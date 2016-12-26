Армейская экономика. Как ЦСКА планирует зарабатывать на стадионе

«Советский спорт» посчитал, какой доход может приносить в клубную копилку новенький стадион ЦСКА.

В предыдущей аналитической статье мы постарались максимально детально рассмотреть финансовые показатели и источники дополнительного финансирования ФК «Спартак Москва». Теперь пришло время постараться рассмотреть экономические показатели одного из главных конкурентов красно-белых по турнирной таблице, ПФК ЦСКА. Почему постараться? У армейского клуба крайне запутанная система акционирования, да и сам клуб, как показывают источники, к которым мы обращались для написания статьи, не склонны делиться информацией о своих финансовых показателях и крайне скупы на информационный повод.

Согласно базе данных СПАРК, 51,24% акций ЗАО «ПФК ЦСКА» принадлежит Bluecastle Enterprises Limited, 48,76% — компании «АВО-Капитал». В свою очередь, 100% «АВО-Капитал» владеет уже упомянутая Bluecastle Enterprises Limited.

Перейдем к финансовой отчетности компании Bluecastle Enterprises Limited, владеющей ПФК ЦСКА. В отчете за 2015 год компания открыто признает финансовые трудности: чистые текущие пассивы на $25,9 млн (задолженность к погашению в ближайшие 12 месяцев) и зависимость от финансовой поддержки контролирующей стороны и аффилированных лиц.

Однако контролирующая сторона и связанные компании продолжают предоставлять Bluecastle Enterprises Limited и ПФК ЦСКА финансирование в 2016 году и «выразили готовность продолжать оказывать финансовую поддержку» по крайней мере до середины 2017 года, следует из отчетности Bluecastle Enterprises Limited. Выручка футбольного клуба ЦСКА в 2015 году составила $67,1 млн, следует из отчетности BluecastleEnterprisesLimited.

«Залог Арена»

Из отчетности также следует, что как минимум 76% акций футбольного клуба ЦСКА находится в залоге у Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», далее ВЭБ. Чистый убыток Bluecastle Enterprises Limited вырос в 2015 году в 14,6 раза, до $49,747 млн Компания объясняет это расходами на строительство стадиона ЦСКА. Сметная стоимость строительства объекта составила $350 млн, из которых $240 млн выдал ВЭБ. Срок погашения кредита в размере $240 млн составляет семь лет. Залогом по нему выступает сам стадион «Арена ЦСКА», а также права на клуб и имущество ЦСКА. Доля заемных средств в проекте составила 68,5%, хотя изначально ВЭБ был готов профинансировать строительство «Арены ЦСКА» на 80%. Стоит отметить, что стадион рассчитан на 30 тысяч зрителей.

Финансовые показатели ЦСКА

Более детально остановимся на самой арене. Устроен стадион без особых архитектурных изысков, но с полным пониманием игры — трибуны расположены максимально близко к полю. Во всех четырех углах арены установлены здания-башни; одно из которых отдано под гостиницу на 48 номеров, остальные — под офисные помещения. Общая площадь офисов — 35 тыс. кв. м. Эксклюзивным брокером недвижимости «Арены ЦСКА» стала компания JLL. Вплотную к «Арене ЦСКА» построена многоэтажная стоянка, а прямо под футбольным полем — еще одна парковка (всего 1400 машино-мест).

По информации агентства недвижимости Knight Frank, стоимость годовой аренды офиса на территории стадиона ЦСКА может составить 22–25 тыс. рублей без учета НДС и эксплуатационных платежей. Исходя из обозначенной суммы, ПФК ЦСКА может заработать на сдаче офисов в аренду 770–875 млн рублей ($12–13,5 млн по текущему курсу) в год, но сделать это будет весьма проблематично, «в районе Ленинградского шоссе есть достаточно большой объем качественного предложения классов А и В, в том числе бизнес-центры, расположенные ближе к метро, чем офисный комплекс ЦСКА. Если собственник не будет готов идти на уступки по ставкам, сдать офисы быстро не получится, процесс займет как минимум год и более. Поскольку продукт является массовым, его успех определяется, в первую очередь, ценой» - такую позицию высказал директор департамента офисной недвижимости KnightFrank Константин Лосюков.

