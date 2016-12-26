«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в Испании

Испанская команда "Хака", в которой работает Сергей Гаркуша (четвертый слева в нижнем ряду) Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

В 1996 году Сергей Гаркуша впервые покинул родной киевский «Сокол» и перешел в нижегородское «Торпедо». Отыграв там два сезона, украинец на год приехал в петербургский СКА, а потом через «Сокол» оказался в Испании. В интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Сергей Гаркуша рассказывает о СКА образца 1998 года и объясняет, как оказался в Испании и почему остался в Европе.

«СКА в мое время считался бедной командой»

– С кем-то из игроков, с которыми вместе выступали за СКА, вы на связи?

– Я все-таки уехал в Испанию, да и давно это было. В хороших отношениях был с Игорем Старковским и Игорем Петровым. Тогда ушел Борис Михайлов, пришел Николай Маслов. Стояла задача построить новую команду, поэтому сезон получился скомканным. Слава богу, сейчас СКА на первых ролях в России. Я часто в интернете смотрю матчи и радуюсь за петербургскую команду.

– Значит, следите за СКА?

– Конечно. И за СКА, и за нижегородским «Торпедо», где я также поиграл. И за украинской профессиональной хоккейной лигой. Смотрю матчи, ведь это часть моей жизни.

– Помните свои первые впечатления от СКА?

– Новый тренер, новые эмоции, новая команда. Город очень хороший, мне очень нравится Санкт-Петербург. Это было уже 20 лет назад, многое забывается, но впечатления остались самые лучшие. Помню, что в основном мы играли матчи в «Юбилейном», но были и встречи на стадионе СКА на Ждановке. Команда была новая, поэтому неровный сезон – нормальная ситуация. Хорошо, что смогли в итоге остаться в Суперлиге.

– СКА в конце 90-х не был популярен, считался бедным.

– Тогда вообще был переходный период в хоккее. Начинался новый период в плане контрактов хоккеистов. Появлялись богатые команды с хорошими спонсорами, которые могли позволить себе любых игроков.

Да, СКА в тот период не подписывал очень дорогие контракты. Но команда была хорошая, а зрители всегда нас поддерживали, у меня самые хорошие воспоминания от тех лет. Даже если не напрямую, то через общих друзей. Совсем недавно в Испанию приезжала команда ветеранов Санкт-Петербурга, играли товарищеский турнир. А во время чемпионата мира уже в Петербург приезжала команда ветеранов Хаки для дружеского матча.

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«Стараюсь учить испанцев тому, чему нас обучали в советских спортшколах»

– Почему после одного сезона решили уйти из СКА?

– У меня просто закончился годовой контракт, пришли другие хоккеисты. Вернулся великий Борис Михайлов, у которого было свое видение состава. Я же не мог подойти к нему и сказать: «Борис Петрович, оставьте меня в команде». В общем, соглашение закончилось, и я вернулся в киевский «Сокол».

– А из Киева переехали в Испанию.

– Главным тренером «Хаки» тогда работал Сергей Земченко – бывший игрок киевского «Сокола», бронзовый призер чемпионата СССР. Он пригласил в команду меня, Юру Наваренко и Данилу Дидковского, который сейчас работает в хоккейном подразделении ФК «Барселона». Поиграли здесь шесть лет, выиграли три чемпионата Испании и три Кубка Короля. Мне было 35 лет, я пригласил в Испанию жену, у меня уже здесь выросли дети: сыновьям 7 и 11 лет. Хака – очень приятный и спортивный город, в котором часто проходят и хоккейные международные соревнования. В общем, живу в Испании, но при этом вплотную связан с хоккеем.

Сергей Гаркуша выступал за испанскую «Хаку» после СКА и киевского «Сокола». Фото из личного архива Сергея Гаркуши

– Тяжело далось решение окончательно переехать?

– В конце карьеры уже начинаешь думать о будущем. О чем-то большем, чем просто игра в хоккей. Здесь отличные условия для жизни и работы. Как только я закончил игровую карьеру, мне предложили хорошую работу на лыжной станции. Лед, снег – все связано (смеется). Иногда бывает сложно найти себя где-то еще, мне повезло – получилось легко и просто. А сейчас я тружусь техническим директором «Хаки», а еще тренирую детей.

– Расскажите о вашем клубе.

