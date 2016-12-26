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«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в Испании

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Испанская команда "Хака", в которой работает Сергей Гаркуша (четвертый слева в нижнем ряду)
Испанская команда "Хака", в которой работает Сергей Гаркуша (четвертый слева в нижнем ряду)Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

В 1996 году Сергей Гаркуша впервые покинул родной киевский «Сокол» и перешел в нижегородское «Торпедо». Отыграв там два сезона, украинец на год приехал в петербургский СКА, а потом через «Сокол» оказался в Испании. В интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Сергей Гаркуша рассказывает о СКА образца 1998 года и объясняет, как оказался в Испании и почему остался в Европе.

«СКА в мое время считался бедной командой»

С кем-то из игроков, с которыми вместе выступали за СКА, вы на связи?
 Я все-таки уехал в Испанию, да и давно это было. В хороших отношениях был с Игорем Старковским и Игорем Петровым. Тогда ушел Борис Михайлов, пришел Николай Маслов. Стояла задача построить новую команду, поэтому сезон получился скомканным. Слава богу, сейчас СКА на первых ролях в России. Я часто в интернете смотрю матчи и радуюсь за петербургскую команду.

Значит, следите за СКА?
Конечно. И за СКА, и за нижегородским «Торпедо», где я также поиграл. И за украинской профессиональной хоккейной лигой. Смотрю матчи, ведь это часть моей жизни.

Помните свои первые впечатления от СКА?
 Новый тренер, новые эмоции, новая команда. Город очень хороший, мне очень нравится Санкт-Петербург. Это было уже 20 лет назад, многое забывается, но впечатления остались самые лучшие. Помню, что в основном мы играли матчи в «Юбилейном», но были и встречи на стадионе СКА на Ждановке. Команда была новая, поэтому неровный сезон – нормальная ситуация. Хорошо, что смогли в итоге остаться в Суперлиге.

СКА в конце 90-х не был популярен, считался бедным.
Тогда вообще был переходный период в хоккее. Начинался новый период в плане контрактов хоккеистов. Появлялись богатые команды с хорошими спонсорами, которые могли позволить себе любых игроков.

Да, СКА в тот период не подписывал очень дорогие контракты. Но команда была хорошая, а зрители всегда нас поддерживали, у меня самые хорошие воспоминания от тех лет. Даже если не напрямую, то через общих друзей. Совсем недавно в Испанию приезжала команда ветеранов Санкт-Петербурга, играли товарищеский турнир. А во время чемпионата мира уже в Петербург приезжала команда ветеранов Хаки для дружеского матча.

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«Стараюсь учить испанцев тому, чему нас обучали в советских спортшколах»

Почему после одного сезона решили уйти из СКА?
У меня просто закончился годовой контракт, пришли другие хоккеисты. Вернулся великий Борис Михайлов, у которого было свое видение состава. Я же не мог подойти к нему и сказать: «Борис Петрович, оставьте меня в команде». В общем, соглашение закончилось, и я вернулся в киевский «Сокол».

А из Киева переехали в Испанию.
Главным тренером «Хаки» тогда работал Сергей Земченко бывший игрок киевского «Сокола», бронзовый призер чемпионата СССР. Он пригласил в команду меня, Юру Наваренко и Данилу Дидковского, который сейчас работает в хоккейном подразделении ФК «Барселона». Поиграли здесь шесть лет, выиграли три чемпионата Испании и три Кубка Короля. Мне было 35 лет, я пригласил в Испанию жену, у меня уже здесь выросли дети: сыновьям 7 и 11 лет. Хака очень приятный и спортивный город, в котором часто проходят и хоккейные международные соревнования. В общем, живу в Испании, но при этом вплотную связан с хоккеем.

Сергей Гаркуша выступал за испанскую «Хаку» после СКА и киевского «Сокола». Фото из личного архива Сергея Гаркуши

Тяжело далось решение окончательно переехать?
В конце карьеры уже начинаешь думать о будущем. О чем-то большем, чем просто игра в хоккей. Здесь отличные условия для жизни и работы. Как только я закончил игровую карьеру, мне предложили хорошую работу на лыжной станции. Лед, снег – все связано (смеется). Иногда бывает сложно найти себя где-то еще, мне повезло – получилось легко и просто. А сейчас я тружусь техническим директором «Хаки», а еще тренирую детей.

