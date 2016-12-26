Вратарь «Амура» с размаху бьет ловушкой по голове форварда «Адмирала» (видео)

Жаркая концовка поединка на Дальнем востоке. Голкипер гостей Юха Метсола показал хорошие навыки не только в хоккее, но и в рукопашном бое.

Сегодняшний поединок между «Адмиралом» и «Амуром», прошедший во Владивостоке, едва не закончился массовой дракой. И самое активное участие в ней принял голкипер хабаровчан Юха Метсола.

До конца поединка оставалось всего 19 секунд, когда игроки перешли от хоккея к рукопашной. Момент действительно был напряженный. Три минуты назад гости забросили шайбу и вышли вперед – 3:2 – в этом очень упорном матче.

«Адмирал» с этим, естественно, не смирился. За 94 секунды до сирены заменил своего голкипера Игоря Бобкова на шестого полевого игрока и начал долбить ворота «Амура» бросками с разных флангов и дистанций.

Метсола сражался на смерть. Но и «моряки» шли в последнюю атаку напролом. И вот в одной из атак вратарь «Амура» накрыл шайбу сверху, а форвард хозяев Джеймс Райт не сдержал своего атакующего порыва и врезал ему клюшкой по рукам.

Райта тут же уволок за ворота нападающий «Амура» Вячеслав Литовченко. Так атаковать вратаря безнаказанно никто не позволит. Инцидент на этом мог быть исчерпан. Однако Метсола не собирался спускать обиду.

Вылетев из ворот, финн рванул к Райту. И не успел никто из игроков «Адмирала» крикнуть своему товарищу «Палундра!», что как известно на языке моряков означает «берегись сверху», как на голову форварда с размаху опустилась тяжелая вратарская длань.

После этого возле ворот «Амура» возникла настоящая свалка. Но судьи ограничились всего шестью минутами штрафа. Четыре получил схлопотавший по голове Райт. И две – Метсола.

Строго говоря, вратарь «Амура» мог получить и побольше – как зачинщик драки. Поскольку он ринулся в бой третьим и этим спровоцировал массовую потасовку.

Правда, при это Юха ударил канадца левой. И это надо ценить! Потому, что левой у него удар послабже. Ведь на ней одета всего лишь вратарская «ловушка». Тогда как правая рука вооружена увесистым «блином». И вот если им в голову заехать – мало точно никому не покажется.

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Вратари – не те люди, которым в драках на льду надо скидывать перчатки.

В итоге «Амур» победу удержал.

- Нам не хватило агрессии, - вздохнул главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после матча.

Наставник «Амура» Андрей Мартемьянов в отсутствии агрессии своих подопечных не обвинял. Заявив, что игра была не слишком умной, но очень эмоциональной.