Будапештский гамбит: ловушка Кинингера

В дни, когда большинство турниров и чемпионатов берут рождественско-новогоднюю паузу, «Советский спорт» начинает публиковать серию статей о прекрасном – о шахматах. И стартуем с самого интересного – ловушек в шахматных дебютах.

Ловушкой называют такую комбинацию (например, жертву фигуры, ухудшение позиции, возможность перейти в атаку), при которой, происходит провокация соперника с целью мгновенно поставить мат или получить решающий перевес.

Сегодня мы с вами рассмотрим популярные дебютные ловушки в Будапештском гамбите. Сам по себе дебют является довольно корректным продолжением для чёрных фигур, но при точной игре белых не даёт чёрным никаких особых возможностей для перехвата инициативы. Статистика сыгранных партий также за белых. Основной вариант 3...Кg4 даёт примерно следующие шансы на победу: 48% - белые, 26.3% - чёрные.

Будапештский гамбит: основная линия 3...Кg4

1.d4 Кf6 2.c4 e5 3.dxe5 Кg4

Чуть больше шансов у чёрных (белые: 45.2%, чёрные: 31.5%) при выборе Гамбита Фаяровича-Ритчера - 3...Ke4?! Но и то это шансы скорее на ничью, но никак не на победу, так как белые остаются с лишней пешкой.

Будапештский гамбит: Гамбит Фаяровича-Ритчера

1.d4 Кf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ke4

Итак, освежив в памяти основные варианты Будапештского гамбита, перейдём к обещанным дебютным ловушкам.

Наиболее известной комбинацией в Будапештском гамбите является Ловушка Кинингера, названная так в честь немецкого мастера Георга Кинингера. Впервые он применил эту ловушку в 1925 году в Вене против Годая. Ловушка возникает в популярном варианте Рубинштейна после 4.Сf4.

Идея ловушки заключается в том, что после седьмого хода 1.d4 Кf6 2.c4 e5 3.dxe5 Кg4 4.Сf4 Кc6 5.Кf3 Сb4+ 6.Кbd2 Фe7 7.a3 Кgxe5! чёрные оставляют под боем своего слона, отыгрывают назад гамбитную пешку и выходят на оригинальный мат конём в 1 ход. Поэтому слона на b4 брать нельзя. Но отказавшись от жертвы, белые могут разменять пару коней и защититься от мата 8.Кxe5 Кxe5 9.e3 Сxd2+ 10.Фxd2 d6! с равной игрой.

Будапештский гамбит: Вариант Рубинштейна: Ловушка Кинингера

Известные гроссмейстеры, конечно же, не допускают подобной ошибки, так как мат в 1 ход, довольно просто увидеть. Например, Анатолий Карпов в своей карьере несколько раз сталкивался, с подобной позицией, но успешно справлялся и почти всегда обыгрывал своих оппонентов, рискнувших подловить 12-го чемпиона мира. Карпов, просто не допускал жертвы слона и играл сразу на опережение - e3. Так к примеру, российский маэстро «разделался» с маститым противником Найджелом Шортом в 1992 году смотреть.

Однако более примечательна партия между Анатолием Карповым и Ричардом Странзом, которая прошла в 2005 году в Вене (на родине этой ловушки!) и завершилась вничью.

Одна из немногих возможностей возникает у чёрных после ошибочного, но вполне логичного хода для начинающих игроков 4.f4?! с мыслью защитить свою пешку. Этот ход значительно ослабляет поле f2 и разрушает позицию белых на королевском фланге. Чёрные незамедлительно начинают атаку 4...Cc5! Дальше игра может продолжиться так: 5.Кh3 O-O 6.Кc3 d6 7.exd6 cxd6 8.g3 Кc6 9.Сg2 Лe8 10.Сd2 Фb6 11.b3 Кb4 12.a3 Сd4!! Конь чёрных на b4 в данном случаи «отравленный» брать его нельзя из-за выпада Ке3! с вилкой на ферзя и слона 13.Кa4 Кd3+ 14.Крf1 Фa5! и опять ловушка! Если взять ферзя последует Ке3, после чего белые потеряют ферзя и ладью, из-за повторяющего вскрытого шаха слоном на d4. 15.Кg5 Фf5 16.Фb1 Кdf2 c потерей ладьи и окончательным перевесом чёрных смотреть

Похожую идею с матом конём на d3 можно встретить в варианте: 1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ne4 4.Qc2 Bb4+ 5.Nd2 d5 6.exd6 Bf5 7.Qa4+? (гораздо лучше 7.а3!) Nc6 8.a3 Nc5 9.dxc7 Qe7! смотреть

А вот вариант с жертвой ферзя и матом в 5 ходов: 1.d4 Кf6 2.c4 e5 3.d5?! Cc5 4.Cg5? (скромное 4.е3 выравнивает позицию) Ne4?! (сильнее 4...Cxf2+!) 5.Cxd8?? Cxf2# смотреть

Напоследок интересная шахматная задача!

Задача №1. Мат в 2 хода, ход белых

Ответ на задачу смотрите в нашей следующей статье, посвящённой ловушкам в дебютах.