Расскажите о вашем клубе.
Я сейчас еще директор детской спортивной школы «Хаки». Есть и главная команда. Не профессиональная, в чем-то схожа с теми коллективами, которые в России выступают в Ночной хоккейной лиге. Каждой команде разрешено заявить пять легионеров с зарплатами. В основном это россияне, украинцы и поляки. Все остальные испанцы, которых мы стараемся научить всему тому, чему нас учили в советских спортшколах. Вывести игроков на высокий уровень непросто, но мы стараемся. Я в «Хаке», а мой коллега Данила Дидковский в «Барселоне».

В футбол в Испании играют хорошо, а в хоккей пока не очень. Им нужно открыть окно в большой хоккей, чтобы они посмотрели на самый высокий уровень. Пытаемся рассказывать, показывать, чтобы вырастить хороших хоккеистов. В нашей спортшколе берут детей с пяти лет, учат кататься, потом уже родители с ребенком выбирают: хоккей или фигурное катание. Еще в нашем клубе есть подразделение, в котором занимаются керлингом.

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Что вообще такое – чемпионат Испании?
В турнире шесть команд, а с нового сезона вроде как будет семь. Уровень, конечно, не самый высокий, но есть желание развиваться. Прогресс есть, а это очень важно. Понятно, что до футбола нам никогда не дотянуться. Хотя бы потому, что Ледовые дворцы есть всего в нескольких городах: Хака, Барселона, Мадрид, Махадаонда, Пучсерда и Сан-Себастьян. На этом все.

Хака – зимний курорт, его можно считать больше хоккейным городом, чем футбольным?
Сложно сказать. «Хака» самый титулованный хоккейный клуб Испании, в нем лучшая хоккейная школа и условия для подготовки игроков. А самое главное, что «Хака» существует на стабильном уровне уже довольно долго. Были команды, которые даже становились чемпионами, но через 2-3 года из-за нехватки финансирования заканчивали существование. А «Хака» всегда была, есть и будет на первых ролях.

Этим летом в Хаке проводили чемпионат мира в третьем дивизионе. Это способствовало развитию?
Это очень важный момент для нас. Недавно закончился Континентальный кубок, к нам в гости приезжал чемпион Турции. В 2009 году у нас построили новый дворец спорта, который соответствует уровню чемпионатов мира. Здесь же проходит чемпионат Испании по керлингу.

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К чему надо стремиться испанскому хоккею?
Нужна хорошая пропаганда, чтобы дети знали о таком виде спорта. Главная проблема Испании – катки, их совершенно не хватает. Родителям надо тратиться на экипировку, а зачем им это, если футболом заниматься дешевле? Когда по телевизору футбол, все сразу же бегут его смотреть. Даже мои дети, которые выросли в хоккейной семье.

Ваши дети говорят на двух языках?
Да, дома общаемся на русском. Мы не хотим, чтобы они забывали русский. На испанском они говорят на улице и в школе. Еще учат английский и французский. Стараемся изучать с ними украинский. Чем больше у них знаний языков – тем больший мир перед ними.

Может, для развития хоккея в стране просто должен появиться один очень сильный игрок на уровне НХЛ или КХЛ?
Есть игроки, которые уезжаю в европейские чемпионаты. Например, во Францию. Но чтобы хоккеист вырос, он должен проходить становление в соответствующей атмосфере. А ее очень сложно создать в Испании.

У вас недавно был матч против «Барселоны». Ваше встречи – принципиальное противостояние?
 Да, у нас всегда получаются интересные игры, потому что встречаются две хорошие команды. Даня Дидковский в «Барсе», а я в «Хаке» стараемся реализовывать какие-то советские принципы. Мы ведь учились по законам Тарасова. Пытаемся объяснить, что очень важна дисциплина. Еще есть сильная команда «Чури», она пока идет на первом месте.

Футболисты «Барселоны» часто ходят на гандбол. А на хоккее бывают?
 Данила говорит, что иногда случается. У них ведь клуб называется «ФК Барселона», а в него входят уже команды по разным видам спорта. Даже ледовый дворец находится на территории «Ноу Камп»! Жалко, что у хоккея в Испании нет такого развития, как у футбола.

Надо просто Месси один раз на хоккей привести.
Лучше СКА пригласить к нам в Испанию. Чтобы они приехали к нам на предсезонные сборы, а все условия у нас есть. Провели бы мастер-классы для местных ребят. Дети увидят, что такое настоящие тренировки, что такое хоккейная скорость. Буду рад, если руководители СКА это прочтут и действительно задумаются о сборе в Испании.

СКА: Истории из жизни. 70 лет жизни петербургского хоккейного клуба [Спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге»]

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