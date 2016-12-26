«Спартак» подписывает мясника-танцора. 7 фактов о Луисе Адриано

Лиус Адриано в составе "Милана" Источник: Global Look Press

По слухам красно-белые уже обговорили все условия по приобретению бразильского форварда.



Московский «Спартак», если верить слухам, согласовал все условия покупки бразильского форварда Луиса Адриано. «Милан» в компенсацию за футболиста получит 4 миллиона евро, а сам игрок на протяжении 3,5 лет будет зарабатывать по 4,5 миллиона евро в год. Он станет самым высокооплачиваем ым футболистом команды. Отработав контракт 29-летний форвард заработает в «Спартаке» 15,75 миллиона евро.



Предлагаем познакомиться с будущей звездой российского футбола поближе. Мы нашли несколько интересных актов об игроке.



Факт 1: по-настоящему забивал только за «Шахтер»

Пока Луиз Адриано, как это принято называть, - игрок одной команды. В своем первом клубе, бразильском «Интернасьонале» , он вышел на поле лишь в 5 официальных матчах и забил 1 гол – в полуфинале клубного чемпионата мира. На него тут же положили глаз европейские скауты.



Расторопнее остальных, как это часто случалось, оказался донецкий «Шахтер». За 8 лет на Украине футболист сыграл в 256 встречах, в которых забил 128 мячей и отдал 41 результативную передачу, став одним из лучших бомбардиров в истории клуба.



После этого Адриано перешел в «Милан» и перестал много забивать. За год с небольшим он вышел на поле в 36 матчах и поразил цель 6 раз, отдав 4 голевых паса. В этом сезоне в 7 матчах Серии А бразилец никак не отличился.







Факт 2: его ненавидят в Дании…

Сложно найти более противоречивого бомбардира, чем Луис Адриано. Футбольной Европе он запомнился двумя моментами.



Первый «подвиг» бразилец совершил в 2012 году в матче группового этапа Лиги чемпионов против датского клуба «Норшелланн». В последнем туре «горнякам» требовалась победа над аутсайдером. Однако клуб Луиза Адриано проигрывал. В центре поля был назначен спорный мяч. Игроки из Донецка должны были вернуть его сопернику. Это Виллиан, который позже окажется в махачкалинском «Анжи», и намеревался сделать – пнул кожаную сферу на чужую половину поля. Каково же было удивление стадиона, когда мяч подхватил Луиз Адриано, влетел в штрафную и забил гол в ворота опешившего датского вратаря.



Судье не оставалось ничего другого, как засчитать взятие ворот. После матча УЕФА дисквалифицирова л бразильца за нарушение правил «честной игры» и даже обязал посвятить один день участию в общественной футбольной программе.







Факт 3: … и Белоруссии

Второй подвиг Луиса Адриано, которым он вписал свое имя в историю футбольной Европы, стали 8 мячей, забитые им в 2014 году в ворота борисовского БАТЭ также на групповом этапе Лиги чемпионов. В первой встрече бомбардир отличился сразу пять раз, повторив рекорд, которым на тот момент единолично владел Лионель Месси – пентатрик в игре Лиги чемпионов. «Шахтер» тогда победил со счетом 7:0. Во второй игре с БАТЭ Луис Адриано сделал хет-трик.



Тогда он установил еще два рекорда. Один из них уже пал – 9 голов в групповом этапе Лиги чемпионов. Второй – остается за будущим форвардом «Спартака» до сих пор – 4 гола к исходу первого тайма. Справедливости ради стоит отметить, что на покер бразильцу потребовались не 45, а 16 минут.







Факт 4: едва не стал украинцем

На счету Луиса Адриано 3 игры за сборную Бразилии, в которых он забил один гол. Но буквально три года назад футболист всерьез подумывал о том, чтобы принять украинское гражданство.



«С моей стороны нет никаких проблем. Я обсудил этот вопрос со своей женой, и она согласна со мной. Я готов сменить бразильский паспорт на украинский. Я считаю, что было бы правильно, если бы инициатива исходила от главного тренера сборной и федерации. Я должен знать, что нужен сборной», говорил тогда бразилец.



Забив пять мячей в Лиге чемпионов, он обратил на себя внимание в том числе и тренеров сборной Бразилии, получив вызов в «селесао». После этого он вспоминал о мыслях получить украинский паспорт, как о шутке.



Факт 5: чуть-чуть говорить по-русский

За 8 лет, проведенных на Украине невозможно не начать говорить на иностранном для бразильца языке. В «Шахтере» языком международного общения был русский. Правда, у бразильцев стимула изучать его не было. У них была своя тусовка, в которой все понимали друг друга. С украинскими футболистами приходилось общаться только на поле. Поэтому знаний русского языка Адриано будет хватать для игры, для бытового общения и шуток в раздевалке, но не больше. Он все понимает, но отвечать на вопросы не может. Вернее, может, наверное, но сильно стесняется.



«Мне не хватает свободного общения. Боюсь ошибиться, когда говорю по-русски. Украинского не знаю, а вот по-русски немного говорю. Тем не менее общаться на нем с журналистами мне сложно. Да, я многое понимаю, но отвечать на вопросы очень трудно», - оценивает свой уровень владения языками сам футболист.







Факт 6: лучший шашлычник в команде

Бразильцы обожают шашлык. Больше, чем шашлык, пожалуй, они любят только свою традиционную фасоль, которую Вагнер Лав, играя в ЦСКА, мешками возил в Москву из Рио-де-Жанейро.



На европейский манер, чтобы всем было понятно, бразильцы называют свой шашлык словом «барбекю». Но между собой именуют его не иначе как «чураско» - жареный на углях кусок мяса со специальными соусами.



Общепризнанный факт – в «Шахтере», да и, наверное, во всей Украине, лучше всего готовил чураско именно Луис Адриано. Его этому научил друг, который, если верить слухам, готовит чураско едва ли не лучше всех в Бразилии. Этот навык, кстати, должен пригодиться Адриано, зная традиции «спартаковской» базы в Тарасовке.

Факт 7: танцевать мешает только футбол

Луис Адриано никогда не скрывал, что футбол – не единственная его страсть. Повесив бутсы на гвоздь, нападающий мечтает заняться… танцами. Он и сейчас при любом возможном случае начинает лихо отплясывать под ритмы самбы, но рано или поздно хочет поставить свое хобби на профессиональные рельсы.



Правда, любит бразилец не обычную классическую самбу. Его любовь – пагоде. Более динамичная версия самбы, которую исполняют на уличных праздниках. С 80-х годов прошлого века она уже вошла в фольклор и успела стать таким же национальным достоянием Бразилии, как и обыкновенная самба.









