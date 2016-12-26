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«Муж сказал, что мы круче Фелпса. Мы брали только золото» (видео, интервью)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Муж сказал, что мы круче Фелпса. Мы брали только золото» (видео, интервью)
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» встретился с великими синхронистками Натальей Ищенко и Светланой Ромашиной.


Первая часть интервью с Ищенко и Ромашиной – по ссылке

О МОТИВАЦИИ

Ромашина: - Увидели в интернете фотографию 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, у которого вся грудь и руки увешаны его медалями. Мы с Наташей посмотрели друг на друга и поняли, что со своими пятью медалями выглядим на фоне Фелпса не очень. Хотя являемся самыми титулованными спортсменами России.

Ищенко: - Но муж сказал, что мы круче Майкла. Потому что он еще брал серебро и бронзу, а мы – только золото. У нас стопроцентное попадание. Но глядя на Фелпса мы понимаем, что есть куда стремиться. Может, встретимся с вами на интервью после Олимпиады в Токио? Ну что вы, мотивацию реально найти всегда.

Поедем ли мы на чемпионат мира-2017 по водным видам спорта в Будапешт? Обязательно туда приедем! Но пока не решили, будем ли выступать. Дайте сначала отметить Новый год!

Ромашина: - Нам нужно сначала провести представления – с 24 декабря по 8 января в «Олимпийском». Сказка называется «Тайна подземного моря». Мы – русалки, в главных ролях. Спасаем всех и помогаем людям классно встретить Новый год. А еще будут цирковые артисты, воздушные гимнасты, танцы, прыжки в воду. Это наш первый опыт выступлений в таком спектакле. Очень интересно, но и ответственно.

О ЗНАМЕНИ В РИО

Ищенко: - Перед церемонией закрытия Олимпиады в Рио, где мы вдвоем со Светой несли знамя России, много думали: «Тяжелое оно или нет?» Флаг ведь держали волонтеры. И мы до последнего момента не знали, как же его нести.

Ромашина: - Знамя оказалось нелегким, да еще шел дождь. Держали знамя одной рукой, но порой хотелось схватить двумя. Но так нельзя, потому что очень неудобно идти. А мы хотели все сделать красиво, синхронно.

О РЕГАТЕ

Ромашина: - Помимо синхронного плавания я увлекаюсь парусным спортом. Большие яхты ходят по разным акваториям. Правильно поставишь парус, и яхта идет очень быстро.

Меня в этот спорт однажды пригласил мой муж. Я согласилась и поняла, что это классно. А в 2013 году, когда Наташа была в декрете, я выступала соло на чемпионате мира в Барселоне. И у нас была договоренность с Татьяной Евгеньевной, что если я беру золото именно в этой программе, то она вместе со мной отправляется на парусную регату.

Хотя вообще Татьяна Данченко очень боялась, переживала: «Как так? Мы потонем, лодка перевернется!» При этом она – заслуженный тренер и заслуженная спортсменка СССР, вся в регалиях.

И вот я победила, и вот мы отправились на регату по берегам Хорватии. И по сей день вместе ходим по морю. Буквально недавно, в сентябре, были на регате. Но теперь в разных экипажах. Мы не были конкурентами, но их экипаж занял первое место в своем дивизионе, а наш – к сожалению, третье. Но мы ведь только любители, мы стараемся. И будем еще работать над собой.

Но знаете, как здорово, когда ты можешь посмотреть страну не только изнутри, но и снаружи, проплывая мимо ее границ. И я скажу вам, что Хорватия с моря очень красива!

О НОВОМ ГОДЕ

Ищенко: - У нас традиция, что Новый год мы всегда встречаем семьей. Поэтому у меня приедет мама, родители мужа, сестра, ее муж, их ребенок, наш ребенок. Будет большой семейный праздник. Отличный шанс, когда можно собраться всем вместе. Конечно, не обойдется без оливье, без селедки под шубой, шампанского и красной икры.

В московской квартире все не поместятся, хотя можно при желании. Но мы поедем в загородный коттедж.

Ромашина: - Мы будем праздновать Новый год в очень большом кругу друзей. Мои родители уезжают в Астрахань на зимнюю рыбалку. Наверное, они скажут, что мы их туда спровадили. Но дом, в котором они живут, станет нашим на время праздников. Поэтому мы решили собрать дружную, веселую, семейную компанию. Потому что все уже с детьми. Красиво, мирно отпразднуем Новый год со всеми прелестями стола. Все, что назвала Наташа, но не будем забывать о мандаринах. А после боя курантов хотим выйти на улицу – салют, снежки, может быть даже организуем какой-то костер в лесу.

О ЖЕЛАНИИ

Ищенко: - А сокровенное желание? Я всем раздаю бумажки, ручки. Пока бьют куранты, его нужно загадать. Но именно так, будто оно уже сбылось. То есть написать: «У меня есть такое-то» или «Я выиграла то-то».

Потом бумажку надо сжечь, кинуть пепел в стакан. Если не успело догореть, то кинуть записку. Выпить шампанское. Дожевать эту бумажку. И все должно исполниться! Вот у меня сбывается всегда.

Ромашина: - То есть ты взрослых людей заставляешь жевать бумагу? А если я загадываю желание, то у меня оно почему-то каждый год одно и то же. И там всегда написаны три слова. Наверное, оно все сбывается, конечно же. Но ничего конкретного я никогда себе не загадываю.

Это не золото Олимпиады или чемпионата мира. Только о личном. Чтобы все было хорошо. А спорт – это все-таки работа. И в наших силах делать ее лучше всех в мире. Никто иной тут не поможет.

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