«Дьявол», который выжил. Как Бобби Чарльтон стал лучшим футболистом планеты

27 декабря 1966 года игрок «Манчестер Юнайтед», выживший в авиакатастрофе, стал обладателем «Золотого мяча».

Жизнь Бобби Чарльтона похожа на сценарий остросюжетного фильма. Главное его достижение – победа на домашнем чемпионате мира 1966 года. Тогда сборная Англии в первый и пока единственный раз в своей истории стала сильнейшей командой на планете. Англичане победили дома, в финале на легендарном «Уэмбли» переиграв сборную ФРГ. Лучшим в составе «львов» был Бобби Чарльтон.

Золотой мальчик английского футбола

Если бы не центральный полузащитник, Англии и в финале могло и не быть – в полуфинале именно два его гола позволили команде переиграть Португалию и чуть позже порадовать королеву Елизавету II, подарив ей победу на чемпионате мира.

Неудивительно, что 50 лет назад, 27 декабря 1966 года именно лидер сборной Англии и одной из сильнейших команд планеты, «Манчестер Юнайтед», Бобби Чарльтон, был признан лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч». Решение это, правда, было нет таким безоговорочным, как может показаться. Единственный раз в истории обладателя «Золотого мяча» и футболиста, занявшего в опросе журналистов второе место, разделил лишь один балл: Бобби Чарльтон набрал 81 очко, а легендарный португалец Эйсебио – всего 80.

В 1967 и 1968 году Бобби Чарльтон также претендовал на получение главного индивидуального футбольного трофея, но каждый раз останавливался за шаг до успеха. В 1967 году его опередил венгр Флориан Альберт. В 1968 году дорогу ко второму «Золотому мячу» Чарльтону преградил Джордж Бест, с которым Бобби конфликтовал до окончания своей карьеры.

Гарри Поттер английского футбола

Правда, обладателей «Золотого мяча» много, а Бобби Чарльтон такой один. И дело не в трех его чемпионских титулах в первенстве Англии, не в победе в Кубке европейских чемпионов и даже не в рыцарском звании. Если Гарри Поттер в известной книге был «мальчиком, который выжил», то Бобби Чарльтон еще до своих побед прославился, как «футболист, который выжил».

6 февраля 1958 года 20-летний полузащитник, одна из надежд английского футбола, вместе со своей командой «Манчестер Юнайтед» возвращался в Англию с выездной встречи в Белграде против местной «Црвены Звезды».





Неприятности начались еще в Югославии. Один из футболистов английского клуба потерял паспорт. Из-за этого вылет отложили на час. Затем последовала запланированная посадка для дозаправки – в Мюнхене. Однако за то время, пока самолет заправляли топливом, началась метель, крылья обледенели и взлетно-посадочн ую полосу замело. Были предприняты две неудачные попытки взлететь. Перед третьей попыткой пилоты объявили о том, что в самолете нашли небольшую неисправность. Пассажиров высадили, но через 10 минут, сказав, что неисправность устранена, пригласили обратно на борт.

Игроки беспокоились. Кто-то даже начал меняться местами, стараясь пробраться в хвост. Считается, что в хвосте сидеть безопаснее. Так сделали и Томми Тейлор с Дэвидом Пеггом, которым было страшно сидеть ближе к центу. Они попросили поменяться у Денниса Вайоллета и Бобби Чарльтона. Те согласились.

Несколько минут спустя самолет начал разгон, но оторваться от земли так и не смог. На всей скорости самолет протаранил заграждение и врезался крылом в дом. Крыло и часть хвоста отвалились и улетели в ближайшее дерево и деревянный барак.





Страж ворот

Первым в себя пришел вратарь Гарри Грегг. Он в одиночку принялся вытаскивать пассажиров. Первыми схватил главного тренера главного тренера Мэтта Басби и Бенчфлауэра. Далее ему попались сидевшие рядом Вайоллетт и Чарльтон. Голкипер подумал, что партнеры по команде умерли, но все равно оттащил их от самолета, который горел и мог взорваться. Сидевшие на их местах Томми Тейлор и Дэвид Пегг погибли, как и многие другие.

В результате крушения погибло 23 человека. Выжить удалось лишь 20 пассажирам. Из них было 9 футболистов «Манчестер Юнайтед» и единственный представитель тренерского штаба – легендарный Мэтт Басби. Из всех выживших в той катастрофе игроков до сих пор с нами Бобби Чарльтон и тот самый вратарь Гарри Грегг, которому многие обязаны своей жизнью.

После катастрофы было установлено, что причиной крушения стало не обледенение самолета, как считали поначалу, а снежная жижа, скопившаяся в конце взлетно-посадочн ой полосы. Взлететь у самолета не было ни единого шанса.