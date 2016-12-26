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Лучший гол декабря в КХЛ! Форвард «Северстали» обыграл трех игроков (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лучший гол декабря в КХЛ! Форвард «Северстали» обыграл трех игроков (видео)
Источник: ХК «Лада»

Поединок в Тольятти доказал, что даже так называемые «нетоповые матчи» КХЛ смотреть стоит! Ведь и в них может случиться настоящее чудо.

Вот вам прямое доказательство озвученного выше тезиса. Нападающий «Северстали» Павел Чернов, получив пас в средней зоне, накрутил сразу трех игроков «Лады» и забил гол!

Вы только посмотрите, как это было!

Начнем с того, что «Северсталь» в этот момент играла в меньшинстве. При этом вела в счете 2:0 и оборонялась, прижавшись к своим воротам.

И вот Чернов получает шайбу на своей синей линии. Прямо перед ним – «бермудский треугольник» из трех игроков «Лады». Партнеров рядом нет. Продолжать атаку нет никакого смысла. Это чревато потерей шайбы, что в свою очередь может привести к тому, что трое партнеров за спиной останутся против пятерки соперников.

Самый просто выход для Павла – пустить шайбу по борту в чужую зону. И с чувством честно выполненного долга ехать на смену.

Но вместо этого Чернов принимает самое невероятное и нелогичное из всех возможных решений – бросается в самую гущу игроков «Лады». И этой отчаянной до безумия выходкой застает противника врасплох!

Череповчанин оттирает корпусом от шайбы Андрея Иванова. Затем пробрасывает ее между ног Кристапса Сотниекса. А находящийся слева от него Дмитрий Костромитин так и проедет вместе с Черновым до ворот в роли зрителя, ошарашенно наблюдая за безобразием, творящимся в обороне «Лады».

Также завороженно будет следить за Черновым и голкипер тольяттинцев Илья Ежов. После этого гола его вскоре посадят на лавку.

Ну и в завершение отметим, что эта удивительная шайба Чернова оказалась в итоге далеко не лишней. «Северсталь» добилась победы с минимальным перевесом – 4:3.

Немного смешно, что при таком неподражаемом соло Чернова баллы за результативность получили и еще два его партнера – Дмитрий Кагарлицкий и Николай Стасенко.

А с другой стороны все по делу – выиграть чисто вбрасывание в своей зоне и отдать точный пас на ход – тоже дорогого стоит.

Да и не грех записав на свой счет самый невероятный и красивый гол декабря поделиться очками с партнерами!


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