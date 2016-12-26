От Мамаева до Роналду. Певцы мирового футбола (видео)
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев сыграл на гитаре песню известного российского музыканта Александра Розенбаума «Вечерняя застольная».
«Советский спорт» вспоминает, кто еще из мира футбола демонстрировал свои творческие способности.
Арда Туран (полузащитник сборной Турции и «Барселоны»)
Криштиану Роналду (нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала»)
Серхио Рамос (капитан мадридского «Реала» и защитник сборной Испании)
Леонид Слуцкий (экс-наставник московского ЦСКА и сборной России)
Халк (бывший полузащитник «Зенита»)
Неймар (нападающий сборной Бразилии и «Барселоны»)
Известный бразильский футболист Жулио Баптиста
Валерий Карпин (эксперт телеканала «Матч ТВ»)
Патрис Эвра (защитник «Ювентуса» и сборной Франции)
Дани Алвес (защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии)
Альваро Мората (форвард мадридского «Реала» и сборной Испании)