– Я сейчас еще директор детской спортивной школы «Хаки». Есть и главная команда. Не профессиональная, в чем-то схожа с теми коллективами, которые в России выступают в Ночной хоккейной лиге. Каждой команде разрешено заявить пять легионеров с зарплатами. В основном это россияне, украинцы и поляки. Все остальные – испанцы, которых мы стараемся научить всему тому, чему нас учили в советских спортшколах. Вывести игроков на высокий уровень непросто, но мы стараемся. Я в «Хаке», а мой коллега Данила Дидковский в «Барселоне».

В футбол в Испании играют хорошо, а в хоккей пока не очень. Им нужно открыть окно в большой хоккей, чтобы они посмотрели на самый высокий уровень. Пытаемся рассказывать, показывать, чтобы вырастить хороших хоккеистов. В нашей спортшколе берут детей с пяти лет, учат кататься, потом уже родители с ребенком выбирают: хоккей или фигурное катание. Еще в нашем клубе есть подразделение, в котором занимаются керлингом.

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«Футболисты «Барселоны», говорят, приходят и на хоккей»

– Что вообще такое – чемпионат Испании?

– В турнире шесть команд, а с нового сезона вроде как будет семь. Уровень, конечно, не самый высокий, но есть желание развиваться. Прогресс есть, а это очень важно. Понятно, что до футбола нам никогда не дотянуться. Хотя бы потому, что Ледовые дворцы есть всего в нескольких городах: Хака, Барселона, Мадрид, Махадаонда, Пучсерда и Сан-Себастьян. На этом все.

– Хака – зимний курорт, его можно считать больше хоккейным городом, чем футбольным?

– Сложно сказать. «Хака» – самый титулованный хоккейный клуб Испании, в нем лучшая хоккейная школа и условия для подготовки игроков. А самое главное, что «Хака» существует на стабильном уровне уже довольно долго. Были команды, которые даже становились чемпионами, но через 2-3 года из-за нехватки финансирования заканчивали существование. А «Хака» всегда была, есть и будет на первых ролях.

– Этим летом в Хаке проводили чемпионат мира в третьем дивизионе. Это способствовало развитию?

– Это очень важный момент для нас. Недавно закончился Континентальный кубок, к нам в гости приезжал чемпион Турции. В 2009 году у нас построили новый дворец спорта, который соответствует уровню чемпионатов мира. Здесь же проходит чемпионат Испании по керлингу.

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– К чему надо стремиться испанскому хоккею?

– Нужна хорошая пропаганда, чтобы дети знали о таком виде спорта. Главная проблема Испании – катки, их совершенно не хватает. Родителям надо тратиться на экипировку, а зачем им это, если футболом заниматься дешевле? Когда по телевизору футбол, все сразу же бегут его смотреть. Даже мои дети, которые выросли в хоккейной семье.

– Ваши дети говорят на двух языках?

– Да, дома общаемся на русском. Мы не хотим, чтобы они забывали русский. На испанском они говорят на улице и в школе. Еще учат английский и французский. Стараемся изучать с ними украинский. Чем больше у них знаний языков – тем больший мир перед ними.

– Может, для развития хоккея в стране просто должен появиться один очень сильный игрок на уровне НХЛ или КХЛ?

– Есть игроки, которые уезжаю в европейские чемпионаты. Например, во Францию. Но чтобы хоккеист вырос, он должен проходить становление в соответствующей атмосфере. А ее очень сложно создать в Испании.

– У вас недавно был матч против «Барселоны». Ваше встречи – принципиальное противостояние?

– Да, у нас всегда получаются интересные игры, потому что встречаются две хорошие команды. Даня Дидковский в «Барсе», а я в «Хаке» стараемся реализовывать какие-то советские принципы. Мы ведь учились по законам Тарасова. Пытаемся объяснить, что очень важна дисциплина. Еще есть сильная команда «Чури», она пока идет на первом месте.

– Футболисты «Барселоны» часто ходят на гандбол. А на хоккее бывают?

– Данила говорит, что иногда случается. У них ведь клуб называется «ФК Барселона», а в него входят уже команды по разным видам спорта. Даже ледовый дворец находится на территории «Ноу Камп»! Жалко, что у хоккея в Испании нет такого развития, как у футбола.

– Надо просто Месси один раз на хоккей привести.

– Лучше СКА пригласить к нам в Испанию. Чтобы они приехали к нам на предсезонные сборы, а все условия у нас есть. Провели бы мастер-классы для местных ребят. Дети увидят, что такое настоящие тренировки, что такое хоккейная скорость. Буду рад, если руководители СКА это прочтут и действительно задумаются о сборе в Испании.