За питание на стадионе отвечает компания Maison Dellos, которая заключила с ПФК ЦСКА партнерское соглашение. Maison Dellos — это «Кафе Пушкин», «Турандот», «Бочка» и сеть кафе быстрого питания «Му-му». Стоимость услуг питания на стадионе оценивается в сумму от 0,5 млн рублей до 10 млн рублей в день, в зависимости от мероприятия и загруженности стадиона, для расчетов возьмем средний показатель в 3 млнрублей. Не сложно подсчитать, что за 22 игры, включая 15 матчей в рамках РФПЛ, матчи Лиги Чемпионов/Лиги Европы, кубковые игры, матчи сборной - получаем, что только на питании, столичные армейцы могут заработать около 65 млн рублей в год или 2.9 млн рублей в день матчей.

На «Арене ЦСКА» предусмотрен 21 скайбокс Elite и 106 — Premium. Стоимость годовой аренды самой дорогой ложи составляет $400 тыс. или 24 млн рублей, часть из них уже выкуплена. Ежегодная прибыль клуба от продажи абонементов в корпоративные VIP-ложи (скайбоксы) составит приблизительно $20 млн или порядка 1231 млн рублей по текущему курсу. Для дальнейшего расчета возьмем среднюю цену на скайбокс в размере 5 млн рублей.

В одном из интервью Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что руководство футбольного клуба ЦСКА ведет переговоры с ВЭБом о продаже названия арены. Возможное название для стадиона «ВЭБ-Арена». Согласно мировой практике, такого рода контракты подписываются на 15-20 лет. Он отметил, что рассчитывает заработать гораздо больше, чем ФК «Спартак», но вопрос с продажей названия арены открыт до сих пор.

Средняя посещаемость матчей команды в сезоне 2014/2015 составляла около 13500 зрителей. К началу сезона 2016/2017 клуб продал 7900 абонементов. Существует несколько категорий билетов на стадионе, определяющая стоимость билетов и абонементов. Цена также зависит от уровня соперника.

Произведем несложные математические расчеты, рассмотрим средний уровень цен: cтоимость билет -1000 рублей, абонемент -15000 рублей.

По генплану было предусмотрено строительство с целью последующей сдачи в аренду 66100 кв.м. коммерческих площадей. Однако на момент начала сезона 2016/2017 на стадионе работал клубный магазин, который нельзя в чистом виде отнести к дополнительным доходам стадиона, в связи с чем, доходы от использования коммерческих площадей в расчеты не включены.





Дополнительные источники финансового благосостояния.

Другим источником дохода является парковка. На «Арене ЦСКА» она рассчитана на 1400 машино-мест. Рассчитать загруженность объекта во внематчевые дни крайне проблематично, однако, произведем ориентировочный расчет непосредственно в день матча:

1400* 22 матча* 2 часа* 100 рублей = 6.2 млн рублей.

На стадионе могут проходить концерты, выставки и т.д. Аренда стадиона обходится в среднем в 6 млн рублей, но для концертов цена выше, - около 10 млн рублей. Возьмем во внимание погодные условия и календарь игр, в среднем в год возможно провести 3 события. Итого — 30 млн рублей.

Также на стадионе проводят экскурсии. С учетом зарубежной практики, подобные мероприятия посещают в среднем 50000 человек в год. Цена билета варьируется, от 200 рублей за льготный и от 400 до 800 рублей за стандартный билет. Для расчета возьмем средний уровень в 400 рублей за билет, итого — получаем 20 млн в год.

Согласно долгосрочному спонсорскому контракту с ПАО «Российские сети» столичные армейцы зарабатывают около 1.600 млн рублей в год, но сумма шестилетнего контракта равна 4,185 млрд рублей. Также необходимо учесть доход от рекламы, который посчитать достаточно трудно, предположим, что он составит 50 млн рублей в год. Итого получаем 1 134 млн рублей в год.

Операционные расходы примем на уровне 500 млн в год.

Таким образом, по оценке «Советского спорта», новый стадион ежегодно будет приносить ПФК ЦСКА около 1900 миллионов рублей в год.