«Зенит» подбирается, но верю, что «Спартак» возьмет золото!» (видео, интервью)

Обозреватель «Советского спорта» встретился с великими синхронистками Натальей Ищенко и Светланой Ромашиной.

Встреча прошла в Государственном музее спорта, куда также пригласили много детей. Когда представляли чемпионок, то захватывало дух…

Наталья Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы.

Светлана Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы.

Если говорить о медалях, то никого в России нет круче. Если о трудолюбии – пожалуй, тоже. Потому что Ищенко и Ромашина, отрабатывая сначала дуэты, а потом и группу, проводят на тренировках больше 10 часов в сутки. Иногда занятия длятся до полуночи.

Завоевать чисто и красиво четыре золота Олимпиады в Рио в тот год, когда наш спорт погряз в допинговых скандалах – это уже подвиг.

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина – конечно, девушки года.

О ВЫБОРЕ

Ищенко: - Меня в синхронное плавание привела мама. Она для меня выбрала этот спорт, ее привлекали синхронистки, которых показывали по телевизору. Мама боялась, что меня не возьмут и подстраховалась художественной гимнастикой, которой сама занималась в детстве. Но меня взяли в обе секции. Совмещать оказалось сложно, и пришлось делать выбор.

Ромашина: - Меня просто отдали в бассейн – научиться плавать для здоровья и осанки. Параллельно, вместе с братом, я занималась бальными танцами. Но времени не хватало: утром – школа, днем – бассейн, вечером – танцы, поздно ночью – уроки. Родители говорят, что я сама выбрала синхронное плавание. Но думаю, это они меня подтолкнули, потому что видели, где я больше добиваюсь успеха.

О ТРЕНЕРАХ

Ромашина: - С шести до десяти лет я занималась у Ольги Николаевны Герасимовой, но потом она уехала работать в Грецию и раскидала нашу группу по другим тренерам. Это был непростой момент, но моя мама была крайне настойчива. И пошла на прием к Татьяне Данченко, с которой я по сей день занимаюсь. Обивала пороги, просила взять ребенка. Татьяна Евгеньевна взяла меня на испытательный срок с условием, что мне нужно похудеть и растянуть шпагат. Я никогда не была очень талантливой девочкой, но мама за меня решительно взялась. Никаких булок, ничего сладкого, дома – растяжка за учебниками. Но это дало результат.

Ищенко: - Мой первый тренер уже в Калининграде – Лада Анатольевна Степанович. Благодаря ей я осталась в этом виде спорта. Потому что мама никогда меня не заставляла. Не нравится – не ходи. Но тренер так выстраивала занятия, что мне нравилось всегда.

Правильно будет сравнить наших нынешних наставников. Татьяна Николаевна Покровская отвечает за группу, Татьяна Данченко – за индивидуальные виды. Методы тренировок у них абсолютно разные. Покровская держит всех в ежовых рукавицах. Ее боятся все, кто попадают в сборную. Но как иначе, ведь в группе совершенно разные девушки, которых нужно зарядить общей энергией. Татьяна Николаевна однажды сказала: «Ненависть к тренеру – это мотивация». Специально иногда нас злит, чтобы работа шла лучше.

Данченко, с которой я работаю с 14 лет, вообще никогда не повышает голос. Берет своим авторитетом, а если ты не слушаешь, то до свиданья. При этом оба тренера – великие и приносят золото для России. А единого метода, как лучше работать, просто нет.

О ДИЕТАХ

Ищенко: - Лучшая диета – 10 часов тренировок в день. Причем мы работаем, бывает, даже по воскресеньям. Проблема другая – как не терять сильно вес.

Ромашина: - Поэтому у нас на бортике всегда есть еда. Тарелочка с шоколадом, орехами, сухофруктами. Мы сжигаем очень много калорий. Обязательно – бутылка воды, чтобы не истощался организм.

О МУЖЧИНАХ

Ищенко: - Синхронное плавание – уже не только женский вид спорта. У нас в России теперь есть чемпион мира – Саша Мальцев. Один у нас такой уникальный, боролся с системой. Много лет тренировался, даже когда мужчин в синхронном плавании не признавали. Он не имел права выступать на соревнованиях, но работал…

Ромашина: - Да, 14 лет тренировок. Выступал в шоу, шел к своей цели. Мы его очень уважаем и ценим за такое упорство, целеустремленность. Хотя синхронное плавание – это женский вид спорта. Красивый, грациозный. А тут – молодые люди. Но что делать? Принимаем как должное и болеем за своих товарищей из сборной России.

О ФУТБОЛЕ

Ищенко: - Люблю болеть за сборную России вообще. Включаю телевизор и смотрю, если наши бегут, плывут, стреляют. Ближе всего художественная гимнастика, фигурное катание, плавание, прыжки в воду. А мой сын занимается футболом. Почему этот вид спорта? Я же посол чемпионата мира-2018. А если серьезно, куда отдашь малыша в три года? Его не берут никуда, кроме футбола. Сыну интересно бегать с мячиком. Каждый день спрашивает, когда мы в секцию пойдем.

Ромашина: - Те виды спорта, которые нам близки по духу и по бассейну. Любим смотреть хоккей. Я хожу на футбол, болею за «Спартак». Он на первое место вышел. Дай бог, чтобы они так и закончили! «Зенит» подбирается, конечно, но с новым тренером Каррерой игра пошла гораздо интереснее и активнее. Я была на матче с ЦСКА. Было очень захватывающе! Стало приятно на душе. Есть надежда, что «Спартак» возьмет золото. Если уж так пока ведем, то можем прорваться.

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