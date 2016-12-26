Дублеры - спасение российского Футбола. Колонка Микулика

В последние дни старого года главный тренер «Томи» Валерий Петраков надеется встретиться с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и уговорить его продолжить финансирование клуба. «Советский спорт» следит за ситуацией.



О том, что деньги могут быть взяты из областного бюджета, деликатно не сообщается. В конце концов, г-н Жвачкин - еще и президент ФК «Томь», вдруг предложит еще какой-нибудь выход из положения! Но это уже больше из области чудес от Деда Мороза. Не зря же губернатор на днях предельно внятно объяснил, почему «Томь» при нынешнем состоянии дел в губернии поддерживать просто-таки аморально. Как после этого смотреть в глаза врачам с учителями, которые по 36 тысяч в месяц получают?! Ну, вот как, если у иных томских футболистов в месячной ведомости напротив фамилий цифры в два миллиона стоят?!



Очень может быть так, что проникновенную речь губернатор Жвачкин сначала отрепетировал перед зеркалом, неотвратимо глядя в глаза футбольному боссу Жвачкину. Проверил реакцию функционера-общественника — и тот ответил молчанием, принятым госчиновником за согласие. Теперь и к бюджетникам можно с этим текстом выходить: не могу вам, братцы, платить больше, но и денег государственных куда попало не разбазариваю! С Новым годом, незаменимые вы мои!



А вот в футболе, считает губернатор-президент, незаменимых нет. Особенно если менять высокоплачиваемых на бесплатных. Поэтому согласие на завершение сезона дублерами он, в принципе, уже дал, и теперь средняя заплата у игроков «Томи» будет как у бюджетников. Что не есть плохо: «тридцатка» в кармане всяко ощутимей двух «лимонов» на бумаге. А если еще и заиграет кто, мы его потом в столицу за та-акие бабки продадим!



Продавать в «Томи» умеют - доказали. На фоне тех евромиллионов, что выручают сейчас за трансферы вратарей в Перми и Уфе, сумма последней крупной сделки с участием «Томи» звучит умильно. Это продажа в ЦСКА Кирилла Панченко на фоне жутчайшего дефицита на хоть сколько-нибудь забивных форвардов. Цена вопроса - 250 тысяч, хорошо хоть, не рублей. Президент клуба вообще в курсе, что почем нынче на российском футбольном рынке?!



Поэтому в успех томской миссии Петракова верится не многим больше, чем взрослому дяде - в новогоднюю сказку. Хочет тренер доигрывать молодняком - молодец, а коли не вылетит, так вообще герой. Не хочет - из дубля ему замену подтянут, «основа»-то все равно на последнем месте идет. Тому тренеру не денег нужно заработать - авторитет.

Все - аудиенция окончена. Заводите следующего! Средства, говоришь, на больницу нужны, на оборудование с медикаментами?! А я вот тебя на трансфер выставлю вместе с врачами и наберу дублеров. А что? Дадим людям шанс, посмотрим, у кого оперировать лучше получится.