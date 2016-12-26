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Звездные войны НБА. А лидер Кармело Энтони?

Виктор Шестопалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Звездные войны НБА. А лидер Кармело Энтони?
Источник: Reuters

Команда «Нью-Йорк Никс» не так, чтобы очень плохо проводит нынешний сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Даже несмотря на недавнее, рождественское поражение от «Бостон Селтикс», знаменитый коллектив с 5-й авеню Манхэттена идёт в первой половине турнирной таблицы Восточной конференции. Перевожу на русский: если бы плей-офф начинались прямо сейчас, «Никербокеры» были бы полноправными участниками второй части «Марлезонского» балета.

С другой стороны, более или менее стабильная игра «Никс» не отменяет вопрос, стоящий довольно остро: а что не так с лидером коллектива Кармело Энтони? Напомню, что, будучи однокашником самого Леброна Джеймса, Мело является наиярчайшей звездой ассоциации, правда в отличии от «Короля», ничего и никогда не выигрывавшим. Сам он, конечно же, считает свои три олимпийских золота индикатором крутого победителя в большом баскетболе. Но спортивная общественность Америки никак не хочет приравнивать олимпийские медали к одному перстню чемпиона НБА.

Масла в огонь этой дискуссии подлили слова бывшего тренера Энтони по команде «Денвер Наггетс» Джорджа Карла. В своих, недавно опубликованных мемуарах под названием «Яростный Джордж» мистер Карл, в частности, называет Кармело Энтони «не победителем», «не лидером» и в целом игроком, не способным привести свою команду к титулу. К чести Мело нужно заменить, что он эту наживку не проглотил и не стал возвращать алаверды своему бывшему наставнику. Наоборот, нынешний игрок «Никс» с улыбкой дал ответ в стиле «собака лает, караван идёт» или слова Джорджа – это не более чем вода, текущая под мостом.

Всё дело в том, что Джордж Карл – безусловно, хороший тренер – как бы помягче это сказать, человек из прошлого баскетбола. Из того старого, доброго времени, когда баскетбольные команды строились именно таким образом: подписываем одного, двух звёзд, набираем дюжину «ролевиков» и дело в шляпе. Лидеры, то бишь звёзды играют на рояле, помощники его таскают, и команда в теории должна давать результат. Правда – в том, что в современном баскетболе такая модель больше не прокатывает и, если вы хотите побеждать, вам нужно иметь не команду звёзд, а команду-звезду.

Такую, например, как «Голден Стейт Уорриорз» или «Сан-Антонио Спёрс», где каждый баскетболист, как солдат суворовской армии, знает свой манёвр на зубок. Для закрепления материала еще раз повторю: невозможно просто создавать изоляции для Кармело Энтони и Деррика Роуза и, наслаждаясь их индивидуальным мастерством, надеяться на победы «Никс». Такой романтический баскетбол, к моему большому сожалению, остался далеко в прошлом. Сейчас нужна команда, составленная из роботоподобных клонов, каждый из которых идеально хорошо выполняет свою баскетбольную программу.

Так что, резюмируя всё вышесказанное, человеком из прошлого является не только Джордж Карл, но и сам Кармело Энтони. Играя в стиле «назад в 90-е», Мело прекрасно понимает, что чемпионства с «Никс» ему не видать, как своих ушей без зеркала. В тоже время, это не мешает ему играть изоляции, блистать своим индивидуальным мастерством и купаться в лучах славы баскетбольного Нью-Йорка. Тем более, три олимпийских золота у него уже есть.


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