Красно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, Йоветич
Пока московский «Спартак» ведет поиски усиления в атаку, трансферные слухи вокруг команды все больше срываются в настоящую истерику. За день появилась информация о двух футболистах, с которыми «Спартак» уже согласовал все детали контракта, и слух о предложении в размере 15 миллионов евро за еще одного забивного форварда.
Первыми двумя, как вы, наверное, уже поняли, являются бразилец Луиc Адриано и нигериец Эммануэль Эменике. Третий – черногорец Стеван Йоветич. «Советский спорт» решил отойти в сторону и трезво взглянуть на вещи, сравнив трех кандидатов на вступление в красно-белые ряды.
Луис Адриано
Возраст: 29 лет
Рост: 182 сантиметра
Стоимость: 6,5 миллионов евро
Игр в этом сезоне: 7
Голов в этом сезоне: 0
Передач в этом сезоне: 0
Голов за карьеру (в среднем за игру): 0,44
Передач за карьеру (в среднем за игру): 0,15
Главный плюс: знание языка и огромный опыт выступления в русскоязычной среде – восемь лет игры за донецкий «Шахтер» в чемпионате Украины
Главный минус: свой лучший футбол игрок показывал в одном единственном клубе, не сумев реализовать свой потенциал в «Милане». Неизвестно, как он будет играть в «Спартаке» в статусе звезды с огромным даже по московским меркам контрактом.
Условия перехода: компенсация «Милану» в размере 4 миллионов евро и ежегодная зарплата 4,5 миллионов.
Эммануэль Эменике
Возраст: 29 лет
Рост: 182 сантиметра
Стоимость: 9 миллионов евро
Игр в этом сезоне: 20
Голов в этом сезоне: 7
Передач в этом сезоне: 4
Голов за карьеру (в среднем за игру): 0,40
Передач за карьеру (в среднем за игру): 0,16
Главный плюс: опыт выступления в российском чемпионате, причем именно в московском «Спартаке» - 51 игра, 24 гола и 8 передач.
Главный минус: если трансфер и состоится зимой, то это будет аренда до лета 2017 года. У «Спартака» будет право выкупа, но сумма, которую хотят получить за футболиста его нынешнем клубе «Фенербахче», наверняка состоит из двух цифр, после которых идет шесть нулей.
Условия перехода: бесплатная аренда на полгода с возможностью выкупа и компенсация заработной платы в размере 2,7 миллионов евро в год, то есть, примерно 1,35 миллионов евро до лета 2017 года.
Стеван Йоветич
Возраст: 27 лет
Рост: 183 сантиметра
Стоимость: 12,5 миллионов евро
Игр в этом сезоне: 5
Голов в этом сезоне: 0
Передач в этом сезоне: 0
Голов за карьеру (в среднем за игру): 0,32
Передач за карьеру (в среднем за игру): 0,17
Главный плюс: таранный форвард у московского «Спартака» уже есть. Команде нужен форвард, нацеленный на командную игру. Именно таким и является капитан сборной Черногории, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость.
Главный минус: в отличие от реактивной команды, которую создает Массимо Каррера, Йоветич – достаточно медлительный. Даже самый медленный игрок «Спартака» добежит до ворот соперника быстрее него.
Условия перехода: «Интер», если верить слухам, готов расстаться со своим форвардом за компенсацию в размере 15 миллионов евро. Зарплата игрока составит порядка 3,5 миллионов евро в год.
ИТОГО
Все статистические показатели трех форвардов выглядят сопоставимо – колебания минимальны. За Йоветича говорит возраст, который на два года меньше, чем у остальных. В пользу Луиса Адриано – русский язык, за Эменике – опыт выступления в «Спартаке» и желание играть, о чем говорит его отказ переходить в китайский клуб, пусть и на огромную зарплату. Учитывая то, что мы не знаем, в каком состоянии сейчас находятся бразилец и черногорец, наиболее предпочтительной выглядит приобретение именно нигерийского форварда, который уже успел завоевать любовь красно-белой торсиды.