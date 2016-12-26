«Как в «Челси» умудряются это делать?». Рассказываем, почему недоумевает Оуэн

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн выразил восхищение трансферной политикой «Челси».

Совсем недавно «синие» продали бразильского полузащитника Оскара в китайский клуб за 60 млн евро.

Экс-нападающий сборной Англии прокомментировал это следующим образом: «Как в «Челси» умудряются это делать? Никогда не думал, что команда может так продавать своих игроков. Они покупают футболистов за одну цену, а продают их в два раза дороже», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.

«Советский спорт» решил вспомнить самые выгодные сделки в истории лондонского клуба.

Арьен Роббен

Один из лучших игроков сборной Голландии был куплен английским клубом в 2004 году. Футболист переехал в чемпионат Англии из «ПСВ» за 22 млн евро.

Несмотря на то, что игрок пропустил начало сезона из-за травмы, он неплохо провел свой первый год за новую команду. В первой же игре за «Челси» (с «Эвертоном» – прим. редакции) он был признан лучшим игроком матча, а позже Арьен стал лучшим футболистом АПЛ по итогам месяца. Всего за лондонский клуб голландец провел 104 матча, забил 18 голов и отдал 24 голевые передачи.

В 2007 году Роббен перебрался в мадридский «Реал» за 36 млн евро, а спустя еще два сезона – в мюнхенскую «Баварию». «Реал» продал голландца за 24 млн евро, который и по сей день является ключевым игроком команды.

Купили за 24 млн евро, продали – за 36

Хуан Мата

Этот полузащитник никогда не был игроком основы в сборной Испании. Может, потому что Хану немного не повезло: он начал свои выступления в национальной команде, когда Хави и Андрес Иньеста были на пике своей форме. Зато Мата был одним из лучших игроков чемпионата Англии.

Испанец перебрался в «Челси» из «Валенсии» в 2011 году за 26 млн евро. Поиграв в лондонском клубе три года, Мата покинул «синих». Такое решение принял вернувшийся из «Реала» Жозе Моуринью. «Синие» продали футболиста в «Манчестер Юнайтед» за 44 млн евро.

В последние три года Мата является одним из самых стабильных игроков «Юнайтед». А если вспомнить его статистику в «Челси», то можно вообще восхищаться: 135 матчей, 46 голов и 52 голевые передачи.

Купили за 26 млн евро, продали – за 44

Андре Шюррле

Талантливый полузащитник стал игроком «Челси» в 2013 году. За его трансфер лондонский клуб выложил леверкузенскому «Байеру» 22 млн евро. Игрок сборной Германии так и не смог стать игроком стартового состава, поскольку ему было тяжело выиграть конкуренцию у такого футболиста, как Эден Азар.

К сожалению, Шюррле постигла участь Маты, так Моуринью на него не рассчитывал. Игрок покинул «синих» в 2015 году за 32 млн евро. И это при том, что Андре никогда не был игроком основы! За два года немец сыграл в составе «Челси» 65 матчей, забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи.

Купили за 23 млн евро, продали – за 32

Ромелу Лукаку

Минувшим летом в «Челси» уже пожалели, что в 2015 году клуб расстался с молодым форвардом Ромелу Лукаку.

На игрока сборной Бельгии, который теперь выступает за «Эвертон», претендовали «Ювентус», мюнхенская «Бавария», а также мадридский «Атлетико». Очень сомнительно, что все эти гиганты перестали наблюдать за игрой бельгийца.

Единственной причиной, почему Лукаку до сих пор выступает за «ирисок», – высокий ценник. По сообщениям английских СМИ, ливерпульский клуб требовал за своего нападающего примерно 60 млн евро.

Напомним, что Лукаку был «изгнан» Моуринью после матча за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский клуб уступил в серии пенальти мюнхенской «Баварии». Сам Лукаку тогда не забил одиннадцатиметровый, а Жозе заявил, что ему следует набраться опыта в другой команде. Как бы то ни было, клуб расстался с бельгийцем за 35 млн евро.

Купили за 22 млн евро, продали – за 35

Давид Луиз

Цепкий и техничный бразилец был куплен лондонским клубом у «Бенфики». Как известно, португальцы умеют находить талантливых игроков там, где нам и во сне не снилось. В 2011 году защитник переехал в чемпионат Англии за 25 млн евро.

Давид Луиз всегда пользовался любовью болельщиков «Челси», но в 2014 году, по указу все того же Моуринью, он был продан в «ПСЖ» за 49 млн евро. К тому моменту футболист сыграл больше ста матчей, а также помог команде выиграть Лигу чемпионов.

Другое дело, что минувшим летом нынешний рулевой команды Антонио Конте нуждался в центральном защитнике, и только неудача по трансферу Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» позволила бразильцу вернуться.

Купили за 22 млн евро, продали – за 35

Таким образом, «Челси» только на вышеупомянутых игроках заработал 67 млн евро, а сколько пользы все эти ребята принесли лондонской команде! Вспомним хотя бы Андре Шюррле, который не давал Азару расслабиться.