но только уже после матча. И результат никто менять не будет. Так что ж вы удивляетесь, что люди психуют, когда их обворовывают у них на глазах? Турнирные баллы в наглую отдают соперникам?

Я давно уже пытаюсь добиться от СДК одной простой вещи. Вот вы наказали тренера за грубость. Хорошо. Он виноват. Но разберитесь и в том – почему он нагрубил? Ведь не будут люди под телекамерами ни с того, ни с чего на других людей кидаться, сознавая, что их потом накажут!

Да, у вас есть рапорт арбитров. Отлично. Это одна сторона медали. Но выслушайте и тренера, его точку зрения. Просмотрите, что случилось на площадке непосредственно перед этим. В спорном эпизоде.

И если окажется, что там была грубая ошибка арбитра. Или провокация с его стороны с подниманием и опусканием руки – примите это во внимание.

И тут уж либо не наказывайте никого. Либо наказывайте всех виновных. Я, кстати, за второй вариант.

Поддерживаю Канарейкина – пусть его штраф разделят на пятерых. На него, двух главных арбитров матча и двух лайнсменов. На всех, кто к нему причастен. Коллективная ответственность.

А то ведь интересно получается. Арбитр ошибся, поломал игру – и не поспоришь с ним! Он тебе легко заткнет рот удалением и штрафом. И ведь многие уже заткнулись.

Мы же на пресс-конференциях после матча ошибки судей и удаления уже не обсуждаем. Тренеры боятся штрафов. И прямо об этом говорят. Но это же бред. Это инквизиция какая-то!

И самое страшное - такая финансовая «дубина» в руке у арбитра рождает безнаказанность.

Клубам говорят: подавайте после матча официальный протест. Но какой смысл? Ведь результата матча он не изменит. Вот если в результате протеста назначат переигровку. Или очки по-другому распределят – другое дело.

А махать протестами после драки – без толку. Это надо до сирены делать. Поэтому…

Удалил тренера за грубость – молодец. Но если выяснится, что ты сам его на эту грубость спровоцировал своей некомпетентностью, будь добр часть его штрафа заплатить из своего кармана.

Это будет честно.

P.S. В следующей части поговорим о другой наболевшей проблеме – грязной игре и травмах игроков.

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