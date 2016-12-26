Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано1 : 1Автомобилист
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Футбол  Челси0 : 0Борнмут
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дублеры - спасение российского Футбола. Колонка Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дублеры - спасение российского Футбола. Колонка Микулика
Источник: ФК «Томь»

В последние дни старого года главный тренер «Томи» Валерий Петраков надеется встретиться с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и уговорить его продолжить финансирование клуба. «Советский спорт» следит за ситуацией.

О том, что деньги могут быть взяты из областного бюджета, деликатно не сообщается. В конце концов, г-н Жвачкин - еще и президент ФК «Томь», вдруг предложит еще какой-нибудь выход из положения! Но это уже больше из области чудес от Деда Мороза. Не зря же губернатор на днях предельно внятно объяснил, почему «Томь» при нынешнем состоянии дел в губернии поддерживать просто-таки аморально. Как после этого смотреть в глаза врачам с учителями, которые по 36 тысяч в месяц получают?! Ну, вот как, если у иных томских футболистов в месячной ведомости напротив фамилий цифры в два миллиона стоят?!

Очень может быть так, что проникновенную речь губернатор Жвачкин сначала отрепетировал перед зеркалом, неотвратимо глядя в глаза футбольному боссу Жвачкину. Проверил реакцию функционера-общественника — и тот ответил молчанием, принятым госчиновником за согласие. Теперь и к бюджетникам можно с этим текстом выходить: не могу вам, братцы, платить больше, но и денег государственных куда попало не разбазариваю! С Новым годом, незаменимые вы мои!

А вот в футболе, считает губернатор-президент, незаменимых нет. Особенно если менять высокоплачиваемых на бесплатных. Поэтому согласие на завершение сезона дублерами он, в принципе, уже дал, и теперь средняя заплата у игроков «Томи» будет как у бюджетников. Что не есть плохо: «тридцатка» в кармане всяко ощутимей двух «лимонов» на бумаге. А если еще и заиграет кто, мы его потом в столицу за та-акие бабки продадим!

Продавать в «Томи» умеют - доказали. На фоне тех евромиллионов, что выручают сейчас за трансферы вратарей в Перми и Уфе, сумма последней крупной сделки с участием «Томи» звучит умильно. Это продажа в ЦСКА Кирилла Панченко на фоне жутчайшего дефицита на хоть сколько-нибудь забивных форвардов. Цена вопроса - 250 тысяч, хорошо хоть, не рублей. Президент клуба вообще в курсе, что почем нынче на российском футбольном рынке?!

Поэтому в успех томской миссии Петракова верится не многим больше, чем взрослому дяде - в новогоднюю сказку. Хочет тренер доигрывать молодняком - молодец, а коли не вылетит, так вообще герой. Не хочет - из дубля ему замену подтянут, «основа»-то все равно на последнем месте идет. Тому тренеру не денег нужно заработать - авторитет.

Все - аудиенция окончена. Заводите следующего! Средства, говоришь, на больницу нужны, на оборудование с медикаментами?! А я вот тебя на трансфер выставлю вместе с врачами и наберу дублеров. А что? Дадим людям шанс, посмотрим, у кого оперировать лучше получится.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спортивный директор «Томи»: Предложение по трансферу Погребняка от «Зенита» нам не поступалоСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе Кирилла Погребняка в «Зенит».Валерий Петраков: Встречусь с губернатором области и попытаюсь уговорить его продолжить финансирование «Томи»Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о предстоящей встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.Защитник «Томи» Враньеш перешел в греческий АЕКЗащитник «Томи» Огнен Враньеш перешел в греческий АЕК, сообщает пресс-служба афинского клуба.Денис Глушаков: Возвращение Комбарова? Это «утка», которой мы были удивленыПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном возвращении в состав красно-белых защитника «Томи» Кирилла Комбарова.Гендиректор «Томи» Руслан Киселев: Комбарова удерживать не будемГендиректор «Томи» Руслан Киселев: Комбарова удерживать не будемГенеральный директор «Томи» рассказал «Советскому спорту» о нынешней ситуации и перспективах сибирской команды.К + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезонаК + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезона«Советский спорт» вспоминает самые резонансные события, произошедшие в первой части нынешнего сезона.Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак»Защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак», сообщает «Спортдиалог».Вратарь «Томи»: Клуб попрощался с рядом футболистов и планирует доигрывать сезон дублемВратарь «Томи» Антон Коченков сообщил, что томский клуб попрощался с рядом футболистов и будет доигрывать сезон молодежным составом.«Томь» начнет выплачивать долги после Нового годаГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет гасить долги перед футболистами после Нового года.Кто на вылет? Оцениваем шансы аутсайдеров РФПЛ на спасениеКто на вылет? Оцениваем шансы аутсайдеров РФПЛ на спасение«Советский спорт» подсчитал, сколько очков необходимо набрать аутсайдерам для сохранения прописки в премьер-лиге.«Томь» в ближайшее время начнет гасить долги перед футболистамиГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что в ближайшее время начнется финансирование клуба.Руководство «Томи» обсудит будущее клуба 20 декабряГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что руководство обсудит будущее клуба 20 декабря.Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабреЛучшим игроком ноября-декабря 2016 года в составе «Томи» был признан полузащитник Эрик Бикфалви, сообщает официальный сайт клуба.Сергей Прядкин: Надеюсь, «Томь» доиграет сезон и еще поборетсяПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о финансовом положении «Томи» и возможном снятии клуба с чемпионата России.Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионовПрезидент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.Кирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажуКирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажуЗащитник «Томи» дал интервью «Советскому спорту» о нелегкой доли «Томи», шарфах с фразой про Карреру и чемпионстве «Спартака».Кирилл Комбаров: Пошли клубу навстречу, надеясь, что навстречу пойдут и нам. Но теперь «Томи» никто не веритЗащитник «Томи» Кирилл Комбаров заявил, что в этом сезоне была вероятность бойкота одного из матчей, но игроки решили играть. Как известно, в сибирском клубе несколько месяцев не платят зарплату, в ситуацию вмешался президент РФС Виталий Мутко.Валерий Петраков: Бросать клуб в тяжелый момент неправильно, «Томи» нужно доиграть сезонГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал финансовые проблемы клуба, которые создали угрозу снятия команды с чемпионата России.«Томь» может доиграть сезон дублирующим составомСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, что из-за финансовых проблем клуб может доиграть сезон дублирующим составом.Гендиректор «Томи»: Игрокам не предлагали стать свободными агентами. Но не исключаю, что предложатГендиректор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал ситуацию, в которой оказался клуб. Ранее сообщалось, что игрокам предложено стать свободными агентами, что дает право бесплатно покинуть клуб и перейти в другую команду.

Томь
Томькалендарьстатистика
Валерий Петраков
Валерий Петраковвсе новости