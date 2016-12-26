Сергей Шишкарев: Спасибо судьбе, что увела меня из политики и привела в гандбол

В понедельник президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев был переизбран на новый срок.

– Всегда волнительно идти на выборы, хотя я был единственным кандидатом, – скромно сказал переизбранный президент. – Меня спрашивали об отсутствии борьбы на выборах. Наверное, это результат нашей работы за 20 предыдущих месяцев. Гандбол стал частью моей жизни. Эта работа увлекает и приносит много положительных эмоций. И я благодарен судьбе за то, что она увела меня из политики и привела в гандбол.

В своем выступлении перед делегатами конференции Шишкарев обозначил новые задачи, среди которых расширение мужской и женской суперлиги до 14 клубов и представительств о России двумя командами на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

– Расширение суперлиги планируем осуществить за два года. Мне бы хотелось, чтобы в наших чемпионатах были представлены Москва и Санкт-Петербург. Не дело, что столица представлена лишь командами училищ олимпийского резерва – такой мегаполис должен иметь два-три профессиональных клуба. По инициативе Дмитрия Рогозина мы воссоздаем команду МАИ. У клуба уже появляется титульный спонсор, и мы уже собирали попечительский совет. А моя личная мечта, чтобы команда появилась в моем родном Новороссийске. Даже название уже есть – «Черноморский капитан».

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В январе во Франции пройдет мужской чемпионат мира. Во многом из-за него наступающий год объявлен годом мужского гандбола.

– Я встречался с нашей сборной. И мы поставили команде высокую задачу – выйти в полуфинал. Очень хотелось бы, чтобы в 2017 году мужская сборная приблизилась к достижению женской сборной», – сообщил Шишкарев.

Если команда выполнит задачу на турнир, этот чемпионат мира станет лучшим для мужской сборной с 1999 года, когда она стала вице-чемпионом мира. Также во Франции Международная федерация гандбола должна выбрать место проведения женского чемпионата мира 2023 года, на который претендует Россия.

– Конечно, у нас есть опасения по поводу выборов в связи с последними событиями в зимних видах спорта. Мы же видим только часть айсберга и не до конца знаем, что происходит внутри. Но если у нас забирают турниры по зимним видам спорта, тогда отдайте летние. Мы будем доказывать свою состоятельность. Могу сказать, что наши заявки весомые.

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Конференция продолжилась выборами генерального директора ФГР. И здесь был только один кандидат – олимпийский чемпион Лев Воронин, который с июля уже исполняет эти обязанности.

– Благодарен президенту, что позволил мне остаться в сборной до чемпионата мира, – сказал Воронин, который также является тренером мужской сборной. – Но после чемпионата мира сосредоточусь на работе в федерации.

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Наконец, завершилась конференция избранием состава нового исполкома. Пока подсчитывали голоса, слово попросил главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.

Евгений Васильевич ни слова не сказал об олимпийской победе, темой эмоционального выступления стала плохая подготовка ближайшего резерва сборной. Досталось многим: Санкт-Петербургу – за то, что не могут подготовить игроков для сборной России, Подмосковью, где «всё развалили», и даже родному для тренера Краснодарскому краю. Уходил с трибуны Трефилов под аплодисменты.