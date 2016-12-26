Ее пример – другим наука. Как развивается МЛС

«Советский спорт» рассказывает во многом поучительную историю о том, как живет и развивается главная футбольная лига в Северной Америке – МЛС.

ПОТОЛОК ДЛЯ РОСТА КОНКУРЕНЦИИ

Чемпионом МЛС в сезоне-2016 (там играют по схеме «весна-осень») стал клуб «Сиэттл Саундерс», в финале в серии пенальти обыгравший «Торонто». Это первый подобный успех клуба из штата Вашингтон – вступив в лигу в 2009 году, ранее он не добирался до решающих матчей.

Сменяемость победителей – это вообще одна из характерных черт МЛС. За последние десять лет чемпионами становились восемь разных команд. А после фактического перезапуска лиги, случившегося в 2002 году (основана она была в 1996-м), титул брали десять клубов. Причем выиграть главный приз дважды подряд удалось лишь «Хьюстон Динамо» (2006-2007 годы) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2011-2012).

Интересно, что чемпион-2015 «Портленд Тимберс» в этом году занял только седьмое место в Западной конференции и не попал в плей-офф. А «Сиэттл», например, стал на Западе только четвертым, лишь в последний день регулярного чемпионата обеспечив себе участие в матчах навылет.

Подобная конкуренция, безусловно, привлекает болельщиков. И руководство МЛС по примеру других закрытых североамериканских лиг делает все, чтобы эту конкуренцию поддерживать. Например, с помощью потолка зарплат. В сезоне-2016 он составлял 3,66 миллиона долларов на команду (потолок постепенно растет – например, в 2014-м он был равен 3,1 миллиона долларов). При этом максимальная зарплата внутри потолка – 457 тысяч долларов в год. Но в МЛС есть не только потолок, но и пол – игрок не может получать меньше 62 500 долларов в год.

Есть, конечно же, и те, кто чуть-чуть равнее остальных – речь о звездах. В 2007 году МЛС приняла так называемое «правило Бекхэма», согласно которому каждый клуб может вывести из-под потолка зарплат – как личного, так и командного - двух (сейчас – трех) футболистов. Платить им владелец клуба должен из своего кармана (дело в том, что долгое время деньги на зарплату игрокам клубы полностью получали из специального фонда лиги, и лишь в 2007 году эти дотации были значительно сокращены, но, тем не менее, сохраняются). Так в МЛС оказываются мастера калибра Пирло, Вильи или Джеррарда.

ШЕСТАЯ ЛИГА В МИРЕ

В завершившемся сезоне средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата МЛС составила 21 692 зрителя. Она растет уже третий год подряд: в 2015-м показатель был равен 21 574 зрителям, в 2014-м – 19 148 зрителей. Характерно, что десять лет назад на игры ходило в среднем 15 504 человека. То есть прирост составил около 40 процентов. 21 692 зрителей – это, между прочим, шестой показатель в мире. Выше, чем в итальянской серии А и во французской Лиге 1.

Не менее важен и другой момент: в 2016 году из 330 матчей регулярного чемпионата на 162 были проданы все билеты. При этом нельзя сказать, что клубы МЛС играют на каких-то современных вместительных и невероятно комфортабельных аренах, и публика валит на матчи только благодаря этому. Отнюдь нет. Только у шести клубов из 20 стадионы вмещают больше 25 тысяч человек. Процент заполняемости арен – высочайший. Только у «Чикаго» он составил меньше 80.

Наверное, наиболее показательный пример – это «Нью-Йорк Сити». Клуб, к созданию которого приложили руку владельцы «Манчестер Сити», вступил в МЛС в 2015 году. Перед началом дебютного сезона на его матчи было продано 16 тысяч абонементов. Это больше, чем у любого клуба РФПЛ за исключением «Спартака».

И это – в Нью-Йорке. Главном городе мира. В городе, где находится Бродвей и доступны любые развлечения. В городе, где жесточайшая конкуренция на спортивном поле – хоккейные «Рейнджерс» и «Айлендерс», бейсбольные «Янкиз», представляющие американский футбол «Джайнтс» и «Джетс». В городе, где уже почти 20 лет была другая футбольная команда – «Нью-Йорк Ред Булл». После этого любые объяснения наших спортивных руководителей, что, мол, в Москве слишком много всего, и поэтому народ сложно привлечь на трибуны, смотрятся просто смешно и жалко.

При этом играет «Сити» на бейсбольном стадионе «Янкиз», и, если вы видели трансляции, смотрится все это весьма необычно. Арена, к слову, расположена не где-то на Манхэттене, а в Бронксе – далеко не самом благополучном и привлекательном районе Нью-Йорка. Добираться туда довольно долго – вполне можно сравнить с Химками. Но публика туда ездит. В дни футбольных матчей стадион вмещает 27 528 зрителей. Средняя посещаемость в сезоне-2016 – 27 196 человек. После этого перед менеджментом «Сити» хочется снять шляпу.

Самая же посещаемая команда МЛС – это новоиспеченный чемпион «Сиэттл»: 42 636 зрителей при вместимости стадиона в 38 300 человек (арена, кстати, тоже не чисто футбольная - там выступает клуб НФЛ «Сиэттл Сихокс»).

ТЕЛЕКОНТРАКТ НА 90 МИЛЛИОНОВ

«Сиэттл», кстати, опровергает многие стереотипы. Например, что публика в МЛС ходит только на престарелых звезд вроде Кака или Лэмпарда. Громких имен в составе «Саундерс» нет. Самые известные – это легенда американского футбола Демпси, долгое время успешно игравший в Англии, засветившийся в «Рубине» парагваец Вальдес да австриец Иваншиц. Ну, хорошо, есть еще проведший три года в «Аяксе» уругваец Лодейро.

Или, например, такой – что футбол в США интересен только латиноамериканским мигрантам. Сиэттл – город северный, граница с Канадой совсем рядом. Согласно переписи 2010 года, 69,5 процента населения – белые. Испаноговорящие и латиноамериканцы составляют всего 6,6 процента.

О том, что аудитория МЛС куда шире, чем принято думать, говорят и следующие факты. В 2015 году лига заключила восьмилетний контракт с такими крупными телекомпаниями, как Fox Sports, ESPN и испаноязычная Univision на трансляцию матчей на территории США. Сумма – 90 миллионов долларов за сезон. Для сравнения, предыдущее соглашение с ESPN, Univision и NBC Sports было рассчитано на 18 миллионов в год.

Кроме того, у МЛС действует четырехлетний контракт со Sky Sports на трансляцию матчей в Великобритании и Ирландии, а также договор с Eurosport.

И все это великолепие подпитывается снизу, как и положено в правильно устроенных системах. По данным за 2015 год, в США функционирует 11 838 футбольных секций, в которых занимается 432 589 детей школьного возраста.

А ведь всего 20 лет назад мы глядели на МЛС свысока и посмеивались над нелепыми шут-аутами, которые, к слову, давно отменили.