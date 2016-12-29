Тренинг и похмелье. Почему нельзя идти на тренировку 1 января
«Силовой тренинг, йогу, гимнастику, легкую атлетику, кроссфит – все это нужно отменить 1 января, если вы провели бурную новогоднюю ночь», – убежден Александр Мудрецов, спортивный врач и постоянный эксперт «Советского спорта». – От занятий может стать легче, но велик риск инсульта: измученный сосуд разорвался – и все!»
Что происходит с организмом после новогоднего застолья, почему врачи категорически против спорта 1 января и как преодолевать болезненное состояние – разбирался «Советский спорт».
Что происходит с организмом 1 января
«Вот что происходит с организмом после весело проведенной новогодней ночи: он отравлен и всеми силами пытается себя очистить – отсюда высокое давление, пульс, головные боли и тошнота. Все это - показания для отвода от физических упражнений», - говорит Александр Мудрецов.
Кроме того, алкоголь действует на центральную нервную систему. Он нарушает взаимодействия нейромедиаторов в мозгу: из-за этого снижается скорость реакции, человек быстро утомляется, становится раздражительным.
Бодибилдинг, кроссфит, йога, гимнастика, бег и все активные виды спорта нужно отменить, заключает эксперт «Советского спорта». В противном случае, вместо пользы тренировка может нанести серьезный вред.
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Что будет, если все же потренироваться
Занятия спортом с похмелья еще больше ускорят пульс и поднимут давление – которые и без того повышены. На эту дополнительную нагрузку ослабленный организм может среагировать дурнотой, болями в сердце, головокружением. Физическая активность усугубит недостаток жидкости в организме: вместо того, чтобы получать необходимую ему воду, обезвоженное тело наоборот отдаст ее остатки. Все это тоже не улучшит самочувствия.
Вероятны и более печальные варианты. При похмелье сосуды сужены, сосудистый спазм – одна из причин головной боли. Спорт может расширить сосуды, но велика вероятность, что один из них просто не выдержит нагрузки и лопнет. Медицинская терминология называет это состояние острого нарушения кровообращения в мозгу как инсульт.
Как лечить болезненное состояние
Справиться с похмельем помогут обильное питье и непродолжительны
Если вы решили делать зарядку – обойдитесь без любых, даже самых легких, отягощений. Следите за своим пульсом: «разгон» даже до 110 ударов в минуту в состоянии алкогольного отравления вреден. Основу зарядки должны составить махи руками и ногами, плавные повороты головы, легкие наклоны, легкие приседания с собственным весом, ходьба. Если вы выбрали бассейн – в медленном темпе, избегайте плавания на скорость и спортивных стилей плавания, которые требуют значительных мышечных усилий.
«Небольшая активность в сочетании с питьем усиливает фильтрацию в почках. Организм начинает быстрее выводить токсин – в том числе через пот и дыхание», - говорит Александр Мудрецов.
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Когда можно тренироваться
Первую серьезную тренировку можно провести минимум через 24 часа, а еще лучше – через 48 часов после праздника. Но даже тогда избегайте тяжелых весов и высокой интенсивности.
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